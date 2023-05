A Netflix divulgou nesta terça-feira (23) que vai começar a cobrar quem compartilha a mesma conta fora da própria residência no Brasil. Caso o assinante queira compartilhar a mesma conta com outras pessoas, terá que pagar uma taxa de R$ 12,90 por mês.

A empresa começa a enviar a partir também nesta terça um e-mail para seus assinantes detalhando sobre a cobrança adicional.

Como vai funcionar a cobrança?

O recurso vai funcionar a partir da localização dos aparelhos dos usuários. Cada lar acrescentado poderá utilizar a conta em um número ilimitado de dispositivos ligado àquele endereço. Lembrando que vai valer o limite de tela simultânea de cada plano, ou seja, no plano básico de R$ 18,90, o assinante só tem direito a uma tela simultânea; no plano padrão, duas telas simultâneas e no premium, quatro telas.

Para aderir ao “ponto extra”, o titular precisa entrar em configuração, selecionar “adicionar lar” e criar o perfil ou adicionar o perfil já existente na conta.

Crise?

Em abril desse ano, a Globoplay passou a Netflix em número de assinante no Brasil. O streaming da Globo possui 30 milhões de assinantes, 50% a mais do que a Netflix, revelou a FlixPatrol.

