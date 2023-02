A Globoplay é o streaming com mais assinantes no Brasil. O streaming da Globo ultrapassou a Netflix, considerada a líder mundial no seguimento, revela a Bloomberg Línea.

Segundo a FlixPatrol, plataforma que mensura o número de assinantes das plataformas de streaming, a Globoplay detém o dobro de assinantes da Netflix, com 30 milhões. Veja abaixo o número de assinantes dos principais streamings.

Número de assinantes dos principais streamings no Brasil:

Globoplay – 30 milhões;

Netflix – 15 milhões;

Disney+ – 8 milhões;

HBO Max – 4 milhões;

Amazon Prime Video – 2 milhões.

Diferente da Netflix, Disney+, HBO Max e Amazon Prime Video, a Globoplay possui opção de assinatura gratuita, onde o usuário tem a opção em assistir a programação em tempo real da TV Globo, acesso à conteúdos jornalísticos e exibição de algumas produções originais como degustação.

Vale ressaltar que, em números totais, a Netflix possui 220 milhões de assinantes pelo mundo todo e ainda é a líder em audiencia no segmento é o que mostra o relatório de janeiro deste ano da Kantar Ibope Media. A Plataforma detém 4,8% do total de audiencia no mês, contra 0,7% da Globoplay e 0,5% de outras plataformas.

