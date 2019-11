O vice-presidente dos EUA, Mike Pence, realizou uma visita de surpresa neste sábado ao Iraque, na viagem americana de mais alto nível desde que o presidente Donald Trump ordenou a retração das Forças dos EUA na Síria há dois meses.

Pence se reuniu com o presidente do Curdistão iraquiano, Nechirvan Barzani, em

um movimento destinado a tranquilizar os aliados dos EUA na luta contra o Estado Islâmico, após curdos sírios sofreram um ataque turco sangrento no mês passado

após a retirada das tropas.

Pence também visitou a Base Aérea Al-Asad do Iraque, da qual as forças americanas

lançaram a operação na Síria no mês passado que resultou na morte do líder do Estado Islâmico, Abu Bakr al-Baghdadi.

Fonte: Associated Press