O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou hoje que o surto de coronavírus em seu país está sob controle e que americanos infectados pela doença estão se recuperando.

Trump, que falou durante coletiva de imprensa em Nova Délhi, na capital da Índia, comentou também que estamos “muito próximos” de ter uma vacina para combater a doença.

Trump, que encerra hoje uma visita oficial de dois dias à Índia, disse ainda que o país asiático cobra “as maiores tarifas do mundo” e ressaltou que americanos e indianos poderão não conseguir fechar um acordo comercial até o fim do ano.

Trump afirmou também que a China foi injusta ao decidir recentemente expulsar três repórteres do The Wall Street Journal do país e que decidirá “relativamente logo” sobre como responder à atitude de Pequim. Fonte: Dow Jones Newswires.