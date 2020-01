O primeiro-ministro da Rússia, Dmitry Medvedev, e os membros de seu gabinete apresentaram ao presidente Vladimir Putin um pedido coletivo de renúncia. De acordo com o portal Sputnik, os funcionários do governo estavam insatisfeitos com “uma série de mudanças fundamentais” promovidas na Constituição do país.

“Essas mudanças, quando adotadas, trarão mudanças significativas não apenas em vários artigos da Constituição, mas também no equilíbrio de poder em geral”, teria dito Medvedev, em uma reunião com Putin, ainda segundo o veículo supracitado.

A Dow Jones Newswires informa que Putin teria pedido a Medvedev que se mantivesse no cargo até a formação de um novo governo.