Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira (23)

ALVARO DE JESUS SEVERINO DA SILVA, 72 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: LORENA ANGELINA DA SILVA. Filiação: JULIO SEVERINO DA SILVA e HORACINA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024.

ALVISCE MACHADO DE OLIVEIRA, 87 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: VERA LUCIA DE SOUZA COIMBRA. Filiação: EURICO MACHADO DE OLIVEIRA e RITA SILVA AUDE DE OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

ALZIRA SOARES DE ANDRADE, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO AUGUSTO DE SOUZA FILHO. Filiação: LAUDELINO SOARES DE OLIVEIRA e CONCEICAO SOARES DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

ANGELO NICOLINI FILHO, 81 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE. Cônjuge: IVANIR ROCHA NICOLINI. Filiação: ANGELO NICOLINI e FRANCISCA NICOLINI. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024.

CARLOS LOPES, 95 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: NATALINA MIRANDA LOPES. Filiação: EMILIA TOSA e CARLOS LOPES CANAVIERO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 às 16:30h.

DIRCEU BUENO, 65 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: NEIVA DE FATIMA PAWAK BUENO. Filiação: ANTONIO BUENO e EDIZA DE OLIVEIRA BUENO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 24 de fevereiro de 2024.

EDUARDO DE JESUS FERREIRA, 20 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: IVANILSON AVELAR FERREIRA e SANDRA APARECIDA DE JESUS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 1 de janeiro de 0001.

ELOA LEIRIA DA SILVA GARCIA, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AGUINALDO GARCIA. Filiação: e JUSTINA LEIRIA DA SILVA. Sepultamento: CEMITERIO JARDIM ETERNO – PARANAGUA/PR, sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 às 10:00h.

ERCILIA CHERENETA, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE LUIZ CHERENETA. Filiação: ALBINO CLAUDINO DA SILVA e PEDRINHA POLLI DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 às 09:00h.

EUDETE FRANCA DE PAULA, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SEBASTIAO TEIXEIRA DE PAULA. Filiação: HYGINO DE FRANCA e PAULINA DE FRANCA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA (CURITIBA), sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 às 16:00h.

IRACI GOMES RODRIGUES, 84 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: ODILON JOSE RODRIGUES. Filiação: SEBASTIAO GOMES e JULIA MORAES GOMES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 às 16:00h.

JOAO BISPO MOREIRA, 55 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: ROQUE BISPO MOREIRA e INES BISPO MOREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 às 09:00h.

JOAO CARLOS MACHADO DE OLIVEIRA, 77 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: MARIA DAS GRACAS ALBUQUERQUE OLIVEIRA. Filiação: WILSON DE CAMPOS OLIVEIRA e EURIDICE MACHADO DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 às 16:00h.

JOAO PEREIRA, 82 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: CELIA MATIAS DE CAMARGO. Filiação: SEBASTIAO PEREIRA e GUIOMAR BARBOSA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 às 16:30h.

JOEL BUBOLA, 50 ano(s). Profissão: AUTÔNOMO(A). Cônjuge: SIMONI BUBOLA. Filiação: HUMBERTO BUBOLA e ALDA NOGAROLI BUBOLA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 às 11:00h.

JOSEMAR IANK, 52 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: JULIANA FARIAS IANK. Filiação: JOSE BENEDITO IANK e MARIA DA GRACA IANK. Sepultamento: FREI M,ATIAS EM CASTRO, sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira (23)

JURANDIR PEDRO MARQUES, 52 ano(s). Profissão: SERVENTE. Filiação: JOAO PEDRO MARQUES NETO e ANA DOS SANTOS OLIVEIRA MARQUES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 às 16:00h.

LUCIA REGINA SILVEIRA, 57 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: SEZEFREDO TAQUES SILVEIRA e MARIA CECILIA SILVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 às 18:00h.

MANOEL DE JESUS WOLKINING, 75 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: TEREZA BATISTA WOLKINING. Filiação: ANTONIO WOLKINING e JOSEFINA WOLKINING. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 às 16:00h.

MARIA MADALENA MARTINS DOS SANTOS, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GABRIEL MARTINS DOS SANTOS. Filiação: e MARIA DO CARMO SILVA LIMA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 às 16:00h.

MARIA NAIR DOS SANTOS, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LOURENCO FRANCISCO DOS SANTOS. Filiação: JOSE PESTO DA SILVA e CARMELITA FELIX DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 às 14:00h.

MARILDA DO NASCIMENTO, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DANIEL FURQUIM DO NASCIMENTO. Filiação: JOSE MIRANDA e MARIA SIQUEIRA DE MIRANDA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE (CURITIBA), sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024.

MARIO RUILY GMACH, 61 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Cônjuge: ARLETE MACIEL GMACH. Filiação: JOSE ROMUALDO GMACH e MATILDE IANISKI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

MARISTELA VIEGAS GEORG ZAWADZKI, 63 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Filiação: GASTAO ARTHUR GEORG e GRACINDA VIEGAS GEORG. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

MASANOBU NAKAMURA, 76 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Cônjuge: ELIZABETH MORO NAKAMURA. Filiação: MASAGIRO NAKAMURA e TIO IHA NAKAMURA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

PEDRO DE PAULA, 90 ano(s). Profissão: MILITAR. Filiação: e MARIA CATARINA DE PAULA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CAMPO LARGO DA ROSEIRA, sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 às 16:00h.

PERICLES BRASILEIRO DA ROCHA, 82 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE COMERCIAL. Filiação: ARISTIDES BELO ROCHA e NEOLET SCHATZMANN. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE (CURITIBA), sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 às 11:00h.

RAUL ALVES RODRIGUES, 76 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: PEDRO ALVES RODRIGUES e MARIA DE JESUS COLACO. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DA LAPA, sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 às 16:00h.

RILANDES GOMES DIAS, 22 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: SANDRO TAVARES DIAS e VANDERLEIA LIRA GOMES. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 às 09:40h.

TENORIO MARTINS, 59 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: IZABEL ANGELITA MARTINS. Filiação: LEOPOLDO MARTINS e IZABEL ANGELITA MARTINS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024.

TEREZINHA WOSNIAK ZAINER, 69 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: NILTON ROBERTO ZAINER. Filiação: CASEMIRO WOSNIAK e ANA WOSNIAK. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024.

THEREZINHA CASARIM DA ROSA, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO GOMES DA ROSA. Filiação: EMILIO CASARIM e TISSIANA TORDETTI CASARIA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA (CURITIBA), sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024.

VIVIANE DO ROCIO CARDON ROESLER DE SOUZA, 63 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ODACIR ROESLER e SIRLENE CARDON ROESLER. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 às 11:00h.

VIVIANE SOLTOSKI, 61 ano(s). Profissão: PSICÓLOGO(A). Filiação: OSWALDO SOLTOSKI e MARLLY CRISTINA SOLTOSKI. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA (CURITIBA), sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 às 15:00h.

WALTER KOCEVICZ, 72 ano(s). Profissão: SOLDADOR. Cônjuge: MARILENE CARNEIRO KOCEVICZ. Filiação: GREGORIO KOCEVICZ e SOFIA KOCEVICZ. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE (CURITIBA), sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 às 11:00h.

ZOE ODETTE KOPPE RICHTER, 97 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SILVERIO RICHTER. Filiação: JOSE KOPPE e FORTUNATA MAGRIM KOPPE. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA (CURITIBA), sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 às 16:00h.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira (23)

Você já viu essas?

110 toneladas! Vigas gigantes serão instaladas em uma megaoperação em obra no Viaduto do Tarumã Mais caro do mundo? Gato ‘milionário’ custa até R$ 120 mil! Conheça a raça de gatos savannah Investimentos! Terreno na Vila Izabel por R$ 50 mil? Prefeitura pede autorização para fazer venda direta