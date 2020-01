O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, acusou nesta terça-feira, 14 o general rebelde líbio Khalifa Hafter de promover uma limpeza étnica e advertiu que, se os ataques continuarem, a Turquia não hesitará em “dar a lição que ele merece”. “Há irmãos árabes que não estão com Hafter, e Hafter quer eliminá-los”, disse Erdogan, sobre o conflito na Líbia. O general líbio retirou-se das negociações de paz nesta terça-feira em Moscou. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.