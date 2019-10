A campanha de Bernie Sanders informou nesta sexta-feira que o senador democrata por Vermont, de 78 anos, sofreu um ataque cardíaco mais cedo nesta semana. Pré-candidato à presidência dos Estados Unidos em 2020, Sanders teve alta na tarde de hoje.

Após sofrer dor no peito na terça-feira, ele teve implantado dois stents em uma artéria coronariana. Seus médicos, Arturo Marchand e Arjun Gururaj, afirmaram que houve bom progresso do paciente e que ele foi liberado para continuar o tratamento com seu médico pessoal.

“Após dois dias e meio no hospital, eu me sinto ótimo e, após uma breve folga, estou ansioso para voltar ao trabalho”, afirmou Sanders em comunicado. Fonte: Dow Jones Newswires.