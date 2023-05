O príncipe Harry e sua esposa Meghan Markle se envolveram em uma perseguição de carro ao serem seguidos por fotógrafos após um evento de caridade em Nova York, nos EUA, informou o escritório do casal.

O casal e a mãe de Meghan foram seguidos por mais de duas horas por meia dúzia de veículos com vidros escurecidos após a saída do evento.

O escritório do casal disse em comunicado que a perseguição “resultou em várias quase colisões envolvendo outros motoristas na estrada, pedestres e dois policiais de Nova York”. O incidente foi considerado “quase catastrófico”.

A mãe de Harry, a princesa Diana, morreu em um acidente de carro em 1997 enquanto era perseguida por paparazzi em Paris. Fonte: Associated Press.

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!