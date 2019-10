O partido governista Frente Ampla (esquerda) subiu nas intenções de voto – de 33% para 38% – para as eleições presidenciais de domingo no Uruguai, enquanto os partidos de oposição se mantêm estagnados, indicou uma sondagem do centro de pesquisas Cifra.

Apesar do avanço, a Frente Ampla, que busca seu quarto mandato após 15 anos no poder, e o Partido Nacional (centro-direita) devem ir para um segundo turno em novembro e não têm aliados claros que lhes garanta uma vitória previsível. (Com agências internacionais)

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.