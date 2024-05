Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira (27)

ADRIANA CECCON TORQUATO, 46 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: RENATO TORQUATO JUNIOR. Filiação: RUBENS ANDREATA CECCON e ALZIRA MOCELIN CECCON. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO COLÔNIA FARIA, segunda-feira, 27 de maio de 2024.

ALBERTINA CARVALHO DE FARIA, 97 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AMANCIO RAMAO DE FARIA. Filiação: JOAO PAES DE CARVALHO e LEONITA MARIA DA SILVA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, segunda-feira, 27 de maio de 2024 às 11:00h.

ALEXIA MARIA HENZ RODRIGUES LEITE, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FRANCISCO RODRIGUES LEITE. Filiação: JOSE AFONSO HRNZ e ALMA HENZ. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, segunda-feira, 27 de maio de 2024 às 17:00h.

ALZIRA PROENCA DA SILVA, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OLIVINO OLIVEIRA DA SILVA. Filiação: JOAQUIM RODRIGUES DE SOUZA e MARIA JOSE PROENCA DE SOUZA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, segunda-feira, 27 de maio de 2024 às 16:00h.

ANA MARIA BATISTA, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOVINO DIAS BAPTISTA e MARIA CLARA DIAS BAPTISTA. Sepultamento: (PONTA GROSSA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, segunda-feira, 27 de maio de 2024.

ANAIR LEITOLES, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PAULINO LEITOLES. Filiação: VERGOLINO CALOI e LEONOR CALOI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, domingo, 26 de maio de 2024 às 17:00h.

APARECIDO RUIZ DA CRUZ, 62 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: CAROLINA RUIZ DA CRUZ. Filiação: CELIO DONATO DA CRUZ e CAROLINA RUIZ DA CRUZ. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 27 de maio de 2024 às 14:00h.

APOLONIA KRUPCZAK KUBELESKY, 98 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NICODEMOS KUBELESKY. Filiação: FRANCISCO KRUPCZAK e ANA KRUPCZAK. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 26 de maio de 2024 às 16:30h.

CESAR NUNES, 72 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: IVANDI CARDOSO NUNES. Filiação: JOAO NUNES e DORACINA MONTEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 27 de maio de 2024 às 16:00h.

CLEIDE FATIMA DA SILVA, 67 ano(s). Profissão: COPEIRO(A). Filiação: JOSE PRUDENCIO DA SILVA e ANEZIA ALVES DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, domingo, 26 de maio de 2024 às 17:00h.

CLEONICE ETELVINO DA SILVA, 53 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: JOAO ETELVINO DA SILVA e CLAUDINEIA COSTA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 27 de maio de 2024 às 17:00h.

DOLIRIA PIRES DE LIMA DE ANDRADE, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO MARQUES DE ANDRADE. Filiação: LEODORA FERREIRA DE PAULA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, segunda-feira, 27 de maio de 2024 às 16:00h.

EDSON LUIZ MONTEMEZZO, 65 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: CARLOS HENRRY BELLOT VARGAS. Filiação: IRINEU MONTEMEZZO e IRMA MARIA MONTEMEZZO. Sepultamento: CEMITÉRIO JARDIM DA LUZ – FRANCISCO BELTRÃO – PR, segunda-feira, 27 de maio de 2024.

EVANIRA DA SILVA VALINDORFF, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JUVELINO VALINDORFF. Filiação: FLORENCIO GONCALVES DA SILVA e ERNANDA GONCALVES DE BRITO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 27 de maio de 2024 às 16:30h.

GABRIEL DOS SANTOS DA CRUZ, 25 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Filiação: JOSE CARLOS CAPPELARO VIDAL DA CRUZ e JIANE MARI RODRIGUES DOS SANTOS. Sepultamento: (RIO BRANCO DO SUL) CEM. DE RIO BRANCO DO SUL/PR, segunda-feira, 27 de maio de 2024.

GREGORIO BENEDITO PIRES, 92 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: DOLIRIA DE LIMA PIRES (FALECIDA). Filiação: JOAQUIM PIRES FILHO e ARMINDA DA ROCHA PIRES. Sepultamento: (AGUDOS DO SUL) MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL, segunda-feira, 27 de maio de 2024.

INELSA FRIGERI SCARABOTTO, 94 ano(s). Profissão: PSICÓLOGO(A). Cônjuge: ALCIDES SCARABOTTO. Filiação: ORESTE FRIGERI e GRACIOSA VIASOTTO FRIGERI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 27 de maio de 2024 às 16:00h.

IVONETE APARECIDDA LEMES, 48 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ADIR CASTURINO LEMES e NEUZA FELIX DE OLIVEIRA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 27 de maio de 2024 às 17:00h.

JANETE DE FATIMA DOMINGUES TAVARES, 50 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JUAREZ CARLOS FERREIRA TAVARES ( FALECIDO). Filiação: BENEDITO DOMINGUES e LAZARA MAIA DOMINGUES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, segunda-feira, 27 de maio de 2024.

JOAO JOSE DE SANTANA, 84 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Filiação: JOANA BATISTA DE JESUS. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO BOQUEIRÃO/ARAUCÁRIA, segunda-feira, 27 de maio de 2024 às 16:30h.

JOSE RODRIGUES DOS SANTOS, 85 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Cônjuge: RITA MARIA DOS SANTOS. Filiação: MANOEL PEREIRA DA SILVA e ANA PEREIRA DA FONSECA. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITERIO SANTO EXPEDITO, segunda-feira, 27 de maio de 2024.

LUIZ CARLOS NARDIN, 71 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: ELIANE DO ROCIO NARDIN. Filiação: JOAO PLACIDO NARDIN e JULIA NAEDIN. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 27 de maio de 2024 às 14:30h.

MARIA CAMARGO DOS SANTOS, 72 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: SEBASTIAO CAMARGO DOS SANTOS e JANUARIA MARIA DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 27 de maio de 2024 às 14:00h.

MARIA FATIMA MAZUREK RIBEIRO, 64 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DAVI RIBEIRO. Filiação: VIRIANO MAZUREK e ZENAIDE FLORIANO. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DA LAPA, domingo, 26 de maio de 2024 às 17:00h.

MARLENE GROSS BETTEGA, 81 ano(s). Profissão: TÉCNICO CONTABILIDADE. Cônjuge: JOEL ANTONIO BETTEGA. Filiação: IRMO GROSS e FLORINDA GROSS. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), domingo, 26 de maio de 2024 às 16:30h.

MAURITA DOS SANTOS LINHARES, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DINIZ BRASIL LINHARES. Filiação: JOAO LAMIM DOS SANTOS e NADYR PAZINATTO DOS SANTOS. Sepultamento: (MORRETES) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MORRETES/PR, segunda-feira, 27 de maio de 2024 às 14:00h.

MIRTE FERNANDES CERETA, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FLORENCIO ANTONIO CERETA. Filiação: JOAQUIM FERNANDES CORDEIRO e MARIA DAS DOR LOURENCO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 27 de maio de 2024 às 11:30h.

NACELSON FERREIRA DE SOUZA, 61 ano(s). Profissão: POLICIAL CIVIL. Filiação: JOAO FERREIRA DE SOUZA e NAHIR GUIMARAES DE SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 27 de maio de 2024 às 09:00h.

NANCI CLARICE BARON DE FREITAS, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LAERTES JOSE DE FREITAS. Filiação: THARCILIO BARON e ELZA PIRES BARON. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 27 de maio de 2024 às 16:00h.

NELSO VETTORELLO, 83 ano(s). Profissão: CORRETOR(A). Cônjuge: ELVIRA PEREIRA DIOGO VETTORELLO. Filiação: ADELINO VETTORELLO e CECILIA DEONILDE POLETTI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 27 de maio de 2024.

OLINDA SOUZA DOS SANTOS, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CARLITO MANOEL DOS SANTOS. Filiação: EUSEBIO FRANCISCO DE SOUZA e FELKA HAVRELIUKA DE SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 27 de maio de 2024.

PAULO HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA, 26 ano(s). Profissão: OPERADOR(A). Filiação: JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA e SANDRA SILVA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 27 de maio de 2024 às 17:00h.

PHILOMENA KUSMA, 90 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Cônjuge: OLANDO CASTAGNOLI. Filiação: ELIAS KUSMA e BRONISLAVA KUSMA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 26 de maio de 2024 às 17:00h.

REBECA BEATRIZ FAIGUENBLUM DE LIPATIN, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ELIAS LIPATIN FURMAN. Filiação: CHAIM ISAAC FAIGUENBLUM e SYLA SLEPOWICZ FAIGUENBLUM. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO ISRAELITA SANTA CÂNDIDA, segunda-feira, 27 de maio de 2024 às 16:30h.

ROSELI BORELLI OLSZEWSKI, 64 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: MARIO SEBASTIAO OLSZEWSKI. Filiação: ANTONIO SANTOLIA BORELLI e MARIA DE SOUZA BORELLI. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 27 de maio de 2024 às 17:00h.

ROSELY BRUNACCI ROSA, 64 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: GERSON DUARTE ROSQ. Filiação: EDEMO BRUNACCI e ALEXANDRA IRACEMA BRUNACCI. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 27 de maio de 2024 às 23:59h.

RUBEN RAMON PARDO LOPEZ, 74 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: LIDIA EMILIA SOCARRAS SIFONTES. Filiação: JUSTO RUBEN e SARA XXXXXX. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 27 de maio de 2024.

RUBENS LOURENCO D ONOFRIO, 75 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: MARIA SUELI ROSSAFA D ONOFRIO. Filiação: ANTONIO D ONOFRIO e MARIANA PEREIRA CHRISTOVAM. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 27 de maio de 2024 às 17:30h.

SANDRA DA LUZ FERREIRA BORGES, 52 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: FRANCISCO FERREIRA BORGES e OLINDA SILVA BORGES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 27 de maio de 2024 às 15:30h.

SIMONE FILIPINI ABRAO, 38 ano(s). Profissão: TÉCNICO ADMINISTRATIVO. Cônjuge: ANGELO AUGUSTO EBLING. Filiação: JORGE VICTOR RODRIGUES ABRAO e BERNADETE TERESINHA F ABRAO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), terça-feira, 28 de maio de 2024.

TEREZA CRISTIANO GARCIA, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARQUILINO GARCIA. Filiação: RAMIRO CRISTIANO e JOANA CRISTIANO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 27 de maio de 2024.

VERA LUCIA DE BARROS, 62 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO ADELIO PADILHA VIDAL. Filiação: JOAQUIM MARCELINO DE BARROS e OLINDA ALVES DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 27 de maio de 2024 às 17:00h.

VOLNEY ROGERIO PEREIRA, 78 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: MARI APARECIDA PEREIRA. Filiação: SEBASTIAO PEREIRA e DORALICE SCHNEIDER DE LIZ PEREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 27 de maio de 2024 às 16:00h.

WILSON ROCHA, 69 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: RAUL ROCHA e ODALINA DE CASTRO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 27 de maio de 2024 às 11:00h.

ZENIRA HELENA DOS SANTOS, 60 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CLAUDINEI MIRANDA GANZ. Filiação: MANOEL SANTINO DOS SANTOS e MARIA FRANCISCA DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 27 de maio de 2024 às 11:00h.

ZILMA HINCKEL DE FREITAS, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: PEDRO DE ABREU HINCKEL e IZAURA DA SILVA HINCKEL. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 27 de maio de 2024 às 11:00h.

ZILTO THEODORO DA COSTA, 90 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: MARIA HELENA CAXERO DA COSTA. Filiação: SEBASTIAO THEODORO e EULINA THEODORO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 26 de maio de 2024 às 15:00h.

