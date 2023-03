Mais de 100 empresários vão para China com Lula; veja lista completa

A viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à China será acompanhada de uma comitiva de 102 nomes do setor empresarial, organizada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária.

A relação inclui nomes dos setores de produção de carne bovina, aves, suínos, celulose, algodão, insumos e outros. Além de Joesley e Wesley Batista, da JBS, a indústria frigorífica enviará executivos de empresas como Minerva, Marfrig, BRF e Aurora.

Do setor de celulose, irão diretores da Suzano e da Paper Excellence. A relação inclui também Carlos Alberto de Oliveira Andrade Filho, do grupo Caoa, que fez uma parceria com a montadora chinesa Chery. Veja mais abaixo a lista completa.

Os empresários devem embarcar nesta segunda (20), em voos com horários próximos. Os custos de viagem e hospedagem serão pagos pelos empresários, segundo o Ministério da Agricultura. O papel da pasta e do governo, de acordo com assessores, é o de facilitar encontros e negócios que os executivos vão ter com chineses.

Além dos executivos do agro, pelo menos mais 50 industriais vão à China. Integram a lista empresas como Embraer, a Vale e alguns bancos. Este grupo também deve ir no início desta semana.

Já Lula tem embarque previsto para a sexta-feira (24) rumo ao país asiático. Na próxima terça-feira (28), o presidente terá uma série de reuniões políticas bilaterais com os chineses. Na quarta-feira (29), haverá agenda com a participação dos cerca de 200 empresários que vão ao país e Lula. O presidente retornará ao Brasil na quinta (30).

Lista de integrantes da comitiva empresarial

**Setor de carne bovina**

1. Antônio Jorge Camardelli – Abiec

2. Cínthia Torres – Diretora técnica – Abie

3. Wesley Mendonça Batista – J&F JBS

4. Joesley Mendonça Batista – J&F/JBS

5. Gilberto Tomazoni – CEO Global JBS

6. Carlos Alberto Macedo Cidade – Diretor Relações Inst. JBS

7. Marcio Soares Rodrigues – Gerente JBS

8. Pedro Felippe Castellain Barbosa de Castro – Diretor Exp. Ásia JBS

9. Renato Mauro Menezes Costa – Friboi

10. Marcela de Souza Afonso Rocha – Diretora JBS

11. Lincoln Bueno – Presidente da Mercúrio Alimentos

12. Paulo Sérgio Mustefaga – Abrafrigo

13. José João Batista Stival Júnior – Abrafrigo

14. Lincoln Lafaiete – Abrafrigo

15. Marcos Antonio Pompei – Abrafrigo

16. Rogerio Jose Bonato – Abrafrigo

17. João Gonçalves Silva Júnior – Frigon

18. Ivon da Silva Jr – Frigorífico Silva

19. Daniela da Silva – Frigorífico Silva

20. Adilton Bittencourt – Boa Carne

21. Rafaella Bittencourt – Boa Carne

22. Murilo Leite – Frisacre

23. Maria Carolina Rebollo Machado Leite – Frisacre

24. Fabio Ricardo Leite – Frisacre

25. Marcos Paulo Parente Araujo – Frisacre

26. Maíra Santiago Pires Parente – Frisacre

27. Luana da Silva Machado – Frisacre

28. João de Almeida Sampaio Filho – Vice Presidente Minerva

29. Marcio Rodrigues – Masterboi

30. José Eduardo de Oliveira Miron – Frigol

31. Sandro Silva de Oliveira Júnior – Supremo

32. Alisson Navarro – Diretor Comercial – Marfrig

33. Magno Alexandre Gaia – Ramax

34. Márcio André Scarlassara – Frigorífico Tavares FTS

35. Jeremias Silva Junior – Frigorífico Astra

36. Diana Miniello Silva – Frigorífico Astra

37. Bruno Candia Nunes da Cunha – Frigorífico Astra

38. Guilherme Meneghelli Oranges – Barra Mansa

39. Fabiano Furlan – Prima Foods

40. Diego Riva Magnabosco – Frigosul

41. Maurício Reis Lima – Friesp

42. Marcos Barbieri Coutinha – Frisa

43. Francisco Willian Delfino Fortunato – Beauvallet

**Carne suína e de aves**

44. Ricardo Santin – Presidente da ABPA

45. Luis Rua – Diretor de Mercados ABPA

46. Linda Chen – Representante ABPA na Ásia

47. Marcos Antonio Molina dos Santos – Presidente do Conselho BRF

48. Márcia Aparecida Pascoal Marçal dos Santos – Conselheira BRF

49. Rogério Moraes – Diretor Asia BRF

50. Bruno Machado Ferla – Vice Presidente Jurídico e RI BRF

51. Johnny Hiroki Fujihara – Gerente Asia Aurora

52. Cláudio Almeida Faria Rio Branco Alimentos Pif Paf

53. José Roberto Gonçalves – Diretor de Qualidade BRF

54. Etivaldo Vadão Gomes Frigoestrela

55. Etivaldo Gomes Filho – Frigoestrela

56. Eduardo Gomes Caluz da Silva – Frigoestrela

57. Paulo Baub – Frigoestrela

58. José Roberto Goulart – Alibem

59. Gilberto Felipe de Souza Junior – Coasul

60. Olavo de Oliveira Lucena – Somave

61. Carlos Eduardo Geminiano – Somave

62. Hugo Leonardo Bongiorno – Avenorte

63. Schyene Ritter dos Santos Maia – Avenorte

**Algodão**

65. Alexandre Pedro Schenkel – Presidente Abrapa

66. Edson Mizoguchi – Coordenador Programa de Qualidade Abrapa

67. Marcelo Duarte – Diretor de relações Internacionais Abrapa

68. Jones Yasuda – Assessor Técnico Abrapa

69. Thomas Paul Reinhart- Assessor Comercial Abrapa

**Insumos**

70. Juan Henrique Mena Acosta – Associação Bioinsumos

71. João Bello Neto – Nortox

72. Barbara Tamara Mendes Lodi – Ourofino

73. Geraldo Ubirajara Berger – Bayer

74. Daniel Bernardes Fereira Rossi – Hubio Agro

**Celulose**

75. Pablo Gimenez Machado – Diretor Executivo Ásia Suzano Celulose

76. Amaury Pekelman – Diretor Relações Inst. Paper Excellence

77. Claudio Laert Cotrim Passos – presidente da Paper Excellence

78. Marcelo Kim Yuen Pan – Diretor Jurídico Paper Excellence

**Óleos vegetais – soja**

79. André Meloni Nassar – Abiove

**Arroz**

80. Andressa Silva – Abiarroz

**Reciclagem animal**

81. Decio Coutinho – Presidente da ABRA

**Multisetoriais**

82. Sueme Mori – CNA

83. João José Pietro Flávio – OCB

84. Nelson Catarino Croda Machado Aprosmat

85. Kleverson Scheffer – Maggi

86. Julio Fortini – Ecoplan

87. Carlos Alberto de Oliveira Andrade Filho – Representante CAOA

88. Fábio Phelipe Garcia Pagnozzi – Instituto Brics

89. Pedro Paulo Pagnozzi – Instituto Brics

90. Mario Pagnozzi – Instituto Brics

91. Fabrício Patriani – Instituto Brics

92. Lijun Lei – Instituto Brics

93. Itamar Antônio Canossa – Presidente Forum Agro mato-grossense

94. Ivanilse Tofoli Canossa – Forum Agro mato-grossense

95. Fernando Costa – Universidade Brasil

96. Marcelo Peres – Universidade Brasil

97. Stephano Costa – Universidade Brasil

98. Tarcisio Sachetti – Agro Investments Sachetti

99. Alexandre Ferreira Lopes – MECH – centro estudos mercado chinês

100. Ricardo Gracia – MECH centro estudos mercado chinês

101. João Marcelo Costa Fernandez Conde – Afrinvest

102. Dereck Favero Birchall – Afrinvest

