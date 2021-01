Ao menos menos quatro pessoas morreram devido à forte nevasca que atinge a Espanha. A tempestade, maior em meio século, deixou centenas de motoristas presos em seus veículos, o aeroporto de Madri fechado e colocou cinco regiões do centro do país, incluindo a capital, em alerta vermelho na manhã deste sábado (9).

As autoridades temem que o pior ainda esteja por vir. “Enfrentamos a tempestade mais intensa dos últimos 50 anos”, afirmou Fernando Grande-Marlaska, ministro do Interior, neste sábado.

“Evitem deslocamentos e respeitem as instruções dos serviços de emergência. Estejam vigilantes diante da tempestade Filomena”, tuitou nesta manhã o primeiro-ministro Pedro Sánchez, elogiando o trabalho dos “profissionais que procuram ajudar as pessoas presas na neve”.

Um homem e uma mulher morreram afogados depois que o carro onde seguiam viagem foi atingido pelas águas de um rio que rompeu suas margens próximo de Málaga, no sul do país. Segundo as autoridades, dois moradores de rua morreram congelados –um na capital e outro na cidade de Calatayud, no leste do país.

Ainda segundo o ministro, mais de 650 estradas foram bloqueadas pela neve. Ao menos 1.500 pessoas presas em carros foram resgatadas no país, enquanto os esquiadores deslizavam pela Gran Via, normalmente uma das ruas mais movimentadas da capital. Outros residentes de Madri usaram a nevasca anormal para fazer snowboard na estrada ou atirar bolas de neve uns nos outros.

Na capital, “a situação é gravíssima”, segundo o prefeito José Luis Martinez-Almeida publicou no Twitter, pedindo aos moradores que não saiam de suas casas. A nevasca está constante desde sexta (8) à noite.

Parques foram fechados, enquanto os ônibus públicos e a coleta de lixo foram suspensos. As autoridades de Madri também decidiram pelo fechamento das escolas na próxima segunda e terça-feira.

A Aena, que controla os aeroportos do país, disse que o aeroporto de Barajas, em Madri, fechado na noite de sexta-feira (8), permanecerá assim pelo resto do sábado. A agência informou que foram cancelados ao menos 50 voos para Madri, Málaga, Tenerife e Ceuta.

A Agência Estatal de Meteorologia afirmou que essa foi a nevasca mais forte em Madri desde 1971, enquanto José Miguel Viñas, meteorologista da Rádio Nacional Espanhola, disse que caíram entre 25 cm e 50 cm na capital, o que, segundo ele, a tornou a maior nevasca desde 1963.