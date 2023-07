Já entrou no Threads? Já são 30 milhões de usuários em menos de 24 horas

O Threads, nova rede social da Meta, atingiu 30 milhões de novos usuários em menos de 24 horas desde o lançamento, anunciou o CEO da empresa, Mark Zuckerberg, no início desta tarde. A plataforma foi aberta ao público geral nesta quarta-feira (05) às 20h (horário de Brasília) e tem uma proposta similar ao Twitter.

“Parece o começo de algo especial, mas temos muito trabalho adiante para construir o aplicativo”, escreveu Zuckerberg, em uma publicação no Threads.

LEIA TAMBÉM:

>> Novo ciclone no Paraná? Rio Grande do Sul está em alerta total!

>> Avião desaparecido no Paraná: Vídeo mostra imensidão da área de buscas na Serra

Segundo as atualizações do CEO, a rede social ganhou dois milhões de inscritos nas primeiras duas horas após o lançamento. O número saltou para 5 milhões passadas as primeiras quatro horas. Em sete horas, chegou a 10 milhões.

Respondendo a um usuário no aplicativo, Zuckerberg falou que planeja fazer com que o produto funcione bem para ver se é possível colocá-lo no caminho de alcançar 1 bilhão de usuários, antes de pensar em monetizar a plataforma com publicidade.

As ações da Meta caem 0,22% em Nova York às 15h31, depois de acumular ganhos na sessão anterior, no after hour e no pré-mercado.

Você já viu essas??

O que são?? Novo mobiliário urbano instalado nas praças de Curitiba chama atenção Trânsito Importante rua de um dos bairros mais populosos de Curitiba tem novo sentido Incentivo Cidade da Itália oferece dinheiro a quem quiser morar e trabalhar por lá