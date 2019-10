Autoridades do Irã confirmaram que um navio petroleiro de bandeira iraniana foi atacado por dois mísseis nesta sexta-feira, 11, enquanto navegava pelo Mar Vermelho próximo à cidade de Jedá, na costa da Arábia Saudita. O governo saudita ainda não comentou o atentado.

Um porta-voz da Quinta Frota da Marinha dos Estados Unidos, que patrulha a região, disse que as autoridades a bordo estavam “cientes de relatos” sobre o ocorrido, mas não forneceu detalhes.

O incidente ocorre na esteira de acusações dos EUA de que o Irã vem atacando petroleiros na região do Estreito de Ormuz, no Golfo Pérsico, nos últimos meses. Além disso, EUA, Arábia Saudita e outras nações atribuem ao país persa o atentado com drones que destruiu instalações da petrolífera Saudi Aramco em setembro. O governo iraniano nega ambas as acusações.