As autoridades mexicanas disseram ontem que as armas e a munição usadas no massacre de uma família mórmon vieram dos EUA. O secretário de Segurança, Alfonso Durazo, disse que em breve começará a operar um programa bilateral “para controlar o tráfico de armas dos EUA para o México”.

“De todas as armas vinculadas a atos criminosos no México, 70% são procedentes dos EUA”, destacou o secretário. (com agências internacionais)

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.