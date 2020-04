Toda as celebrações da Páscoa estão sendo conduzida respeitando as orientações da Organização Mundial da Saúde. No Vaticano, toda a programação está sendo conduzida pelo Papa Francisco, mas sem a participação dos fiéis.

Acompanhe a Via Crucis, celebração com o Papa Francisco, direto do Vaticano, no player abaixo.

Em Curitiba

As celebrações da Tríduo Pascal, os últimos três dias da Semana Santa, estão sendo transmitidas pela rádio e TV Evangelizar e pelo YouTube. A Arquidiocese de Curitiba suspendeu a presença de público nas celebrações até o dia 19 de abril.

No Sábado Santo, uma das celebrações da Vigília Pascal será dentro do Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, sem a benção do “fogo novo” e a procissão tradicional. A missa será a partir das 19 horas e será transmitida pela internet.

No domingo de Páscoa, a celebração acontece às 18 horas e será presidida pelo arcebispo de Curitiba, Dom José Antônio Peruzzo, com transmissão pela TV e Rádio Evangelizar, mais redes sociais.

Drive Thru para comunhão

Por causa do risco de transmissão da doença, a Páscoa desse ano vai contar com drive thru para distribuição da comunhão. O momento da eucaristia acontece das 9 horas ao meio-dia de domingo, no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, no Centro. A orientação é para que as pessoas permaneçam dentro dos carros, com proteção especial aos idosos.