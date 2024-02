Maxxi Tranning cria canal para compartilhar conhecimentos técnicos

O Maxxi Trainning, referência no setor de capacitação técnica automotiva, criou uma nova iniciativa voltada para o compartilhamento de conhecimento abrangente sobre o mercado automotivo: o Hora Maxxi. Esta iniciativa surge justamente no momento em que a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua – Pnad, divulgada no final de janeiro pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, mostrou que a taxa média de desemprego em 2023 no país atingiu um marco significativo, marcando o menor nível desde 2014, com um indicador de 7,8%.

Em meio a um cenário econômico dinâmico e em constante evolução, o mercado de trabalho está enfrentando uma demanda cada vez maior por profissionais capacitados em diversas áreas. Esta necessidade é evidenciada pela busca contínua das empresas por talentos qualificados para preencherem uma variedade de funções e posições. A necessidade de profissionais capacitados abrange uma ampla gama de setores, e as empresas e também o mercado buscam profissionais que possam contribuir para a inovação e o crescimento sustentável, adaptando-se rapidamente às mudanças e aproveitando novas oportunidades.

Entendendo a importância de uma abordagem mais completa para a formação dos profissionais automotivos, o Maxxi Trainning está comprometido em fornecer recursos que apresentem uma variedade de tópicos relevantes para o mercado automotivo atual. Desde aspectos técnicos até questões relacionadas à gestão, atendimento ao cliente, tendências de mercado e inovações tecnológicas, a iniciativa visa fornecer um panorama completo do setor automotivo.

Diferente das Aulas Ao Vivo, o Hora Maxxi é um conteúdo que ficará disponível no canal do Youtube do Maxxi Trainning toda primeira segunda-feira de cada mês, às 12h15. A iniciativa surgiu a partir de uma necessidade também apontada pelos próprios alunos do Maxxi Trainning, em obter conhecimento não apenas técnico, mas em outros assuntos que fazem parte do dia a dia na oficina. O primeiro tema é “Atração e Seleção: dicas para contratar um profissional qualificado” e o conteúdo já está disponível com a participação de Denise Vieira e Camila Lopes, analistas de Desenvolvimento Humano e Organizacional – DHO da Companhia DPaschoal.

Para a Diretora de Desenvolvimento Humano e Organizacional (DHO) e Marketing da Companhia DPaschoal, Márcia Bonfim, o Hora Maxxi vai compartilhar conteúdos que vêm de encontro com as necessidades dos profissionais do setor automotivo no atual cenário do setor automotivo. “Reconhecemos a importância de não apenas fornecer habilidades técnicas sólidas, mas também preparar nossos alunos para enfrentar os desafios e oportunidades do mercado automotivo de forma abrangente. A iniciativa do Maxxi Trainning visa preencher essa necessidade do mercado, proporcionando aos profissionais acesso a conteúdos diversificados que enriquecem sua compreensão do mercado automotivo como um todo. A demanda por profissionais capacitados está em alta em diversos setores, e um dos principais é o mercado automotivo, que busca pessoas que possuam não apenas as habilidades técnicas necessárias para desempenhar suas funções, mas também competências como adaptabilidade, resolução de problemas e pensamento crítico”, confirma Márcia Bonfim. Acesse o Canal Youtube da Hora Maxxi: https://www.youtube.com/playlist?list=PL7OIzT_wc5_2t_p8uiJIZzhQjSsfm-SKo.