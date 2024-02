McLaren e United Autosports revelam pintura de 2024

A McLaren Automotive e sua equipe parceira United Autosports revelaram os dois carros 720S GT3 EVO que disputarão a temporada 2024 do Campeonato Mundial de Endurance (FIA WEC). O brasileiro Nicolas Costa é um dos seis pilotos da equipe (três para cada carro).

A McLaren fará sua estreia no WEC em 2024 com o modelo 720S GT3 EVO na nova classe LM GT3. O calendário de oito corridas inclui as 24 Horas de Le Mans (na qual a marca estará representada pela primeira vez desde 1998) e a 6 Horas de São Paulo, que acontecerá no dia 14 de julho. A McLaren tem uma ligação histórica com a clássica prova francesa, tendo vencido na sua estreia, em 1995, com o icônico modelo F1 GTR número 59.

Na temporada de 2024, a McLaren disputará pela primeira vez todas as três corridas da Tríplice Coroa do automobilismo na mesma temporada, tendo anteriormente conquistado vitórias no Grande Prêmio de Mônaco e nas 500 Milhas de Indianápolis. No Mundial de Endurance, os McLaren 720S GT3 EVO terão os números 59 e 95 em reconhecimento à vitória do F1 GTR número 59 em Le Mans em 1995. E terão uma pintura que ecoa as icônicas pinturas da McLaren do passado e combina com as que serão usadas nesta temporada na Fórmula 1 e na IndyCar.

A pintura da McLaren-United Autosports é dividida em três seções em formação de chevron. A frente do carro muda de preto acetinado para preto de alto brilho, com o icônico Papaya McLaren na traseira. O tom de mamão também aparece na asa traseira e nos planos de mergulho aerodinâmicos no nariz do carro, além de ser usado como diferencial nos retrovisores laterais e na faixa do para-brisa do carro número 59.

A escalação de pilotos da McLaren-United Autosports WEC para a temporada de 2024 também foi confirmada antes do Prólogo Oficial no Catar, nos dias 24 e 25 de fevereiro. O carro 59 será pilotado pelo brasileiro Nicolas Costa, pelo suíço Gregoire Saucy e pelo britânico James Cottingham. No carro 95 estarão o japonês Marino Sato, o chileno Nico Pino e o britânico Josh Caygill.

A temporada 2024 do WEC começa no Catar no dia 2 de março, a primeira de oito etapas que incluem Ímola, Spa-Francorchamps e Le Mans na Europa. O campeonato segue então para São Paulo e Texas, nas Américas, seguindo para o Japão, com a última rodada no Bahrein, em novembro.

“Estamos orgulhosos de apresentar o 720S GT3 EVO em conjunto com nosso parceiro de corrida United Autosports antes de nossa estreia no WEC no Qatar com uma emocionante formação de pilotos. As corridas são intrínsecas à marca McLaren e o WEC é a arena perfeita para demonstrar as capacidades de desempenho dos nossos programas de engenharia de supercarros. Também temos o prazer de celebrar a nossa vitória nas 24 Horas de Le Mans com a nossa pintura, que é uma parte extremamente importante da história da McLaren”, declarou Michael Leiters, CEO, McLaren Automotive.

“Este é um momento de orgulho, revelar o novo visual da McLaren no seu regresso a Le Mans e ao WEC. O design tem a herança das corridas em sua essência, remontando ao vencedor de Le Mans em 1995, ao mesmo tempo em que faz parte – inconfundivelmente – da atual família McLaren. É uma adição emocionante à linha da McLaren de 2024, complementando os designs da Fórmula 1, IndyCar e Fórmula E; parecem carros vencedores e temos grandes ambições”, concluiu Richard Dean, CEO, United Autosports.