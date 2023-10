Mariana Rios assume namoro em Paris; Saiba com quem!

Mariana Rios, 38, asssumiu o namoro com João Luis Diniz D’Ávila, 27. Conhecido como Juca, o jovem é cozinheiro e tem parte da família conhecida pelo público: é neto do empresário Abílio Diniz, 86, e filho de Luiz Felipe D’Ávila, 60, candidato a presidente nas eleições de 2022 pelo Novo.

O anúncio foi feito acompanhado por uma foto do casal em Paris, na França, no perfil de Instagram de cada um. A atriz ainda publicou um texto apaixonado.

“Às vezes um simples olhar te traz certezas que o momento presente não consegue explicar. Passa o tempo, passam as pessoas, passa a vida! E quando você menos espera, os olhares se reencontram com tanta intensidade que se perdem. Em risos, em troca, em todos os sentimentos que só o mergulho profundo entende”, escreveu.

