10 motivos para começar a praticar corrida

Correr é uma atividade física simples e acessível que traz inúmeros benefícios para a saúde física e mental. Para praticá-la, tudo o que você precisa é de um bom par de tênis e roupas confortáveis. Comparado a outras modalidades de exercício que podem exigir equipamentos ou assinaturas de academias, correr é uma opção econômica que pode ser feita em qualquer lugar, a qualquer hora.

Além disso, a prática também oferece muitos benefícios para a saúde física e mental, embasados por estudos científicos. A seguir, confira alguns deles!

1. Melhora a saúde cardiovascular

Correr regularmente fortalece o coração e melhora a circulação sanguínea, reduzindo o risco de doenças cardiovasculares. Conforme pesquisa publicada na revista científica British Journal of Sports Medicine, 10 mil passos por dia podem representar um risco 39% menor de morte e diminuir a chance de surgimento de doenças cardiovasculares em 21%.

2. Auxilia na perda de peso

Praticar corrida é uma forma eficaz de queimar calorias e perder peso, principalmente quando aliada a uma alimentação balanceada. Uma pesquisa publicada na Obesity Reviews destaca que o treinamento aeróbico é mais eficaz do que o treinamento de resistência para a perda de peso, gordura e gordura visceral.

No entanto, é válido lembrar que o exercício de força é importante para fortalecer o corpo e ajudar a evitar lesões nas passadas. “Por isso, o ideal é fazer a combinação dos dois tipos de treinos”, explica o nutrólogo especialista em obesidade Nataniel Viuniski, membro do Conselho Consultivo da Herbalife.

3. Ajuda a fortalecer os ossos

A carga de impacto durante a corrida estimula a formação de massa óssea, contribuindo para o aumento da densidade mineral óssea e, consequentemente, para prevenir a osteoporose, segundo a análise publicada pelo BioMed Research International.

4. Ajuda na saúde mental

As passadas também liberam endorfinas, conhecidas como os hormônios da felicidade, que podem melhorar o humor e ajudar a reduzir os sintomas de ansiedade e depressão. Uma análise da International Journal of Environmental Research and Public Health afirma que correr pode ser tão eficaz quanto o tratamento com medicamentos para a depressão leve a moderada.

A corrida pode ajudar a reduzir o estresse do dia a dia (Imagem: PeopleImages.com | Shutterstock)

5. Reduz o estresse

O estudo da International Journal of Environmental Research and Public Health também afirma que esse exercício contribui para diminuir os níveis de cortisol (o hormônio do estresse). “Isso porque a atividade estimula a liberação de miocitoquinas, endorfinas e outros neurotransmissores que promovem uma sensação de bem-estar”, explica o nutrólogo.

6. Aumenta a longevidade

Pessoas que correm regularmente tendem a viver mais. Pesquisas publicadas no Progress in Cardiovascular Diseases mostraram que corredores têm uma expectativa de vida 3 anos maior do que aqueles que não praticam esse tipo de exercício, independentemente da velocidade ou distância percorrida. Isso é atribuído à combinação de benefícios cardiovasculares, musculares e mentais.

7. Melhora o sono

Correr pode auxiliar na melhora da qualidade do seu descanso, assim como outros tipos de exercício, ajudando a adormecer mais rápido e a ter um sono mais profundo, conforme mostra uma pesquisa publicada pela Cureus Journal of Medical Science. “Mas é importante que a atividade física seja regular para obter os benefícios e praticada longe da hora de descanso, pois o efeito pode ser contrário”, comenta Nataniel Viuniski.

8. Fortalece o sistema imunológico

A corrida pode ser uma grande aliada do sistema imunológico, tornando o corpo mais resistente a infecções. De acordo com a pesquisa publicada no Journal of Sport and Health Science, exercícios aeróbicos de intensidade moderada a vigorosa por menos de 60 minutos (uma média de 30 a 45 minutos) aumenta o recrutamento e a circulação das melhores células defensivas do sistema imunológico, ajudando a combater patógenos.

9. Melhora a função cognitiva

Um estudo publicado na Frontiers in Neuroscience revelou que exercícios aeróbicos, como correr, aumentam o volume do hipocampo, uma área do cérebro crucial para a memória e o aprendizado, por meio da neurogênese (formação de novos neurônios). Além disso, a atividade física regular está associada a um menor risco de declínio cognitivo em idosos.

10. Promove a socialização e a motivação

Participar de grupos de corrida ou eventos como maratonas e corridas de rua pode aumentar as oportunidades de socialização, além de ser fonte de motivação extra. Além disso, os corredores mais experientes frequentemente se tornam modelos e fontes de conselho, fortalecendo os laços e a motivação no grupo.

Por Marília Alves