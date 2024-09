Festa de Jesus das Santas Chagas vai entrar pro calendário oficial de Curitiba

A tradicional Festa de Jesus das Santas Chagas deve entrar no calendário de Curitiba como evento oficial. Anualmente realizada em setembro, a festividade chega a reunir mais de 50 mil pessoas de diferentes cidades do Brasil e do exterior.

Para entrar na agenda do município, os vereadores na próxima terça-feira (17), estarão reunidos para votar pela primeira vez sobre o tema. De acordo com o projeto de lei, desde 2016, o evento tem reunido milhares de peregrinos, romeiros e devotos de todo o Brasil, entre outros países, no centro da capital, auxiliando no chamado turismo religioso.

Em nove edições de festa, mais de 260 mil pessoas já passaram pela cidade em devoção a Jesus das Santas Chagas. A celebração é promovida pela Associação Evangelizar é Preciso, em parceria com o Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe.

A Festa de Jesus das Santas Chagas tem duração de uma semana e não possui fins lucrativos. Com programação religiosa e cultural, os fiéis recebem às bênçãos de Jesus das Santas Chagas, tendo missas com o Padre Reginaldo Manzotti. Se aprovada, o tema retornará à pauta na quarta-feira (18) para segunda votação.

Festa marcada

Para esse ano, a Festa acontece de 23 a 29 de setembro com as Santas Missas diárias, pregações, Terços de Jesus das Santas Chagas, Adorações ao Santíssimo. Também haverá apresentações gratuitas de canto e dança que animarão toda a família.

Em 2023, a VIII Festa de Jesus das Santas Chagas foi palco de muitos testemunhos e emoções. O evento reuniu mais de 50 mil pessoas no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe e de Jesus das Santas Chagas, em Curitiba, além de impactar milhares de fiéis pelos meios de comunicação.

