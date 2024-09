Homem cai de grua e morre em obra da nova ponte de Guaratuba

Um homem morreu após cair de uma altura aproximada de 30 metros no canteiro de obras da construção da ponte de Guaratuba. O Corpo de Bombeiros foi acionado perto da hora do almoço neste sábado para uma ocorrência no local. Ao chegar encontrou o homem, de 37 anos, já sem vida.

Identificado como Jimael dos Santos Braga, a vítima era funcionária do Consórcio Nova Ponte. Em nota enviada à RPC, o Governo do Paraná lamentou o falecimento do trabalhador. “Ele trabalhava em prol de um sonho dos paranaenses. O Estado e o consórcio prestarão todo o apoio à família”, disse o Governo.

A Polícia Científica esta no local para determinar as causas da queda. O corpo foi recolhido ao Instituto Médico Legal local.

