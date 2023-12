Obituário em Curitiba; Lista de falecimentos deste domingo (03)

Abegail Farias Rosa, 79 anos. Profissão: copeiro(a). Filiação: Angelino Farias e Maria Izolina Farias. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Vaticano / Esmeralda.

Abigail Bueno, 49 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Antônio Bueno e Maria Correa Bueno. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Assungui – Rio Branco Sul, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Alceu Chitz, 56 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Oracio Chitz e Joana Lang Chitz. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Amauri Senter Roza, 59 anos. Filiação: Antônio dos Santos Pires e Adegair Senter Roza. Sepultamento ontem.

Augusto Bonato, 10 anos. Profissão: estudante. Filiação: Handerson Bonato e Lina Terezinha Dalmaz Bonato. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cemitério Municipal de Campo Largo, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Brayan Wilian de Franca, 23 anos. Profissão: servente. Filiação: Valdir de Franca e Patricia Aparecida Difert. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Ressurreição TamandaréPR.

Cacimiro Galdino da Rocha, 90 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: José Galdino da Rocha e Ignes Rocha do Rosário. Sepultamento ontem.

Carina Kelli Alves da Silva, 28 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Alves da Silva e Salete da Silva. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) Cemitério Municipal Fazenda Rio Grande, saindo da Capela Cemitério Municipal de Fazenda Rio Grande.

Casemiro Leal, 44 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Antenor de Oliveira Leal e Zilda Maria Correia Leal. Sepultamento ontem.

Cleiton Cremer dos Santos, 32 anos. Filiação: Jovelino Borges dos Santos e Zenaide Selvino Cremer da Silva. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cemitério Santo Ângelo, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Davi Lucca de Jesus Servienski, 2 mes(es). Filiação: Lucas Monchanski Servienski e Eva Campos de Jesus. Sepultamento ontem.

Diego Henrique Soares, 24 anos. Profissão: motoboy. Filiação: Adriano Agustinho Soares e Beatriz da Conceição. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Pien, saindo da Capela do Cemitério Municipal – Pien (PR).

Eliane Aparecida Marcondes, 41 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Marcones e Maria Eloina do Rozario. Sepultamento ontem.

Enoch Ribeiro, 58 anos. Profissão: frentista. Filiação: Leonel Nestor Ribeiro e Gomercinda Ribeiro. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Getúlio Edegard Quartarolli Júnior, 50 anos. Filiação: Getúlio Edegard Quartarolli e Donatila Quartarolli. Sepultamento ontem.

Gilberto Luggeri, 82 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Achilles Luggeri e Zaira Luggeri. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 – Cemitério Municipal São Francisco de Paula.

Hadassa Eloa Melo de Souza, 8 mes(es). Filiação: Danrlei Wellington Massaneiro de Souza e Kethlin Regina de Melo. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Contenda, saindo de Igreja Quadrangular São José dos PinhaisPR.

Ivo Alberto Dobrowolski Júnior, 56 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Ivo Alberto Dobrowolski e Maria Angelica Pierro Dobrowolski. Sepultamento ontem.

Joana Lopes da Silva Anastácio, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Felício Lopes da Silva e Maria Correa. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Umbará, saindo da Capela Cemitério Paroquial Umbará.

João Bakovicz Neto, 62 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: Miguel Bakovicz e Natália Geri Bakovicz. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Jade.

Joaquim Nunes, 74 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Idalino Nunes e Dorvina Maria Nunes. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade/pinhais, saindo da Capela do Binga (Pinhais).

Joaquina dos Santos Lima, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel dos Santos Lima e Dursulina Vieira dos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Municipal Boqueirão Curitiba.

José Carlos da Rocha, 85 anos. Profissão: motorista. Filiação: Francisco Carlos da Rocha e Efigênia Garcia da Rocha. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Cemitério Paroquial do Orleans.

José Marezi, 78 anos. Filiação: Luiz Marezi e Leomarnalda Costa Marezi. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal de Cambira.

José Mauro de Morais, 49 anos. Profissão: açougueiro. Filiação: Euclides Rosa de Morais e Catarina Nunes de Souza. Sepultamento ontem.

Josué Oliveira de Carvalho, 11 anos. Filiação: José Alexandre Cruz de Carvalho e Karla de Sousa Oliveira. Sepultamento ontem.

Lúcia da Cunha Rodrigues, 76 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Demétrio Juk e Carolina Juk. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade/pinhais, saindo da Capela Luto Curitiba.

Magaly Tomio Gonçalves Vieira, 62 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Gonçalves e Dalcema Helena Tomio. Sepultamento ontem.

Marcelo Ploszay, 37 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Mariano Ploszay e Maria do Carmo Ploszay. Sepultamento ontem.

Márcio Luiz da Silva, 48 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Luiz da Silva e Maria Pienkine. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Maria Antonowicz Porto, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Félix Antonowicz e Natália Antonowicz. Sepultamento ontem.

Maria Aparecida de Souza, 89 anos. Profissão: doméstica. Filiação: José Delmiro de Souza e Benedicta Alves. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Maria Coutinho Oliveira Santos, 74 anos. Profissão: autônomo. Filiação: João Batista Coutinho e Tereza Vaz Coutinho. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Municipal Água Verde CuritibaPR.

Maria José dos Santos, 69 anos. Profissão: diarista. Filiação: Brasilino José dos Santos e Vergínia Pereira dos Santos. Sepultamento ontem.

Marisa das Chagas Portela, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: Valdevino Ribeiro das Chagas e Erotides Silva das Chagas. Sepultamento ontem.

Milton Valentino Bosa, 75 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Luiz Bosa e Regina Túlio Bosa. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Santa Felicidade, saindo da Capela Cemitério Paroquial Santa Felicidade.

Nelson Lenser, 68 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Gunther Lenser e Miriam Tavares Lenser. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Pedro Batista Ribeiro, 71 anos. Profissão: autônomo. Filiação: João Batista Ribeiro e Ilidia Honoria Ribeiro. Sepultamento ontem.

Ramilto de Souza, 50 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Pedro Martins de Souza e Anita Pereira. Sepultamento hoje, Camiterio Municipal – Pien (PR), saindo da Capela do Cemitério Municipal – Pien (PR).

Ribamar Rosza, 68 anos. Filiação: Ference Rosza e Abigail Ribeiro Rosza. Sepultamento ontem.

Roberto Inácio de Oliveira, 68 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Albertino Inácio de Oliveira e Brasilina Pereira da Silva. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal – Areia Branca dos Assis (PR), saindo de Municipal de Areia Branca dos Assis//mandirituba.

Ronaldo Alves Machado, 43 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Celso Alves Machado e Carmen Lúcia Machado. Sepultamento ontem.

Sandra Mara de Camargo, 57 anos. Filiação: Malaquias Pereira dos Santos e Dulce de Lima Santos. Sepultamento ontem.

Sidnei Alves, 59 anos. Filiação: Sebastião Alves e Rozalina Alves. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Paz, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 02 São Francisco de Paula.

Sidnei da Silva Mendes, 71 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Edmundo Mendes e Dalva da Silva Mendes. Sepultamento ontem.

Thabata Cristina Martins de Castro Moraes, 30 anos. Profissão: recepcionista. Filiação: Luiz Roberto Passos de Castro e Cleide Martins de Castro. Sepultamento ontem.

Tiago de Azevedo Gonçalves, 26 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Antônio Gonçalves e Ivanete de Azevedo Velho Gonçalves. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 02 Santa Cândida.

Umbelina de Fátima Antunes Branco, 66 anos. Profissão: manicure. Filiação: Gentil Antunes Branco e Tereza Antunes de Freitas Branco. Sepultamento segunda-feira, 4 de dezembro de 2023 às 9hh, (Pinhais) Complexo Cerimonial de Pinhais, saindo de Unilutus.

Vanir Ferreira Fidélis, 67 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Antônio Ferreira e Maria Cândida Ferreira. Sepultamento ontem.

Vilma Aparecida Morito Gomes, 68 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Morito e Lucinda de Jesus Rodrigues Morito. Sepultamento ontem.

Vitor Henrique de Camargo, 20 anos. Profissão: garçom. Filiação: Elvis Hélio de Camargo e Verônica da Silva do Rosário Camargo. Sepultamento ontem.

Weslei Marcelo Alves de Abreu, 24 anos. Profissão: servente. Filiação: Rosenilda Alves de Abreu. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 Cemitério Municipal Santa Cândida.

Zélia Nogueira da Silva Gonçalves da Costa, 64 anos. Profissão: do lar. Filiação: Gentil Nogueira da Silva e Jandira Ribeiro da Silva. Sepultamento ontem.

