Obituário Curitiba; Lista de falecimentos desta quarta-feira (02)

Adir de Souza Rausis, 79 anos. Filiação: José Rausis Filho e Otília de Souza Rausis. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério São Gabriel, saindo da Capela da Igreja ColomboPR.

Adriano Inocêncio Alves Dias, 43 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Saul Cardoso Dias e Dorvalina Alves Dias. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo de local a ser designado.

Alcione da Costa Rosa, 52 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Leopoldino da Costa Rosa e Ramira da Luz Rosa. Sepultamento ontem.

Aletiz Maria Barbosa, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antenor Antônio Dutra e Aremita Maria de Jesus. Sepultamento hoje, Sagrada Família PiraquaraPR, saindo de Igreja Evangélica PiraquaraPR.

Ananias Ferreira Sant Ana, 81 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Esmael Ferreira Sant Ana e Dina Lara Sant Ana. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Pinhais).

Carlito Rosa da Silva, 50 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Genesio Rosa da Silva e Alvina Rosa Alexandrina. Sepultamento ontem.

Carlos Seme Nejm, 74 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Seme Nejm e Maria da Luz Nejm. Sepultamento hoje, (Pinhais) Complexo Cerimonial de Pinhais, saindo da Capela Mortuária Eixo Sul.

Clair Ferreira da Silva, 37 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Adilson Ferreira da Silva e Nair do Espírito Santo Silva. Sepultamento ontem.

Cláudio da Cruz Moraes, 39 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Senno Moares e Leontina da Cruz. Sepultamento hoje, Cemitério Costeira, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 3 Cemitério Municipal São Francisco de Paula – Curitiba -PR.

Cleonice Francisquinho, 64 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Francisquinho e Aparecida Duarte Francisquinho. Sepultamento ontem.

Derli Domingos Ferreira, 67 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Cidercino Domingos Ferreira e Nedir Ferreira dos Santos. Sepultamento ontem.

Djanir Blitzkow, 80 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Germano Blitzkow e Tarcilia Blitzkow. Sepultamento ontem.

Eloi Pinto da Silva, 84 anos. Filiação: Eleutério Pinto Dasilva e Lídia Balsanelli. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Esmeralda.

Eloísa Helena de Oliveira Camargo, 64 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Sebastião Marques de Oliveira e Jair Marques. Sepultamento ontem.

Ercília Falcione Giancante, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Falcioni e Margarida Cranella. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Esmeralda Almirante Tamandaré PR.

Francisco Nobre, 75 anos. Profissão: motorista. Filiação: Antônia Maria do Espírito Santo. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).

Gerson Vieira, 54 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Addy Vieira e Geni Costa Vieira. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Heliton Santos Machado, 58 anos. Profissão: militar. Filiação: Antônio de Pádua Machado e Maria de Nazaré dos Santos Machado. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 Municipal Santa Cândida.

Ivone Kapper Trapp, 72 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Iseu Kapper e Izabel Kapper. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Pinhais).

Jaime de Oliveira Pimenta, 77 anos. Filiação: Manoel Ribeirete Pimenta e Zoraide de Oliveira Campos Pimenta. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Jeanette Cavallari Carneiro, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Cavallari e Cecília Milani Cavallari. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

João Maria Rosa, 74 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: João Rosa e Maria José Martins Rosa. Sepultamento ontem.

João Monteiro, 78 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: Francisco Monteiro e Malvina Regonati. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 do Água Verde.

José Guidolin, 85 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Antônio Guidolin e Lucinda Soares da Silva Guidolin. Sepultamento ontem.

José Luís Ochika, 74 anos. Profissão: médico(a) veterinário. Filiação: Francisco Ochika e Cecília Sarti Ochika. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Onix – Curitiba.

José Manfron Sobrinho, 76 anos. Profissão: policial civil. Filiação: Frederico Manfron e Rosa Dalazuana Manfron. Sepultamento ontem.

José Nunes da Silva, 95 anos. Filiação: Antônio Nunes da Silva e Maria Antônia Schinubir. Sepultamento ontem.

José Oziris de Camargo, 74 anos. Filiação: Ciriaco de Camargo e Maria Augusta Camargo. Sepultamento ontem.

José Thomaz de Oliveira, 92 anos. Filiação: José Maria de Oliveira e Emerentina Ribeiro de Carvalho. Sepultamento ontem.

Leandrina de Jesus Alves Martins, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Ferraz e Ana da Cruz. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Umbará, saindo da Capela Cemitério Paroquial Umbará.

Leni Pereira de Araújo, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: Eurides de Lima e Otília de Souza Lima. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 do Boqueirão.

Leofrida Bernadete Hack de Souza, 76 anos. Profissão: auxiliar enfermagem. Filiação: Mainaldo Hack e Verônica Nau Hack. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Lucidalva Borges Yokoyama, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: Geraldo Borges de Oliveira e Alvina Conceição Borges. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Maringá, saindo da Capela Cemitério Municipal de MaringáPR.

Luís Antônio Pereira dos Santos, 49 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Pereira dos Santos e Aparecida Vidigal dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo de Igreja Batista Alameda Santa Felicidade.

Luiz Alberto Gomes Mendes, 69 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Ruy Gomes Mendes e Hilde Berta Arius Mendes. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Pinhais).

Luiz Shozo Matsunaga, 74 anos. Filiação: Massao Matsunaga e Turue Shoro Matsunaga. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

Márcio Roberto Diniz, 53 anos. Profissão: engenheiro(a). Filiação: José Roberto Diniz e Jesuína de Moraes Diniz. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba).

Maria Hilda Schroeder, 66 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Schroeder e Ana dos Santos Schroeder. Sepultamento ontem.

Maria José Antunes Wenceslau Braz, 64 anos. Profissão: do lar. Filiação: Onofre Wenceslau Braz e Iracema Antunes Wenceslau Braz. Sepultamento ontem.

Maria Magdalena Resmar, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Cordeiro da Rocha e Joana Barros da Rocha. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade/pinhais, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Pinhais).

Marialva Tapajos Guimarães, 80 anos. Profissão: artesão(ã). Filiação: Milton Guimarães e Maria Madalena Tapajos Guimarães. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) CemitérioParque Metropolitano, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 02 do Santa Cândida.

Mariema Holzmann Marchand, 93 anos. Filiação: Epaminondas Holzmann e Albina Holzmann. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 2 Cemitério Municipal São Francisco de Paula – Curitiba -PR.

Murilo Nichele, 75 anos. Profissão: médico(a) veterinário. Filiação: Pedro Nichele e Diomira Pedro Bom Nichele. Sepultamento ontem.

Natalya Vitória Costa de Morais, 2 anos. Filiação: Marcos Paulo de Paula de Morais e Laryssa Costa Carvalho. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 Municipal Santa Cândida.

Nelvina dos Santos, 87 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Napoleão Evangelista dos Santos e Josepha Adão. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba).

Neyde Rosa Duarte, 75 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Nelson Antônio Duarte e Olga Monteiro Duarte. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Perus Sp/sp, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 4 do Cem Municipal do Água Verde.

Nicolas Gabriel Biaco da Silva, 1 dias. Filiação: Luciana Biaco da Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Contenda.

Orlando José Lacerda, 62 anos. Profissão: promotor(a) vendas. Filiação: Orlando Lacerda e Maria de Lourdes Lacerda. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério São Gabriel, saindo da Capela do Cemitério São Gabriel (Colombo).

Oswaldo Salles Lobo, 89 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Ataulpho Castro Lobo e Nair Salles Lobo. Sepultamento ontem.

Pedro Sardo, 86 anos. Filiação: João Pedro Sardo e Ana Floriani. Sepultamento hoje, Cemitério Freis Capuchinhos, saindo da Capela dos Capuchinhos.

Rami Elias, 41 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Intonious Elias e Samia Hamad. Sepultamento ontem.

Rodrigo Cordova do Espírito Santo, 63 anos. Filiação: João Osni do Espírito Santo e Luci Ena Cordova do Espírito Santo. Sepultamento ontem.

Rozi Albini, 93 anos. Profissão: telefonista. Filiação: Leontino Albini e Maria do Rosário Albini. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 1 – Municipal Água Verde.

Sebastiana Teresinha Boll, 63 anos. Profissão: do lar. Filiação: Laudelino Cunha e Rosa Cunha. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo de Igreja Mormon – Sitio Cercado.

Sebastião Secundino Mendes, 77 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Manoel Mendes e Eva Alxandre Pinto. Sepultamento ontem.

Tadeu Mitkowski, 83 anos. Profissão: dentista. Filiação: Ignácio Mitkowski e Alexandra Mitkowski. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré (PR)), saindo da Capela Vaticano / Jade.

Tereza Velozo, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Antônio Velozo e Maria Luíza Brasil. Sepultamento ontem.

Thiago Jeferson Godoy Berger, 36 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Olívio Eber Berger e Ivone Maria Oliveira de Godoy Berger. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Thomas Ramos, 5 anos. Filiação: Rafael Souza do Nascimeto Ramos e Talita Ramos de Brito. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).

Valter Sanches Carvalho, 71 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: Francisco Sanches Merino e Maria Aparecida Carvalho Sanches. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Vera Lúcia Gonçalves de Lima, 55 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Pedro Machado e Neusa Maria Helena Machado. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Parque São Pedro.

Você já viu essas??

Empreendimento Shopping de Curitiba anuncia expansão e integração com Parque Barigui Espetáculo no céu Esquadrilha da Fumaça em Curitiba: saiba quando tem show na capital Falta de segurança Furto inusitado revolta moradores de Curitiba: “não tem mais limite”