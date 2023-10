Falecimentos em Curitiba: Veja o obituário deste domingo (22)

Ademir de Souza, 69 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Elvira dos Santos Souza. Sepultamento ontem.

Adir Ângelo Bassani, 79 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Ângelo Bassani e Catarina Beraldo Bassani. Sepultamento ontem.

Albino Barranhicvecz, 83 anos. Profissão: motorista. Filiação: João Barranhicvecz e Josefa Barranhicvecz. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Mortuária de Agudos do SulPR.

Alexander Daniel Bettesworth, 66 anos. Filiação: George Willian Bettesworth e Mariannelillin Thompson. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo da Capela Ipe/ Curitiba.

Almerinda dos Santos, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: Laureano dos Santos e Ana Modesto Hohmann. Sepultamento ontem.

Almir Tibes, 60 anos. Profissão: serralheiro. Filiação: João Maria Tibes e Maria Alves Tibes. Sepultamento ontem.

Antônio Elias Mansur, 75 anos. Profissão: dentista. Filiação: Elias Merhi Mansur e Esquie Chequer Mansur. Sepultamento ontem.

Antônio José Goulart, 56 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Dinart Galdino Goulart e Maria Carlota Gomes Goulart. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Paroquial Nossa Senhora do Rosário, saindo da Capela Nossa Senhora do Rosário (Colombo).

Antônio Lucarelli, 89 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Luiz Lucarelli e Maria Mafra Lucarelli. Sepultamento ontem.

Antônio Theodoro de Paula, 83 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Arcilio Theodoro de Paula e Ernestina Lourenço de Paula. Sepultamento ontem.

Arlei da Silva Pereira, 75 anos. Filiação: Lindor Pereira e Neiva da Silva Pereira. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré (PR)), saindo da Capela Onix.

Arthur Rodrigo de Castro Gasparovic, 18 anos. Profissão: estudante. Filiação: Luís Roger Gasparovic e Selma Regina de Castro Pereira. Sepultamento ontem.

Carlinda Barbosa de Brum, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manuel Barbosa e Brigida Marques Barbosa. Sepultamento ontem.

Cecília Mesquita Petitemberte, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Júlio Mesquita Araújo e Ana da Silva Mesquita. Sepultamento ontem.

Cláudio de Souza Gonçalves, 41 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Clovis de Souza Gonçalves e Nasare Teresinha dos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela Municipal 02 Água Verde CuritibaPR.

Cleci de Fátima Pereira, 58 anos. Profissão: do lar. Filiação: Levindo Pereira e Júlia Pereira. Sepultamento ontem.

Cleis Odilete Daldin, 84 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: João Baptista Daldin e Carolina Helena Rispoli Daldin. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 02 Municipal do São Francisco de Paula.

Daniel Rodrigues Dias de Salles, 42 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Antônio Pires de Salles e Natália Rodrigues Dorneles. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 do Santa Cândida.

Edgar Gatcke, 94 anos. Profissão: engenheiro(a) civil. Filiação: Ernesto Guilherme Gatcke e Aina Gatcke. Sepultamento ontem.

Eleutério Dallazem, 90 anos. Filiação: Antônio Dallazem e Jacomina Dallazem. Sepultamento ontem.

Ercília Gomes de Azevedo, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Bernardo José Gomes e Vergínia Ribeiro Gomes. Sepultamento hoje, (Agudos do Sul) Municipal de Agudos do Sul, saindo de Igreja Menonitas.

Eurico Budolla, 82 anos. Filiação: Basílio Budolla e Amália Budolla. Sepultamento ontem.

Eva Dutra Barboza, 93 anos. Profissão: auxiliar limpeza. Filiação: Frederico Coleraos Barboza e Ernestina Dutra. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade/pinhais, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Municipal Boqueirão CuritibaPR.

Geni Camargo Lima, 58 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Miguel dos Santos Lima e Martha Camargo Lima. Sepultamento ontem.

Gunar Ruschmann, 75 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Wolfgang Ruschmann e Edith Ruschmann. Sepultamento ontem.

Irma Strutz, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: Augusto Arnold e Hilda Arnold. Sepultamento ontem.

Isaura Vieira Moraes dos Reis, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: Benedito Vieira de Moraes e Maria da Silva Moraes. Sepultamento ontem.

Ivone Levermann, 66 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Wilga Levermann. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo (PR)), saindo da Capela Cemitério Paroquial do Orleans.

Janete Terezinha Fachinello, 79 anos. Filiação: Francisco Rech e Elvira Basso Rech. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem.

João Balbino, 52 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Deocleciano Balbino e Maria José Gomes Balbino. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Natalina Berti (São José dos Pinhais).

João Eloir Nabosne, 50 anos. Profissão: motorista. Filiação: José Nasbone e Maria Dolores Salim Nabosne. Sepultamento ontem.

José Antônio Franzoni, 66 anos. Profissão: economista. Filiação: Antônio Luiz Franzoni e Dalva Teixeira Franzoni. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 03 Municipal São Francisco de Paula CuritibaPR.

Jucimara Ramos Rodrigues, 57 anos. Profissão: telefonista. Filiação: José Ramos Rodrigues e Odete Ramos Rodrigues. Sepultamento ontem.

Lídia Alves dos Santos, 92 anos. Filiação: Madalena Alves. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo da Capela Pequeno Cotolengo.

Lotario Burgel, 89 anos. Filiação: Ricardo Burgel e Olga Burgel. Sepultamento ontem.

Luíza Glisnski da Silveira, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: Gabriel Glinski e Vitória Glinski. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cem. Municipal São João Batista, saindo da Capela Natalina Berti (São José dos Pinhais).

Márcio José Silva Vieira, 38 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Benildo Silva Vieira e Sineide Aparecida de Campos. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Jardim da Colina, saindo da Capele Paranaense de Campina Grande do Sul.

Maria Anália Rabelo, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Martiniano Rodrigues de Oliveira e Anália Freitas de Oliveira. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré (PR)), saindo da Capela Vaticano / Jade.

Maria Martins de Moura, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Cícero Alves Nunes e Maria Alice Martins. Sepultamento ontem.

Maria da Conceição Fonseca, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquim Gonsalves da Fonseca e Adília de Paula Faria. Sepultamento ontem.

Maria do Rocio Nagakura dos Santos, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: Daizo Nagakura e Maria Nagakura. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Abembar Barreirinha.

Marilena Trevisan Mendes, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Luiz Trevisan e Mercedes Gonçalves de Azevedo Trevisan. Sepultamento ontem.

Milton Leodoro de Paiva, 81 anos. Profissão: montador(a). Filiação: Henrique Leodoro de Paiva e Maria Cláudia de Paiva. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Miriam Dallegrave, 81 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Geraldo Ezidio Dallegrave e Leoni Isfer Dallegrave. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 04 Municipal do Água Verde.

Nair Braga Muller, 79 anos. Filiação: Carlos Muller Filho e Carlos Muller Filho. Sepultamento ontem.

Natal Zanetti, 83 anos. Profissão: militar. Filiação: Angelin Zanetti e Berta Menzel Zanetti. Sepultamento ontem.

Paulina dos Santos Dalagalassa, 86 anos. Filiação: Cassemiro Bahia dos Santos e Maria da Conceição Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Palmeira.

Paulo Henrique Markwardt, 47 anos. Profissão: enfermeiro(a). Filiação: Evelino Markwardt e Jandira Markwardt. Sepultamento ontem.

Ricardo Mateus, 47 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Antônio Mateus e Maria Dias Mateus. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 02 Santa Cândida.

Rita de Cássia Neves Aguilera, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: Maria Santina Neves. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Boqueirão Municipal Capela 02- CuritibaPR.

Roberta Gomes Mola, 46 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Salvador Mola e Mariney Gomes Mola. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Turquesa.

Sebastião de Lima, 76 anos. Filiação: Alvino de Lima e Alice Ferreira de Lima. Sepultamento hoje, (Lapa) Cemitério Municipal da Lapa, saindo da Capela Municipal Água Verde – O Capela 01 Municipal de Água Verde.

Terezinha de Almeida, 56 anos. Profissão: técnico contabilidade. Filiação: Mário de Almeida e Railda Maria de Almeida. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo de Associação de Moradores Tijucas do SulPR.

Therezinha Francilino do Nascimento, 69 anos. Filiação: Oscar Francelino do Nascimento e Narzira Mendes. Sepultamento hoje, (Paranaguá) CemitérioMunicipal Nossa Senhora do Carmo, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Therezinha Nalin, 95 anos. Profissão: do lar. Filiação: Corintho Nalin e Maria Varrasckin Nalin. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Valmir Bes, 53 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Silvestre Bes e Edir Dias Bes. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal Porto Barreiro, saindo da Capela Municipal Porto Barreiro.

Virgínia Rissetti de Souza, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: Leopoldo Rissetti e Maria Magdalena do Nascimento Rissetti. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01.

Wagner Ferreira Martins, 34 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Benedito Sebastião Martins e Maria Luíza Ferreira. Sepultamento ontem.

Você já viu essas??

E o preço?? Que tal passar a noite neste Ligeirinho? Busão virou hospedagem luxuosa! Especial Publicitário São mais de 11 mil chances de ganhar no Aniversário Condor. Saiba como! Perigo Cratera assusta moradores, interdita rua e afunda poste em Curitiba