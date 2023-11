Falecimentos em Curitiba; Veja o obituário desta sexta-feira (24)

Adelson Donizeti Cabeconi, 65 anos. Profissão: motorista. Filiação: Francisco Cabeconi e Laurentina Iria Cabeconi. Sepultamento ontem.

Adolfo Fernandes Matias, 80 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Antenor Matias e Irene Alves Ozório. Sepultamento ontem.

Antônio Galdino, 54 anos. Filiação: Maria Israel Galdino. Sepultamento terça-feira, 28 de novembro de 2023 às 9hh, no Cemitério Municipal Zona Sul (Curitiba).

Arminda Gouveia, 95 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ambrozio Gouveia e Rosa Maria Ignez. Sepultamento ontem.

Catarina Nunes de Souza, 80 anos. Profissão: chefe cozinha. Filiação: Manoel Geraldo Nunes e Palmira Conceição. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Vaticano / Esmeralda.

Catarina Teleginski Jarski, 71 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Guilherme Teleginski e Zofia Teleginski. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Santa Rita Irati PR.

Clovis Antônio dos Santos, 79 anos. Profissão: lavrador. Filiação: João José dos Santos e Izaura Maria da Conceição. Sepultamento ontem.

Conceição Aparecida de Camargo, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Pinto de Melo e Amélia Aparecida de Melo. Sepultamento ontem.

Constantino João Gonçalves, 82 anos. Profissão: marinheiro. Filiação: Olímpio Gonçalves e Maria Paula Gonçalves. Sepultamento ontem.

David Carraro Camargo Ribas, 40 anos. Filiação: Carlos Homero Gonçalves Camargo Ribas e Sandra Maria Camargo Carraro. Sepultamento ontem.

Ercílio Cunha, 60 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Cunha e Waldemira Massaneiro Cunha. Sepultamento ontem.

Esmeralda Silva da Silva, 70 anos. Profissão: atendente farmácia. Filiação: Raimunda Rodrigues da Silva. Sepultamento ontem.

Francisnete Medeiros Pereira, 62 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Francisco Lopes Medeiros e Maria Izabel de Andrade Medeiros. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Geraldo da Silva, 66 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: José Nagib da Silva e Adélia da Silva. Sepultamento ontem.

Gustavo Bernhafdt, 24 anos. Profissão: estudante. Filiação: João Heitor Bernhardt e Dulce Vargas Bernhardt. Sepultamento hoje, A Drfinir, saindo de local a ser designado.

Jacir de Pinto Franca, 66 anos. Profissão: mestre. Filiação: Jacinto Pinto de Franca e Maria do Nascimento Pinto de Franca. Sepultamento ontem.

Jackson Rodrigues da Silva, 29 anos. Profissão: ajudante. Filiação: Ademar Paulo Rodrigues da Silva e Maria Nadir da Silva. Sepultamento ontem.

José Maria Campos, 74 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Geralda Mendes de Oliveira. Sepultamento ontem.

José Maria Fernandes, 90 anos. Profissão: militar. Filiação: José Fernandes e Laura Abreu Fernandes. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Onix.

José Vilson Marcos Vieira, 68 anos. Profissão: operador(a). Filiação: Joaquim Marcos Vieira e Benvinda Rodrigues de Oliveira. Sepultamento ontem.

Karina Kamila Lourenço, 34 anos. Profissão: auxiliar cozinha. Filiação: Altair Lourenço e Izabel Cristina de Oliveira. Sepultamento ontem.

Lenira Soares da Silva, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: Marcos Soares da Silva e Marina Roberta da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Lídia Semianko, 82 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Miguel Mazurek e Angelina Mazurek. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Vaticano / Jade.

Lucineia Rosa Breginski Nunes, 41 anos. Profissão: pedagogo(a). Filiação: Luiz Breginski e Geni Rosa Breginski. Sepultamento ontem.

Lucy Pedroso da Motta Ribeiro, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Glycerio Pedroso e Yolanda Grillo Pedroso. Sepultamento ontem.

Luiz Carlos Nawroski, 56 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Lourenço Nawroski e Olinda Pires Nawroski. Sepultamento ontem.

Manoel Gileu da Silva, 74 anos. Filiação: João Benvindo da Silva e Maria Júlia da Silva. Sepultamento ontem.

Margareth Aparecida da Luz, 62 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Coutinho de Rezende e Maria José Barbosa Rezende. Sepultamento ontem.

Maria Aparecida Rodrigues, 54 anos. Profissão: técnico segurança do trabalho. Filiação: Benedito Balbino Messias Rodrigues e Geralda Machado Rodrigues. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Maria Aparecida da Silva, 96 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Barbosa da Silva e Virgilina de Jesus. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Mortuária Weissopolis Pinhais PR.

Maria Celeste Alves, 70 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: José Marcelino Alves e Matilde Monteiro Alves. Sepultamento ontem.

Maria Gonçalves de Jesus Jardim, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Juvenato Gonçalves Charrua e Sebatiana Maria de Jesus. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela Municipal do Boqueirão, Curitiba(PR).

Maria Mercia Rodrigues dos Santos, 67 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Rodrigues dos Ssantos e Antônia Maria de Oliveira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Maria de Lourdes Wolhki Silveira, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: João José Wolhki e Maria da Glória Wolhki. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo de local a ser designado.

Naiele Machado Menegassi, 21 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Vilmar Menegassi e Silvane Maria de Souza Machado. Sepultamento ontem.

Nicolau Miretzki, 88 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: João Miretzki e Maria Miretzki. Sepultamento ontem.

Quitéria de Souza Vieira, 65 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alfredo Pedro de Souza e Eurides Machado de Souza. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela no Diadema II Cic.

Ricardo Andruchewicz, 32 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Vitoldo Andruchewicz e Tânia Mara Andruchewicz. Sepultamento ontem.

Ronaldo Rocha Bueno, 34 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Mário de Souza Bueno e Casturina Rocha. Sepultamento ontem.

Sílvia Leda Gonzaga de Oliveira, 66 anos. Profissão: assistente administrativo. Filiação: Luiz Gonzaga de Oliveira e Selma Andrade de Oliveira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Vaticano / Esmeralda.

Tatiane Sueli Pinheiro do Carmo, 64 anos. Profissão: do lar. Filiação: Deolindo Bernardo do Campo e Leonir Pinheiro do Carmo. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Theadora Helsdingen Nardelli, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: Theo Louis Helsdingen e Pauline de Sturler. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Onix.

Ursula Dalila Straube, 72 anos. Profissão: auxiliar administrativo. Filiação: Rodolpho Wolff Júnior e Tereza Prczbysz Wolff. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Comuna Evangélica Luterana, saindo da Capela Cemitério Luterano.

Valmir Batista Maia, 61 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Cornélio Maia e Nercilia Batista Maia. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Turquesa.

Victor Gustavo de Souza Lazari Lorena, 23 anos. Profissão: estudante. Filiação: Walberto Luiz de Lazari Lorena e Rosemeire Coelho de Souza Lorena. Sepultamento ontem.

Vitalina Galvão de Oliveira, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: Arlindo Galavao de Oliveira e Palmira da Silva Oliveira. Sepultamento ontem.

