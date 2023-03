Falecimentos em Curitiba; Veja o obituário desta sexta-feira (17)

Adil Cândido de Oliveira, 82 anos. Filiação: Alfredo Cândido de Oliveira e Palmira de Oliveira. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Telêmaco Borba.

Alberto Rudol, 55 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Edward Rudol e Izaura Miretzka Rudol. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Ana Maria Pinheiro Rosa, 73 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Jesus Luiz Pinheiro e Antonieta Portela Pinheiro. Sepultamento ontem.

Anderson Luiz Severino, 52 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: José Severino e Therezinha Ione Severino. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 3 – Municipal Água Verde.

Antônio Schiminski, 91 anos. Profissão: encanador(a). Filiação: Francisca Schiminski e Francisca Schiminski. Sepultamento ontem.

Arlindo Leite, 82 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: João Pedro Leite e Margarida Rosa Leite. Sepultamento ontem.

Cláudia Stabile Prates, 70 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Antonino Stabile e Kathe Stabile. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Deamil Vieira do Amaral, 80 anos. Profissão: eletricista. Filiação: João Maria do Amaral e Antônia Alves Mascarenhas. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Dijalma Batista de Oliveira, 74 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Geraldo Batista de Oliveira e Andrelina Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

Dirce Borges dos Santos, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alfredo Du Borges e Hermínia Arthuri Borges. Sepultamento ontem.

Doralice Caetano Ferreira, 74 anos. Profissão: agente administrativo. Filiação: Manoel Caetano Ferreira e Josefa Florentina de Souza. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo de local a ser designado.

Elisia da Luz Arceno, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Josefina Maria da Luz. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Esmeralda Almirante Tamandaré PR.

Elisson Machado Leite, 27 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Juarez Machado Leite e Denilda Aparecida Dias. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo de Residencia Rio Branco do Sul PR.

Evelise Joice Peracetta, 61 anos. Profissão: assistente administrativo. Filiação: Ernestop Peracetta e Ignez Silva Perecetta. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Abranches, saindo da Capela Paroquial do Abranches.

Genesio João Wilinski, 70 anos. Filiação: Ignácio Wilinski e Lídia L Wilinski. Sepultamento ontem.

Gilberto Conceição, 62 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Maria Luzia da Conceição. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Municipal do Boqueirão ,curitiba(PR).

Iracy Cavalheiro, 68 anos. Profissão: do lar. Filiação: Anastácio Cavalheiro e Alfreda Moura Cavalheiro. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

João Maria de Souza Lima, 80 anos. Filiação: Gentil de Lima Melin e Leonida de Souza Melin. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cem. Municipal São João Batista, saindo da Capela Vaticano – Jade.

Jorge Camacho, 86 anos. Profissão: padeiro(a). Filiação: Antônio Rodrigues Camacho e Blanca Rosa Camacho. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

José Bento Gonçalves, 73 anos. Filiação: Clemente Marcos Gonçalves e Francisca Bento Gonçalves. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Guaratuba, saindo da Capela Cemitério Municipal. de Guaratuba.

Josefina Carolina Dircksen, 104 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ana Merten. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Santa Cândida, saindo de local a ser designado.

Jurema Franca Torres, 69 anos. Filiação: Venceslau Torres e Maria Franca Torres. Sepultamento ontem.

Lourdes Massuchin Zanatta, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alberto Massuchin e Vitória Massuchin. Sepultamento ontem.

Luiz Dias Cardoso, 78 anos. Profissão: eletricista. Filiação: José Dias Batista e Jandyra Dias Cardoso. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo de A Difinir.

Luiz Douglas Juk do Carmo, 50 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Erzi dos Santos do Carmo e Elzira Juk do Carmo. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Campina Grande do Sul, saindo da Capela Campina Grande do SulPR.

Márcio Borges de Sampaio, 55 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Ivan Borges de Sampaio e Rosa Maria Guimarães Sampaio. Sepultamento ontem.

Marcos Humberto Pontes, 53 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: José Humberto Pontes e Vanilda Maria Pontes. Sepultamento hoje, (Pinhais) Complexo Cerimonial de Pinhais, saindo da Capela Mortuária Eixo Sul.

Maria Farias Pimentel, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Gomercindo Alves da Silva e Gertrudes Alves Farias. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 Municipal Boqueirão.

Maria Thereza Kovaleski, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Victor Burda e Clara Burda. Sepultamento ontem.

Maria da Penha Machado Silva, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Machado e Rosa de Oliveira Machado. Sepultamento ontem.

Miguel Afonso Miranda Brito, 85 anos. Profissão: engenheiro(a). Filiação: Luiz Alberto Miranda Guerrero e Baltolina Brito Romero. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Cemitério Jardim da Paz.

Miguel Kupka, 78 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Lourenço Kupka e Ana Kupka. Sepultamento hoje, (Quitandinha) CemitérioMunicipal de Quitandinha(PR), saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Mirian Zacharias Reis, 74 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Manif Zacarias e Dulce Rovaris Zacharias. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Monalisa.

Pedro Bueno, 79 anos. Filiação: Belmiro Bueno e Maria Aníbal de Camargo. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Dois Vizinhos, saindo da Capela Unifas (Dois Vizinhos (PR)).

Regina Helena Rocha Nogueira, 91 anos. Profissão: técnico contabilidade. Filiação: Moacyr Nogueira e Diva Rocha Nogueira. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Satiro Hirano, 84 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Massahe Hirano e Tomoe Hirano. Sepultamento ontem.

Sueli Regina Sobrinho Yamamoto, 64 anos. Profissão: do lar. Filiação: Valdomiro Pedro Sobrinho e Aparecida Maria Pedro. Sepultamento hoje, Crematório Memorial da Vida (São José dos Pinhais), saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Vera Lúcia Jackiw Farias, 66 anos. Profissão: do lar. Filiação: Timotio Jackiw e Maria Jackiw. Sepultamento ontem.

Zemir Maia da Costa, 67 anos. Profissão: cobrador de ônibus. Filiação: Fernando Domingues da Costa e Sebastião Rosa Maia da Costa. Sepultamento ontem.

