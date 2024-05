5 pratos tradicionais com proteína de soja

A proteína texturizada de soja, também conhecida como PTS, é uma alternativa muito utilizada em receitas vegetarianas para substituir a carne animal. Rica em proteínas, fibras, cálcio e ferro, esse ingrediente pode ser utilizado no preparo de diversas receitas e rende combinações deliciosas. Por isso, confira 5 receitas com proteína de soja que vão surpreender o seu paladar!

Macarrão com molho à bolonhesa

Ingredientes

200 g de macarrão espaguete

1 xícara de chá de proteína de soja texturizada

340 g de molho de tomate

2 tomates picados

1 cebola descascada e picada

6 dentes de alho descascados e amassados

1/3 de xícara de chá de molho de soja

3 colheres de sopa de vinagre

Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a proteína de soja, o vinagre e o shoyu e cubra com água. Leve ao fogo médio por 15 minutos para hidratar. Desligue o fogo, escorra completamente a água e reserve a proteína de soja. Encha outra panela com água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione sal e coloque o macarrão para cozinhar até ficar macio. Desligue o fogo, escorra a água e reserve o macarrão.

Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente a cebola e o alho e doure. Junte a proteína de soja, o molho de tomate e os tomates e misture bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe por 5 minutos. Desligue o fogo, junte o macarrão ao molho, mexa para incorporar e sirva em seguida.

Estrogonofe

Ingredientes

500 g de proteína de soja em bolinha

2 dentes de alho descascados e picados

1 cebola descascada e picada

3 colheres de sopa de azeite

1/5 de xícara de chá de caldo de legumes

1/2 xícara de chá de molho de tomate

340 g de palmito picado

2 colheres de sopa de ketchup

1 colher de sopa de mostarda

250 g de creme de leite de amêndoas

Salsinha a gosto

Água quente para hidratar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a proteína de soja, cubra com água e deixe hidratar por 20 horas. Após, escorra a água e reserve a proteína. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte a proteína de soja e refogue até dourar. Acrescente o caldo de legumes, o molho de tomate, o palmito, o ketchup, a mostarda, o creme de leite e a salsinha e misture para incorporar. Cozinhe por 5 minutos e sirva em seguida.

Lasanha de proteína de soja

Ingredientes

200 g de massa de lasanha pré-cozida

2 xícaras de chá de proteína de soja texturizada

1 cebola picada

3 dentes de alho picados

340 g de molho de tomate

2 tomates picados

1/3 de xícara de chá de molho de soja

3 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal, queijo parmesão ralado e pimenta-do-reino moída a gosto

2 xícaras de chá de queijo muçarela ralado

Água quente

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a proteína de soja, o molho de soja e cubra com água. Deixe hidratar por 20 minutos. Depois escorra bem a proteína e esprema para retirar o excesso de água. Em uma frigideira grande, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem macios. Adicione a proteína de soja, o molho de tomate e os tomates picados. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe por 10 minutos.

Em uma travessa, monte a lasanha alternando camadas de massa, molho de proteína de soja e queijo mussarela ralado. Finalize com uma camada de queijo parmesão ralado. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos, ou até o queijo derreter e dourar. Sirva em seguida.

Escondidinho de mandioca (Imagem: istetiana | Shutterstock)

Escondidinho de mandioca

Ingredientes

Creme de mandioca

400 g de mandioca descascada

1/2 xícara de chá de aveia em flocos

2 1/2 xícaras de chá de água

1 colher de chá de sal

2 dentes de alho descascados e picados

1/2 xícara de chá de cebola picada

Água para cozinhar

Azeite a gosto

Recheio

3 dentes de alho descascados e picados

1 cebola descascada e picada

1 1/2 xícara de chá de proteína de soja texturizada hidratada e escorrida

1 colher de sopa de suco de limão

1 colher de chá de orégano

1 pitada de cominho

2 colheres de sopa de molho de tomate

Azeitonas sem caroço picadas, azeite e queijo parmesão ralado a gosto

1/2 xícara de chá de cheiro-verde picado

Modo de preparo

Creme de mandioca

Em uma panela de pressão, coloque os pedaços de mandioca, cubra com água e leve ao fogo médio para pegar pressão. Após, cozinhe por 10 minutos. Desligue o fogo, escorra a água, espere esfriar. Coloque a mandioca em um recipiente, retire a fibra e amasse até obter um purê. Reserve. Em um liquidificador, coloque a água e a aveia e deixe descansar por 30 minutos. Em seguida, adicione o sal e a mandioca cozida e bata até obter um creme homogêneo. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente o alho e a cebola e doure. Junte o creme de mandioca e cozinhe por 10 minutos, mexendo sempre. Desligue o fogo e reserve.

Recheio

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e a cebola e doure. Acrescente a proteína de soja e o suco de limão e refogue por 5 minutos. Tempere com sal, cominho, orégano e cheiro-verde e misture bem. Junte as azeitonas e o molho de tomate e mexa novamente para incorporar com os demais ingredientes. Desligue o fogo e reserve.

Montagem

Em uma travessa, coloque metade do creme de mandioca e disponha a proteína de soja. Finalize com o restante do creme de mandioca e polvilhe com o queijo parmesão. Leve ao forno preaquecido em temperatura média para gratinar. Sirva em seguida.

Feijoada vegetariana com proteína de soja

Ingredientes

2 xícaras de chá de feijão-preto

1 xícara de chá de proteína de soja bolinha

1 cebola picada

4 dentes de alho picados

1 pimentão verde picado

1 pimentão vermelho picado

2 folhas de louro

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de cominho em pó

1 colher de chá de páprica defumada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1/4 de xícara de chá de cebolinha picada

1/4 de xícara de chá de salsinha picada

Água

Modo de preparo

Em um recipiente, deixe o feijão-preto de molho em água por pelo menos 8 horas. Depois, escorra e lave em água corrente. Em uma panela de pressão, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem macios. Adicione os pimentões e refogue por mais alguns minutos. Acrescente o feijão-preto, as folhas de louro e cubra com água. Tampe a panela e cozinhe por 25 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo e aguarde sair a pressão. Em um recipiente, hidrate a proteína de soja em água morna por 20 minutos. Escorra bem e esprema para retirar o excesso de água. Adicione a proteína de soja ao feijão-preto. Acrescente o cominho, a páprica, o sal e a pimenta-do-reino. Cozinhe por mais 20 minutos. Finalize com cebolinha e salsinha picadas antes de servir.