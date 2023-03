Falecimentos em Curitiba; Veja o obituário desta sexta-feira (03)

Alcertides Alves de Arruda, 77 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Sebastião Alves de Arruda e Maria Carolina de Arruda. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Alcides Sestrem, 68 anos. Filiação: José Sestrem e Brigida Scheller. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Nossa Senhora do Carmo (Vila Maria Angélica – Pinheirinho).

Amilton Luiz Ferreira, 88 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Odorico Franco Ferreira e Paulina Ferreira. Sepultamento ontem.

Angelina Angels Padilha, 77 anos. Profissão: doméstica. Filiação: José Manoel de Souza e Júlia Angels de Souza. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Parque das Araucárias, saindo de Igreja Missionaria R. Vale da Bençõ PinhaisPR.

Carlos Correa, 71 anos. Filiação: José Correa e Darli Alvina Correa. Sepultamento ontem.

Cecília dos Santos Figueiredo, 77 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Marias dos Santos e Maria Fernandes Magalhães. Sepultamento ontem.

Cláudio Dias D Emoura, 54 anos. Filiação: Jucelino Dias de Moura e Berbilina Rosa de Moura. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Central de Araucária, saindo da Capela Cemitério Central de Araucária.

Danieli Marques de Mello, 28 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sebastião Marques de Mello e Rosilda Ksonskiewicz de Mello. Sepultamento ontem.

Elaine Teodoro dos Santos, 32 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Carvito dos Santos e Ivone da Silva Teodoro Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Eugênio Gomes Veloso, 77 anos. Filiação: José Francisco Veloso e Esmerinda Gomes Veloso. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Gabriel Reyes Costa Paulino, 4 anos. Filiação: Tiago Reyes Costa Paulino e Aline Marcelle Paulino. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

Helena de Barros Camargo, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ernesto Bento de Barros e Ana Catarina de Jesus. Sepultamento ontem.

Ivete Vany Drohomeretski, 79 anos. Filiação: Américo Luiz Ozório e Leonor Bregenski Ozório. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Municipal de Almirante Tamandaré(PR), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 03 Água Verde.

Jefferson Luís Wolski, 38 anos. Profissão: vidraceiro(a). Filiação: Casimiro Wolski e Marta Wolski. Sepultamento ontem.

Jéssica Cristina Falcade Taborda, 27 anos. Profissão: do lar. Filiação: Emerson Luiz Iachety Taborda e Cristiane de Fátima Godói Falcade. Sepultamento hoje, Ceniterio Municipal e Bocaiuva do Sul Or, saindo de Cemitério Municipal de Bocaiuva do SulPR.

João Pereira de Faria, 82 anos. Profissão: taxista. Filiação: João Pereira de Faria e Benedita Venancia de Macedo. Sepultamento ontem.

José Altair Gomes, 76 anos. Profissão: mecânico. Filiação: José Gomes Possebon e Alzira Cortiani Possebon. Sepultamento ontem.

José Mateus Totoli, 52 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Rui Cezar Totoli e Lourdes Suotniski Totoli. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial São Marcos.

Josefa Pereira de Carvalho, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Pereira de Carvalho e Maria Ferreira de Medeiros. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Parque das Araucárias, saindo da Capela Jardim Cláudia – Pinhais -PR.

Lebani Terezinha Vaz Gonçalves, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: Nicolau Vaz e Rosalina Pereira Nunes. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Leonilda Pallu Haluch, 75 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Antônio Pallu e Cecília Molleta Pallu. Sepultamento ontem.

Linda Piontkievicz, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Nossol e Maria Nossol. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Pien, saindo da Capela Municipal de Pien.

Luciane Francie Kretechemer, 46 anos. Profissão: do lar. Filiação: Luciano Kretechemer e Celina Terezinha Pereira Nkretechemer. Sepultamento ontem.

Mafalda Agassi Barion, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Agassi e Luíza Gazolla. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Unilutus – Curitiba -PR.

Maria Divina Mendes Araújo, 92 anos. Profissão: secretária. Filiação: Joaquim Bernardo Barros Mendes e Rosa Amélia Furtado Mendes. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Maria Domingues Ferreira, 55 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Rodrigues de Paula e Andrelina Saturnina dos Santos. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Mariano Harmatiuk, 76 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: Estefano Harmatiur e Miquelina Harmatiur. Sepultamento ontem.

Moisés Ribeiro Lopes, 55 anos. Profissão: motorista. Filiação: Sebastião Ribeiro Lopes e Maria Elena Lopes. Sepultamento ontem.

Ourival Gregório Nadalim, 83 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Osório Nadalim e Anair Nadalim. Sepultamento ontem.

Pasqualina Lopes Ribeiro, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Marcolino Lopes da Silva e Maria da Conceição. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Paulo Roberto Bara, 63 anos. Profissão: motorista. Filiação: Sessuo Bara e Dora Bara. Sepultamento ontem.

Paulo Silveira Boeira, 65 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Osmar de Souza Boeira e Clara Tereza Silveira Boeira. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Pedro Raimundo dos Anjos Silva, 67 anos. Filiação: Alfredo Vieira da Silva e Maria de Lourdes dos Anjos Silva. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) CemitérioParque Metropolitano, saindo da Capela Cerejeira Memorial Curitiba – Curiiba -PR.

Pedro Soares Gusmon, 97 anos. Filiação: Antônio Soares Gusmon e Anna Rita de Souza. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Jardim da Colina, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 1 Cemitério Municipal Água Verde – Curitiba -PR.

Renil da Silva Ferreira, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: Lourivaldo José da Silva e Jandira Cabral da Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Rosa Maria Camargo, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Grites e Justina Grites. Sepultamento ontem.

Sílvia Cardozo, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Benedito Cardozo e Maria do Rosário. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Jardim da Colina, saindo da Capela Cemitério Jardim da Colina (Colombo).

Tereza Filipak Dreveniaki, 79 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Aleixo Filipak e Antonina Filipak. Sepultamento hoje, Crematório Memorial da Vida (São José dos Pinhais), saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Verônica Melnik Colaco, 74 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Constantino Melnik e Catarina Dutra. Sepultamento ontem.

Yoshiaki Oshiro, 81 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Sozin Oshiro e Ushi Oshiro. Sepultamento hoje, Crematório Memorial da Vida (São José dos Pinhais), saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

