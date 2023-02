Agenor Alves, 77 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Laudelina Nunes Alves. Sepultamento ontem.

Alzira Maria Adonski, 76 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Antônio Adonski e Cecília Adonski. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 Municipal Boqueirão CuritibaPR.

Amélia do Nascimento Santos, 99 anos. Profissão: agente penitenciário. Filiação: Augusto Soares Nascimento e Izaura Carvalho Nascimento. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Paz, saindo de Associação de Moradores Abembar- Barreirinha /ctba (PR).

Ângelo Bilhar, 78 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Dolores Bilhar. Sepultamento ontem.

Antônio Carlos Maria, 71 anos. Profissão: motorista. Filiação: Arcanjo João Maria e Eudina Duarte Silva. Sepultamento ontem.

Any Seleme Chede, 54 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Chede e Maria Aparecida Seleme Chede. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Falecimentos em Curitiba; Veja o obituário desta quarta-feira (08)

Aristides Bozza, 93 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Bortolo Bozza e Natália Segala Bozza. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial de Umbará, saindo de Igreja Santa Ana – Capela Diamante (Mandirituba).

Aristides dos Santos Hermann, 82 anos. Profissão: operador(a) máquinas. Filiação: Adolfo Hermann e Elli dos Santos Hermann. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Celso Lachman, 80 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Gregório Lachman e Ana Lachman. Sepultamento ontem.

Conceição Júlia da Silva, 77 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Pedro Júlio Nonato e Maria Martins da Luz. Sepultamento ontem.

Danilo Cerqueira Leite Júnior, 77 anos. Profissão: médico(a). Filiação: Danilo Cerqueira Leite e Alice Cerqueira Leite. Sepultamento ontem.

Dorvalina Ferreira Tidre, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Ferreira da Silva e Leopoldina Ferreira Tidre. Sepultamento ontem.

Edemar José Latzke, 61 anos. Filiação: Edgar Latzke e Cecylia Latzke. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Eunice Nogueira Mazola, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Hermenegildo Mazola e Elzidia Nogueira Mazola. Sepultamento ontem.

Fernando Correa, 45 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Darcy Maria Correa e Josefa Fernandes da Silva. Sepultamento ontem.

Gercy Salomoni Perotto, 85 anos. Profissão: cabeleireiro(a). Filiação: Maurício Salomoni e Florisbella Pereira de Abreu. Sepultamento ontem.

Guiomar de Oliveira Luiz, 61 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Martins Luiz e Thereza de Oliveira Luiz. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Mortuária Campo Mourão CuritibaPR.

Heribaldo Correia de Andrade, 87 anos. Profissão: chaveiro. Filiação: Ana Cardoso dos Santos. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Bom Pastor, Pinhais(PR).

Isabella Aparecida Ribeiro Pereira, 6 anos. Filiação: Doriel Pereira Pereira e Andreia Aquino Ribeiro. Sepultamento ontem.

Janir do Valle Ribeiro, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Eleutherio dos Santos e Maria do Carmo Santos. Sepultamento ontem.

Joanin da Paixão, 81 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Amantino Justino da Paixão e Maria da Luz. Sepultamento hoje, Cemitério Bromado (Rio Branco do Sul), saindo da Capela Municipal Município de Origem.

João Batista Leal, 67 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Noredino Justino Leal e Maria Benevenuto Leal. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela São Domingos Cajuru, Curitiba(PR).

João Carlos Gonçalves da Silva, 74 anos. Profissão: policial militar. Filiação: João Gonçalves da Silva e Durvalina da Silva. Sepultamento ontem.

João Maria Boneti, 77 anos. Filiação: José Cândido Bonete e Fernandina dos Santos. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) CemitérioParque Metropolitano, saindo da Capela Memorial Luto Curitiba(PR).

João Rodrigues, 87 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Pedro Rodrigues e Ignacia Rodrigues. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Cmbq.

Jonathan Almeida, 31 anos. Profissão: auxiliar fármacia. Filiação: Lourenço Avelino Almeida e Odenilda Almeida. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

José Luiz dos Santos Ferreira, 60 anos. Profissão: segurança. Filiação: Antônio Golombioski e Dirce dos Santos Ferreira. Sepultamento ontem.

Judith Fernandes de Camargo, 61 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Marques de Camargo e Veneza Fernandes de Jesus Camargo. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Leandro van Der Neut, 43 anos. Profissão: policial militar. Filiação: Mário van Der Neut e Raquel van Der Neut. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)).

Lourival Batista Albano, 87 anos. Filiação: José Albano e Angelina Batista Albano. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de São Jerônimo da Serra, saindo da Capela do Municipal de São Jerônimo da Serra.

Marco Antônio Fernandes Machado, 61 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Luiz Carlos Antunes Machado e Clotilde Fernandes Machado. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 02 Santa Cândida.

Maria Eulália Mendes Kingereski, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquim Pereira Mendes e Cecília de Figueiredo Mendes. Sepultamento ontem.

Maria Isabel da Silveira Nogueira, 64 anos. Profissão: enfermeiro(a). Filiação: Miguel Bomediano Nogueira e Therezinha da Silveira Nogueira. Sepultamento hoje, Crematório Memorial da Vida (São José dos Pinhais), saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Maria Ivonete Lisboa da Silva, 61 anos. Profissão: diarista. Filiação: Alaide Lisboa. Sepultamento ontem.

Mário Francisco da Rosa, 66 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Manoel Francisco da Rosa e Augusta Rosa de Jesus. Sepultamento ontem.

Nazira dos Santos Caldeira, 75 anos. Filiação: Manoel Rodrigues dos Santos e Domingos Ferreira dos Santos. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo de Adventista /xaxim.

Rafael Disotuar Sabourin, 42 anos. Profissão: médico(a). Filiação: Rafael Disotuar Sabourin e Melba Luisa Sabourin Saname. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)), saindo da Capela Natalina Berti (São José dos Pinhais).

Rita Veiga, 66 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Veiga e Zoraide Alves. Sepultamento ontem.

Rosa Maria Gonçalves Thome, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: Edgard Calvet Leal Gonçalves e Lurysse Kubryse Gonçalves. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 Municipal São Francisco de Paula CuritibaPR.

Ruth Angelozzi de Oliveira, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Maximinio Angelozzi e Hortência Saran. Sepultamento ontem.

Thais Fernanda Cezar dos Santos, 40 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Walter Fernanda Cezar dos Santos e Lúcia Cezar dos Santos. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Valdecir Paz da Silva, 56 anos. Profissão: operador(a). Filiação: Raul Paz da Silva e Maria Aparecida da Silva. Sepultamento ontem.