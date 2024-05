Evento no Batel promete vestidos de festa por R$ 80 e de noiva por R$ 350

No início do próximo mês, um evento em Curitiba promete vender vestidos de noiva com preços a partir de R$ 350. A atividade que vai contar com desfile de noivas e leilão de vestidos será no dia 06 de junho, às 14 horas, na Rua Hermes Fontes, 315, no bairro Batel.

Além dos vestidos de noiva por preço mais acessível, as participantes também poderão encontrar vestidos de festa a partir de R$ 80. O evento é organizado pelo Programa do Voluntariado Paranaense (Provopar).

Conforme as informações da organização do evento, o leilão de vestidos de noiva terá peças exclusivas.

Quem tiver interesse em participar deve levar um quilo de alimento não perecível no dia do evento. Os mantimentos e a renda arrecadada serão destinadas para projetos sociais e de assistência às famílias em situação de vulnerabilidade.