Falecimentos em Curitiba; Obituário deste sábado (4)

Falecimentos em Curitiba. Veja o obituário deste sábado (4).

Ademir Alves Correa, 43 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Elvides Alves Correa e Catarina Alves Correa. Sepultamento hoje, Cemitério Santa Mônica Campina Grande do Sul PR, saindo da Capela Santa Mônica (Campina Grande do Sul).

Adilson Gonçalves, 63 anos. Profissão: policial civil. Filiação: Adirce Gonçalves e Ecleuzemir Ribeiro Gonçalves. Sepultamento ontem.

Alice Takata Takagaki, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Seiji Takata e Haruno Miura. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo da Capela Luto Curitiba.

Almerinda da Silva Barboza, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Agostinho Martins Gomes e Maria Angelica Neres. Sepultamento ontem.

Castro Alves, 79 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Jorge de Castro e Cordolina Lelis. Sepultamento ontem.

Davi de Faria Barbosa, 2 anos. Filiação: Douglas Ladeira Barbosa e Ludimila Barcelos de Faria. Sepultamento domingo, 5 de novembro de 2023, no Cemitério Municipal de Itaoçara, saindo da Capela Municipal de Itaoçara//rj.

Edinete Braz Santos, 59 anos. Profissão: diarista. Filiação: José Braz dos Santos e Sebastiana Mendes. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal Parana D Oeste PR, saindo da Capela Vaticano / Onix.

Erik Patrick de Andrade Gabardo, 27 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Dalcione Carlos Gabardo e Derli de Andrade. Sepultamento ontem.

Eulália Pedroso, 70 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Angelina Pedroso. Sepultamento ontem.

Ezequiel da Silva Paco, 66 anos. Filiação: Joel Pacco e Adelina da Silva Pacco. Sepultamento ontem.

Gabriel Henrique Rodrigues da Silva, 15 anos. Filiação: Sandro Felipe da Silva e Tatiana Rodrigues de Lima. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Gilmar Bueno de Oliveira, 61 anos. Filiação: Floreesval Santos de Oliveira e Dirce Bueno de Oliveira. Sepultamento quarta-feira, 8 de novembro de 2023, no Cemitério Municipal Zona Sul (Curitiba).

Hedeltraud Ortmayer Cardoso da Silveira, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Paulo Siegfrid Ortmayer e Elfrida Fernandes Ortmayer. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Esmeralda.

Hendy Verburg, 10 anos. Filiação: Rick Jacob Verburg e Adriana Rocio de Paula Verburg. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré (PR)), saindo da Capela Municipal Água Verde – 03 Água Verde.

Jairo Cavalheiro da Silva, 52 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Ismael Tarzan da Silva e Dilecta Cavalheiro da Silva. Sepultamento hoje, Cemitério Portal do Ceu Pato Branco PR, saindo da Capela Prever de São José dos Pinhais PR.

Jefferson de Lima Guimarães, 48 anos. Profissão: repositor(a). Filiação: Junot César Pool Guimarães e Clarice de Lima Guimarães. Sepultamento ontem.

João Benigno da Silva, 83 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Joaquim Antônio da Silva e Inácia Ferreira da Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Josefa dos Santos, 77 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Romana dos Santos. Sepultamento ontem.

Josefina Tomio Krelling, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Emílio Tomio e Maria Rosa Teresa Tomio. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 02 São Francisco de Paula.

Juan José Ramirez Avila, 81 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Rafael Ramirez Nieto e Ana Avila Garcia. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo de local a ser designado.

Juarez Hirt, 59 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Victorino Hirt e Jovita Moro Hirt. Sepultamento ontem.

Júlio César Muller, 79 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Paulo Albino Muller e Lúcia Elisa Muller. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Pinhais).

Karin Leticia Moreira, 34 anos. Profissão: do lar. Filiação: João César Moreira e Erondina Moreira. Sepultamento ontem.

Ladri Terezinha Vaz, 67 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ermitao Cypriano Alves e Natalina Vicente Ferreira Alves. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Vaticano / Turquesa.

Leoni Palma, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Paulo Kaminski e Clara Kaminski. Sepultamento ontem.

Leonice Angelina Barbosa, 72 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: João Batista Leal e Maria Honoria de Jesus. Sepultamento ontem.

Lindaura Siqueira Braganca, 62 anos. Filiação: José Martins Braganca e Rosa Simplicia Siqueira Braganca. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Luís Carlos Alberto Lima Benradt, 73 anos. Profissão: médico(a). Filiação: Luciano Celestino Benradt e Leda Lima Benradt. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Jade.

Luzia Ress Ravedutti, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: Luiz Ress e Concheta Avarino. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal, saindo de Capela Municipal.

Márcio Montezano, 56 anos. Profissão: barbeiro. Filiação: Antônio Montezano e Amália da Luz Montezano. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba).

Maria Eduarda Aurelhuk Moura, 15 anos. Profissão: estudante. Filiação: Maurício Moura e Ivonete do Rocio Aurelhuk. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Matheus Henriqye Swirkovski Machado, 20 anos. Profissão: estudante. Filiação: Adilso Souza Machado e Sueli Swirkovski. Sepultamento ontem.

Miguel de Souza, 10 anos. Filiação: Angelica Cristina de Souza. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Mirian Oberleitner da Silva, 3 mes(es). Filiação: Edson da Silva e Elizabete da Silva. Sepultamento ontem.

Miroca Almeida Camargo, 70 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Setembrino Pires de Camargo e Domiciana Almeida Camargo. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) CemitérioParque Metropolitano, saindo da Capela Luto Curitiba.

Olivia Nunes Queiroz, 96 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Orcilia Vaz Queiroz. Sepultamento ontem.

Orlando Alves da Luz, 59 anos. Filiação: Ponciano Alves da Luz e Vitória Taborda da Luz. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical.

Orlei José Batista, 55 anos. Profissão: bombeiro(a). Filiação: Izinor Batista e Daluz Gertrudes Batista. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Luto Curitiba.

Patricia Antunes dos Santos, 45 anos. Profissão: técnico enfermagem. Filiação: João Maria Antunes dos Santos e Josefa Pereira dos Santos. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade.

Paulina Ribeiro Rodrigues, 87 anos. Profissão: encarregado(a) produção. Filiação: Otávio Ribeiro Rodrigues e Maria Conceição Rodrigues. Sepultamento ontem.

Peter Redekop, 83 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Hans Redekop e Susana Redekop. Sepultamento hoje, Colônia Witmarsum, saindo de Col Wtmarsum.

Rallington Leandro Vanelli, 56 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Teiko Altair Vanelli. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Diamante Almirante Tamandaré PR.

Reginaldo Moreira da Silva, 51 anos. Filiação: Armando Moreira da Silva e Maria Joana da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 1 Cemitério Municipal Boqueirão – Curitiba -PR.

Ricardo van Der Broocke Campos de Figueiredo, 46 anos. Profissão: psicoterapeuta. Filiação: Carlos Carmelo Interlando de Figueiredo e Lúcia Beatriz van Der Broocke Campos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – 03 São Francisco de Paula.

Rosa Burdjah, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Estanislau Burdjah e Maria Burdjah. Sepultamento ontem.

Setsuko Morita, 95 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Seitaro Kato e Chiyo Kato. Sepultamento ontem.

Vera Lúcia Tomaz Salvador, 57 anos. Profissão: esteticista. Filiação: Zildo Arantes Tomaz e Inêz de Jesus Benedetti Tomaz. Sepultamento ontem.

Zelim Martins Quincas, 78 anos. Profissão: inspetor(a) educação. Filiação: Sebastião Quincas e Nelsilda Martins Quincas. Sepultamento ontem.

