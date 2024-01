Falecimentos em Curitiba; Obituário deste domingo (28)

ADERBAL TELUSKI, 77 ano(s). Profissão: GARÇOM. Cônjuge: AZISE TELUSKI. Filiação: MIGUEL TELUSKI e VANDA SKOTINSKI. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, domingo, 28 de janeiro de 2024 às 10:00h.

ALICE DE PAULA PINTO, 78 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: JOSE DE PAULA e ELVIRA ALVES PEREIRA. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE ALEXANDRA, domingo, 28 de janeiro de 2024 às 17:00h.

ALTAIR LUIZ BAKA, 74 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: ANA MARIA BARTH BAKA. Filiação: JOSE BAKA e RUTE CROCETI BAKA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 27 de janeiro de 2024 às 19:30h.

AMAURI DE MOURA SOUZA, 61 ano(s). Profissão: SEGURANÇA. Cônjuge: CELIA REGINA REZENDE DOS SANTOS. Filiação: JUVENAL MARTINS DE SOUZA e OLINDA DE MOURA SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), domingo, 28 de janeiro de 2024 às 11:30h.

CARLOS BONATTO, 75 ano(s). Profissão: FRENTISTA. Cônjuge: ANA LOURDES BONATTO. Filiação: DOMINGOS FORTUNATO BONATTO e IGNES MARIA PERCICE BONATTO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 28 de janeiro de 2024 às 17:00h.

CARLOS EDUARDO DA SILVA MACIEL, 61 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A) INGLÊS. Cônjuge: SUELI MICOSKI MACIEL. Filiação: GREGORIO FIGUEIRA MACIEL e SCHIRLEY DA SILVA MACIEL. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, domingo, 28 de janeiro de 2024.

CLAUDIOMAR DA SILVA, 69 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: MARILDA DOS SANTOS SILVA. Filiação: NAO CONSTA e ONDINA PEDRO DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 28 de janeiro de 2024 às 17:00h.

CLEA SOLA FERNANDES, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: BENEDITO SOLA e EUNICE BASTOS SOLA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), domingo, 28 de janeiro de 2024 às 15:00h.

DALVA APARECIDA DA SILVA, 69 ano(s). Profissão: MANICURE. Filiação: OTAVIO FERREIRA DA SILVA e JOVITA CECILIA DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 28 de janeiro de 2024 às 17:00h.

ESTER ALVES DA SILVA, 62 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MOISES GOMES DA SILVA e HELENA ALVES DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 27 de janeiro de 2024 às 16:30h.

EUTALIA MARTINS DE LARA DRAMBOSKI, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MIGUEL DOMBROSKI. Filiação: FLORISVAL MARTINS DE LARA e ORCILIA DE LARA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 28 de janeiro de 2024 às 17:00h.

EVERTON DA SILVA MARTINS, 27 ano(s). Profissão: SERVENTE. Filiação: ADILSON MARTINS e SILVANA ALVES DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), domingo, 28 de janeiro de 2024 às 17:00h.

FELIX KUSMA, 83 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: LEONY TEREZINHA KUSMA. Filiação: PEDRO KUSMA e VITORIA KUSMA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE (CURITIBA), domingo, 28 de janeiro de 2024 às 09:00h.

HELENA ROSA LEMOS DE OLIVEIRA, 64 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SEBASTIAO CARLOS DE OLIVEIRA. Filiação: JOSE BATISTA DE LEMOS e APARECIDA ROSA DE LEMOS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA (CURITIBA), domingo, 28 de janeiro de 2024 às 17:00h.

IVA ALVES DOS SANTOS, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MANOEL ALVES DOS SANTOS e ANTONIA MORAES DOS SANTOS. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, domingo, 28 de janeiro de 2024 às 10:00h.

JAIME LUZ PEPLOW, 69 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: LORENA MARIA CAMARGO PEPLOW. Filiação: AFFONSO PEPLOW e ROZA STASIW PEPLOW. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO EVANGÉLICO DA CACHOEIRA, domingo, 28 de janeiro de 2024 às 16:30h.

JENNIFER ALVES DE SOUSA, 35 ano(s). Profissão: FISCAL. Filiação: e FRANCISCA DE SOUSA PAULINO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 27 de janeiro de 2024 às 16:30h.

JESUS ARTIGAS, 72 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: HILARIA WUDALA GOLUB. Filiação: FREDOLIN ARTIGAS e CLARA ELEODORA ARTIGAS. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, domingo, 28 de janeiro de 2024 às 11:00h.

JOAO MANFRON NETTO, 85 ano(s). Profissão: BOMBEIRO(A). Cônjuge: ERCILIA DE PAULA MANFRON. Filiação: FREDERICO MANFRON e ROSA DALAZUANA MANFRON. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO TRANQUEIRA, domingo, 28 de janeiro de 2024 às 11:00h.

JOAO MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA, 58 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) MÁQUINAS. Cônjuge: CLAUDINEIA ANTUNES DE OLIVEIRA. Filiação: RAIMUNDO FAGUNDES DE OLIVEIRA e BENEDITA GONCALVES DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA (CURITIBA), domingo, 28 de janeiro de 2024 às 10:00h.

JOSE ALVES DE FARIA, 80 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Cônjuge: LEONICE GONCALVES DE FARIA. Filiação: SILVINO LUIZ DE FARIA e ALEXANDRINA ALVES DE FARIA. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), domingo, 28 de janeiro de 2024.

JOSE HENRIQUE DE MARCO SORACE, 66 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: CELSO ERTHAL SORACE e THEREZINHA DE MARCO SORACE. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 27 de janeiro de 2024 às 17:00h.

Falecimentos em Curitiba; Obituário deste domingo (28)

JOSE OLIVIO MURARO, 77 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: CLEUZA BRAGANHOLO MURARO. Filiação: ANGELO MURARO e CATARINA ZAMPIARI MURARO. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, domingo, 28 de janeiro de 2024 às 17:00h.

LOTAIR ANTONIO AUBRIFT JANZ, 74 ano(s). Profissão: TÉCNICO. Filiação: LOTHARIO WALDEMAR JANZ e DIAHYR AUBRIFT JANZ. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DA LAPA, sábado, 27 de janeiro de 2024 às 17:00h.

LUCI MARA MACHADO, 67 ano(s). Profissão: MASSAGISTA. Filiação: EMANOEL PORTO MACHADO e IRENE AYROSO MACHADO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 28 de janeiro de 2024.

LUIZ MIGUEL RENAUD SONTAG, 1 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: GEOVANE SONTAG DE ALMEIDA e KAMILA MEIRA DE PAULA. Sepultamento: NOSSA SENHORA DE LOURDES, domingo, 28 de janeiro de 2024 às 10:00h.

MANOEL SANTOS NASCIMENTO, 60 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: MARLENE DE FATIMA NASCIMENTO. Filiação: SATURNINO SANTOS DO NASCIMENTO e MARIA SANTINA DAS DORES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 28 de janeiro de 2024 às 12:00h.

MOACIR ZERBINATE, 73 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: IVANIRA ZERBINATE. Filiação: JOSE ZERBINATE e FRANCISCA ZERBINATE. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE (CURITIBA), domingo, 28 de janeiro de 2024 às 10:00h.

ROSALENE FEDACZ KUC, 55 ano(s). Profissão: ATENDENTE. Cônjuge: ELIO KUC. Filiação: DEMETRIO FEDACZ e ANASTACIA FEDACZ. Sepultamento: CEMITÉRIO VILA SÃO JOÃO (IRATI/PR), domingo, 28 de janeiro de 2024 às 10:00h.

SILVANDIRA CIPRIANO DA SILVA CASSIANO, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO MIGUEL CASSIANO. Filiação: MANOEL CIPRIANO DA SILVA e FRANCISCA LOPES DA SILVA. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, domingo, 28 de janeiro de 2024 às 09:00h.

SIRVART AKIRMAIAN BALGIAN DE GAGOSIAN, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SARKIO GAGOSINAN. Filiação: MESROB AKIRMAIAN e SUSANA BALGIAN. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), sábado, 27 de janeiro de 2024 às 16:30h.

TEREZINHA EDI MELLO, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: POLAVIO JACINTHO DE MELLO. Filiação: BERNARDINO CARDOSO DE BARCELOS e MARIA CANDIDO DE BARCELOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, domingo, 28 de janeiro de 2024 às 11:30h.

THAYANA DA SILVA BATISTA, 25 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: ANISIO APARECIDO BATISTA e MARILENE CARLOS DA SILVA BATISTA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), domingo, 28 de janeiro de 2024 às 10:30h.

VERA LUCIA DA SILVA, 73 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Filiação: GUMERCINDO CASSEMIRO DA SILVA e MARIA DURCILA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO COMUNA EVANGÉLICA LUTERANA, sábado, 27 de janeiro de 2024 às 17:00h.

VICENTE MARGARIDA DE OLIVEIRA, 77 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: ISAURA MARIA DE JESUS OLIVEIRA. Filiação: JOAO MARGARIDA DE OLIVEIRA e ARENTINA PROCOPIO DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 28 de janeiro de 2024 às 11:00h.

WALFRIDO HAMILTON SARAIVA PILAR, 56 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: WALFRIDO SARAUVA DO PILAR e CACILDA TEODORO DA CONCEICAO. Sepultamento: (BOCAIÚVA DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BOCAIÚVA DO SUL, domingo, 28 de janeiro de 2024 às 15:00h.

WILLIAN ERNESTO BIEBERBACH, 76 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: EGNON FREDERICO BIEBERBACH e AMANDA BIEBERBACH. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, domingo, 28 de janeiro de 2024 às 11:00h.

Falecimentos em Curitiba; Obituário deste domingo (28)

Você já viu essas?

Faltou braço? Carrão de luxo é destruído após acidente em Curitiba; Era zerinho! Cheio de caminhões! BR-277 segue sendo calo no sapato de motoristas! Siga em tempo real! Receitas! Nobreza das carnes de segunda! Preço justo e sabor incrível!