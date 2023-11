Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira (28)

Adão Aparecido Poiatte, 51 anos. Profissão: promotor(a) vendas. Filiação: Erminio Poiatte e Maria Aparecida Poiatte. Sepultamento hoje, (Campo Magro) Cemitério Paroquial Santo Antônio, saindo de local a ser designado.

Alvino Pereira dos Santos, 88 anos. Profissão: motorista. Filiação: Pedro Pereira dos Santos e Maria da Luz Pereira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 do Boqueirão.

Ângela Cristina de Abreu, 56 anos. Profissão: fisioterapeuta. Filiação: Sebastião Bento de Abreu e Maria de Lurdes Ferreira de Abreu. Sepultamento ontem.

Antônio Cecilio de Carvalho, 94 anos. Filiação: Joaquim Cecilio de Carvalho e Flausina Maria de Jesus. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Unilutus Curtiba.

Antônio Spina, 88 anos. Profissão: gerente vendas. Filiação: Nicolau Spina e Augusta Toribio Spina. Sepultamento ontem.

Bento Salmon Ribeiro, 5 mes(es). Filiação: Lucas Felipe de Souza Ribeiro e Isabelle Salmon Dias Ribeiro. Sepultamento ontem.

Carlos Antônio Senk, 75 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Senk e Luíza Hipolita Senk. Sepultamento ontem.

Dasio Spisila, 62 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Ignácio Spisila e Pelagia Nadolny Spisila. Sepultamento ontem.

Deniz Batista Cruz, 53 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Felipe Batista Mir e Ana Maria Cruz Grass. Sepultamento ontem.

Deveyson José Batista, 36 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Eva Sebastiana Batista. Sepultamento hoje, (Mandirituba) Cemitério Municipal de Mandirituba, saindo de Igreja Queimados de Mandirituba PR.

Dirceu Ceccon Parolin, 87 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Martiniano Ceccon Parolin e Delvahyr Tissot Parolin. Sepultamento ontem.

Edgar de Oliveira Francoso, 87 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Josaphat de Oliveira e Theodomira Francoso de Oliveira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Jardim Cláudia Pinhais PR.

Erick Eduardo Garcia, 19 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Josimara Garcia. Sepultamento ontem.

Ervino Frank Regmund, 78 anos. Profissão: motorista. Filiação: Vicente Regmund e Francisca Frank Regmund. Sepultamento ontem.

Euriel Macuco Zaneti, 82 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Elmireno Zaneti e Elidia da Silva Zaneti. Sepultamento ontem.

Felipe Neves de Camargo, 23 anos. Profissão: designer. Filiação: Daniel Correa Camargo e Nádia Maria das Neves de Camargo. Sepultamento hoje, Cemitério Jardim Eterno (Paranaguá), saindo da Capela do Cemitério Jardim Eterno (Paranaguá).

Fernando Augusto Teles da Silva, 31 anos. Profissão: autônomo(a). Filiação: Iranel Fernando José da Silva e Cleonice de Fátima Teles da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba).

Florindo Ribeiro, 75 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Velotina Dias de Morais. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Boqueirão/araucária, saindo de Boqueirão.

Gricelio Vieira Santos, 47 anos. Profissão: servente. Filiação: Carlos Vieira Santos e Maria Elena dos Santos. Sepultamento quarta-feira, 29 de novembro de 2023, no Cemitério Municipal, saindo da Capela Municipal.

Inah Alves de Jesus Mendes, 97 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Alves de Jesus e Hercilia Cavalheiro de Jesus. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Vaticano / Turquesa.

Izaides de Andrade Rocha, 87 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Manoel Teixeira de Andrade e Anna Maria de Bastos. Sepultamento ontem.

Jhony Gustavo Colaco, 35 anos. Profissão: auditor(a). Filiação: Nei Marcelo Colaco e Eliane de Fátima Colaco. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – 02 Santa Cândida.

José Leomar Parteka, 49 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Casemiro Parteka e Verônica Mandiak Parteka. Sepultamento ontem.

José Moczenski Júnior, 42 anos. Profissão: repositor(a). Filiação: José Moczenski e Cristina Marta Zolnierovski Moczenski. Sepultamento ontem.

Josiane Oliveira da Silva, 42 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joel Vieira Dias e Laurita Rosa de Oliveira Dias. Sepultamento ontem.

Juarez Bahr, 62 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Eroch Bahr e Elfina Volz Bahr. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo de local a ser designado.

Leonarda Nicolaiw Zatesko, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Estephano Nicolaiw e Celina Nicolaiw. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Jardim da Colina, saindo de 1° Igreja Evangelho Quadrangular.

Lucimar Ferreira, 38 anos. Profissão: do lar. Filiação: Maria de Lourdes Ferreira de Souza. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Luís Carlos Vilela, 62 anos. Profissão: vigilante. Filiação: João Azarias Vilela e Ana Ferreira Vilela. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) CemitérioParque Metropolitano, saindo da Capela Cemitério Parque Metropolitano (Fazenda Rio Grande).

Luiz Cláudio Naves, 60 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Lúcia Naves. Sepultamento ontem.

Marcelo Mottin, 49 anos. Profissão: empreiteiro(a). Filiação: Romano Mottin e Maria Cecília Bontorim Mottin. Sepultamento ontem.

Maria Helena Machado Przibella, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Firmino Machdo e Ana Maria Machado. Sepultamento ontem.

Maria Juliana da Rosa Ferreira, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ângelo Rosa e Maria Joaquina Gonçalves. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Municipal Boqueirão – 01 Boqueirão.

Maria Vivina Spena, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Vedramino Serafin e Ida Rosa. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo da Capela Luto Curitiba.

Marli da Luz, 50 anos. Profissão: promotor(a) vendas. Filiação: Adão Vieira da Luz e Eva Kozloski da Luz. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial São Marcos, saindo da Capela Vaticano / Esmeralda.

Matilde David dos Santos, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Ribeiro dos Santos e Teresa David dos Santos. Sepultamento ontem.

Michael Deniz Carvalho Siqueira, 34 anos. Profissão: telemarketing. Filiação: Sidnei Antônio de Siqueira e Anair Paschoa de Carvalho Claumam. Sepultamento ontem.

Nancy de Fátima Bandeira Germano, 57 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Bandeira Germano e Nezil Bandeira Germano. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo de Rua Laudelino Ferreira Lopes, 1.460 Cic Curtiba.

Natália Basso Drechsler, 86 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Frederico Basso e Victória Manosso Basso. Sepultamento ontem.

Paulo César Pires Abreu, 52 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: José Pires Abreu e Izabel Pires Abreu. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Onix.

Rafael Hasenklever Soares, 37 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Obadias Rodrigues Soares e Ângela Regina Soares. Sepultamento ontem.

Raul Garbuio, 77 anos. Profissão: motorista. Filiação: Rodolfo Garbuio e Aracy Biz de Oliveira Garbuio. Sepultamento ontem.

Renata Karine Penido Cardoso, 2 dias. Filiação: Renan Cardoso de Santana e Francielle Karine Penido. Sepultamento ontem.

Rita Pereira da Silva, 94 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Odilio Rodrigues de Assis e Joana Pereira da Costa. Sepultamento ontem.

Romilda Prado dos Santos, 59 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro de Lima Prado e Maria de Lourdes da Silva Prado. Sepultamento ontem.

Sebastião Balbino da Silva, 63 anos. Filiação: Antenor Balbino da Silva e Tereza da Silva. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério São Gabriel, saindo da Capela Jardim Cecília Campo Magro PR.

Sérgio Afonso Jasceski, 68 anos. Profissão: técnico manutenção. Filiação: Afonso Jasceski e Ana Justina Jasceski. Sepultamento hoje, Colônia Dom Pedro Campo Largo, saindo da Capela Vaticano / Esmeralda.

Simone Stella, 55 anos. Profissão: técnico enfermagem. Filiação: Natal Stella e Felicita Boscardin Stella. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Santa Felicidade, saindo da Capela Cemitério Paroquial Santa Felicidade.

Theo Lorenzo Paske dos Santos, 2 mes(es). Filiação: Diego Danilo Paske e Kamilla Sant Ana dos Santos. Sepultamento ontem.

