Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira (27)

ADOLFO JOAO PECCIN, 97 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Filiação: ANTONIO PECCIN e ESTELLA DE CEZARO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), terça-feira, 27 de fevereiro de 2024.

ALMIRA CAMARGO BRAGA DE OLIVEIRA, 89 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: JANUARIO FERRAZ DE OLIVEIRA. Filiação: ANTONIO MIRANDA BRAGA e MARIA CAMARGO BRAGA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, segunda-feira, 26 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

AMELIA MACHADO DOS SANTOS, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JUVELINO VIEIRA DOS SANTOS. Filiação: ANTONIO MACHADO e FIDELINA MACHADO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 27 de fevereiro de 2024.

ANTONIO REGO NOLETO, 85 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: VERCELIA BUENO NOLETO. Filiação: JOAQUIM AQUINO NOLETO e MARIA DO CARMO NOLETO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 27 de fevereiro de 2024 às 10:00h.

ARI DOS SANTOS, 75 ano(s). Profissão: BORRACHEIRO(A). Cônjuge: MARIA ANTUNES DOS SANTOS. Filiação: e FLORACI DOS SANTOS. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO MUNICIPAL MARIENTAL, terça-feira, 27 de fevereiro de 2024 às 14:45h.

ATAIDE DE PEDER, 83 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: LUZIA COSTA DE PEDER. Filiação: JOAO DE PEDER e MARIA VALVASORI DE PEDER. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, segunda-feira, 26 de fevereiro de 2024 às 16:30h.

AURORA CECCON MILANI, 99 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE AGOSTINHO MILANI. Filiação: HUMBERTO CECCON e VITORIA MOTIN CECCON. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA (CURITIBA), terça-feira, 27 de fevereiro de 2024 às 16:00h.

CARLOS JOHANSON, 74 ano(s). Profissão: SOLDADOR. Cônjuge: ANA KUSTERS JOHANSON. Filiação: WALTER ALBERTO JOHANSON e ERNESTINA FRANZEN JOHANSON. Sepultamento: CEMITERIO DE VIDAL RAMOS/SANTA CATARINA, terça-feira, 27 de fevereiro de 2024.

DANIEL JOHANSEN DE MOURA, 77 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A). Cônjuge: CELIA MARIA MIKOSZ DE MOURA. Filiação: LUIZ GONCALVES DE MOURA e OPHELIA JOHANSEN DE MOURA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE (CURITIBA), terça-feira, 27 de fevereiro de 2024 às 16:00h.

DANILO MANFIO, 66 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: LEA REGINA GOMES MANFIO. Filiação: ALCIDES MANFIO e CARMELLA TAVELLI MANFIO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 26 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

DARCY ROSA, 80 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ANITA DA SILVA ROSA. Filiação: JOAO ROSA e MARIA DA LUZ RODRIGUES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CONTENDA, terça-feira, 27 de fevereiro de 2024 às 16:30h.

DIRCE PRELHACOSKI, 73 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: PEDRO PRELHACOSKI e VALERIA PRELHACOSKI. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, terça-feira, 27 de fevereiro de 2024 às 15:00h.

ELIZABETE DE FATIMA LIMA JUSZCZAK, 58 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE JUSZCZAH. Filiação: OROZINO ALVES DE LIMA e ANADIR RIBEIRO DE LIMA. Sepultamento: CEMITERIO CAMPESTRE DOS PAULAS – MANDIRITUBA/PR, terça-feira, 27 de fevereiro de 2024.

ELY PAIFA DIAS, 60 ano(s). Profissão: PEDAGOGO(A). Cônjuge: LUIZ ANTONIO PINTO. Filiação: JOAO DIAS e BRAZILINA PAIFA DIAS. Sepultamento: CEMITÉRIO JARDIM ETERNO PARANAGUA PR, terça-feira, 27 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

HAILTON ROBERTO DA SILVA, 51 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: EDINEIA BARROS DOS SANTOS. Filiação: GEOVANI ROBERTO DA SILVA e JUDITH GOMES DA SILVA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, terça-feira, 27 de fevereiro de 2024.

HELOISA ESTUANI CINI, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FLAVIO CINI JUNIOR. Filiação: JESSEN JOSE ESTUANI e ARACY TASSO ESTUANI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 27 de fevereiro de 2024 às 11:00h.

JACIRA FLIZIKOVSKI, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FRANCISCO FLIZIKOVSKI. Filiação: CANTIDIO CORDEIRO DOS SANTOS e MARIA AGRIPINO DO NASCIMENTO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE (CURITIBA), segunda-feira, 26 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA, 67 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: ODETE FATIMA DE OLIVEIRA. Filiação: ANGELO AUGUSTO DE OLIVEIRA e ROSA EZEQUIEL DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 27 de fevereiro de 2024.

JOSE FERRAZ DA SILVA, 76 ano(s). Profissão: COBRADOR DE ONIBUS. Filiação: VALFRIDO FERRAZ DA SILVA e HADAS FERRAZ DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 27 de fevereiro de 2024 às 11:00h.

JOSUE RODRIGUES GALVAO, 65 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOAO MARIA GALVAO e ALVACIR RODRIGUES MACIEL. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE (CURITIBA), terça-feira, 27 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

LAERTES PINTO, 82 ano(s). Profissão: MAQUINISTA. Cônjuge: MARIA MADALENA PINTO. Filiação: EURIDES PINTO e LUIZA CASELLI PINTO. Sepultamento: (CAMPO DO TENENTE) CEMITÉRIO MUNICIPAL CAMPO DO TENENTE, terça-feira, 27 de fevereiro de 2024 às 16:30h.

LUIZITO DE ALMEIDA VIEIRA, 84 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A). Filiação: JOSE ALEXANDRE VIEIRA e ANTONIA DE ALMEIDA VIEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 27 de fevereiro de 2024 às 18:00h.

MARIA ANJOS DA SILVA, 66 ano(s). Profissão: ALMOXARIFE. Filiação: JOAQUIM PEDRO DA SILVA e IRACEMA ANJOS DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 26 de fevereiro de 2024 às 16:30h.

MARIA APARECIDA MENDES, 78 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: ANTONIO PARAILIO MENDES. Filiação: RAIMUNDO AMANCIO e TEREZA BARATIERI. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, segunda-feira, 26 de fevereiro de 2024 às 23:50h.

MARIA DE LOURDES, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: AGOSTINHO DIAS e NILDA LOPES DIAS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), terça-feira, 27 de fevereiro de 2024 às 11:00h.

MARIA FRANCISCA DO NASCIMENTO SILVA, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MARCIA DA SILVA ARAUJO. Filiação: JOAQUIM MANOEL DO NASCIMENTO e FRANCISCA CANDIDA DA CONCEICAO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), terça-feira, 27 de fevereiro de 2024 às 16:00h.

MARISA APARECIDA CARSINO, 59 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: RAMIRO CARSINO e DAVINA NERY CARSINO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 28 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

NOAH RAVI ESTEVAO, 15 dia(s). Profissão: MENOR. Filiação: ALESSANDRO GABRIEL DE SAUZA ESTEVAO e BRENDA KAROLYNA GONCALVES DO NASCIMENTO. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, terça-feira, 27 de fevereiro de 2024.

OSVALDO ANTONIO DE ALMEIDA, 75 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARIA DA SILVA DE ALMEIDA. Filiação: ANTONIO LUCAS DE ALMEIDA e IRINEIA FILISDORA DOS SANTOS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 27 de fevereiro de 2024 às 11:00h.

OSVALDO ANTUNES RIBEIRO, 61 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: JAIME ANTUNES RIBEIRO e ATHAILIA TEIXEIRA RIBEIRO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO BARRO PRETO, terça-feira, 27 de fevereiro de 2024 às 16:00h.

REINALDO MACHADO, 61 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: LUIZIA ERIMAR DA SILVA MACHADO. Filiação: VICTOR MACHADO e IRAIRDES ZANIN MACAHDO. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, terça-feira, 27 de fevereiro de 2024.

RITA BARBOSA DE SOUZA, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO CORREIA DE SOUZA. Filiação: e ESTACIA COSTA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 27 de fevereiro de 2024.

SEBASTIAO DE CARVALHO PEREIRA, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE PAULO PEREIRA e ISAURA DE CARVALHO PEREIRA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO TIETE, terça-feira, 27 de fevereiro de 2024 às 11:00h.

SILVIO REGINALDO DA SILVA, 61 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: MARIA LADISLAU DA SILVA. Filiação: JAIR SILVA e TEREZA MIRANDA DA SILVA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, terça-feira, 27 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

SONIA MARIA KUSTER GUIMARAES, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AFFONSO PORTUGAL GUIMARAES. Filiação: GASTAO XAVIER KUSTER e ARZILIA KLEMTZ KUSTER. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, terça-feira, 27 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

TEREZINHA NOVAK KOUBAY, 54 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: SILVIO KOUBA KNOBAY e SOFIA NOVAK KNOBAY. Sepultamento: MUNICIPAL SAO ROQUE – IVAI/PR, terça-feira, 27 de fevereiro de 2024.

VALDIR TROMBIM, 78 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: ROSA DO CARMO ELIAS TROMBIM. Filiação: ALBERTO TROMBIM e EVA BORGES. Sepultamento: JARDIM PARAISO, terça-feira, 27 de fevereiro de 2024.

WINTER COLLER MAZUQUELLI, 31 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: APARICIO VALE MAZUQUELLI e IVONE HONORIO DIAS MAZUQUELLI. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), terça-feira, 27 de fevereiro de 2024 às 14:30h.

