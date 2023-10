Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira (27)

Abrão Petersen, 73 anos. Filiação: Henrique Petersen e Ana Peterson. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Onix.

Amélia Ilnicki, 90 anos. Profissão: dentista. Filiação: Platao Ilincki e Maria Ilnicki. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 3 Cemitério Municipal Sáõ Francisco de Paula CuritibaPR.

Amelie Ramos de Mattos, 5 horas. Filiação: Talys Rodrigo de Mattos e Júlia Ramos. Sepultamento ontem.

Antônio Abílio Bueno Mion, 72 anos. Profissão: técnico eletrônica. Filiação: Ernesto Mion e Ruth Bueno Mion. Sepultamento ontem.

Antônio Carlos Abbud, 78 anos. Profissão: corretor(a). Filiação: Chafik Abbud e Lourdes Alabi Abbud. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de São Paulo-Sp, saindo da Capela Vaticano / Jade.

Antônio Elio Panek, 74 anos. Filiação: Silvestre Panek e Maria de Jesus Martins Panek. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Vaticano / Jade.

Antônio Jacir Barbosa, 61 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: João Maria Barbosa e Paraides Ferreira Barbosa. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Associação Mortuária Estrela – Ganchinho.

Aparecido Felício, 58 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Antônio Felício de Lima e Maria Rosa. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Arialdo Celli, 79 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Arthur Celli e Anagibia Sens Celli. Sepultamento ontem.

Carlos Antônio Alves, 80 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Militão Alves Santana e Alvina Alves Santana. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Claudemar Marins, 40 anos. Profissão: motorista. Filiação: Pedro Marins e Otília Tereza Marins. Sepultamento ontem.

Claudemir Rozeira, 81 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Jordão Bruno Rozeira e Jacira Piellusch Rozeira. Sepultamento hoje, Crematório A Definir, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 02 São Francisco de Paula.

Edna Maria do Nascimento, 71 anos. Profissão: repositor(a). Filiação: José Antônio do Nascimento e Maria Luzia Gonçalves. Sepultamento ontem.

Elena Margarida Dotto Antunes, 98 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Dotto e Catarina Bortolaso Dotto. Sepultamento hoje, (Foz do Iguaçu) Cemitério Municipal São João Batista, saindo da Capela São João Batista Foz do Iguaçu PR.

Elma Maria Guareschi, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Tazoniero e Eliza Conterno Tazoniero. Sepultamento ontem.

Félix Fernando de Lima Cubas, 76 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Emidio de Lima Cubas e Olga Bolnal. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Água Verde.

Fernando Hyczy, 78 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Bernardo Hyczy e Alba Scandelari Hyczy. Sepultamento ontem.

Haroldo de Oliveira Burmester, 85 anos. Profissão: engenheiro(a). Filiação: Ewaldo Burmester e Zoraide de Oliveira Burmester. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Helena Paulus Manger, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: Reinaldo Paulus e Gertrudes Taborda dos Santos Paulus. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo de Igreja Assembleia de Deus Vila Guarani ColomboPR.

Helena Pienaro Manfron, 94 anos. Filiação: Bernardo João Pienaro e Pietronilha Pienaro. Sepultamento hoje, (Campo Magro) Cemitério Municipal de Campo Magro, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Iracema Ribeiro Trisotto, 70 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Bonifácio Sw Souza Ribeiro e Jacira Pereira de Souza. Sepultamento ontem.

Ivan Lucas da Silva, 52 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Antônio Ivo Lucas da Silva e Terezinha de Jesus Magalhães da Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 03 São Francisco de Paula.

Jair Grein Padilha, 66 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Leopoldo Leffer Padilha e Francisca Grein Padilha. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Jair dos Santos, 71 anos. Profissão: motorista. Filiação: João Moraes dos Santos e Juvelina Branco Ribeiro. Sepultamento hoje, (Pinhais) Complexo Cerimonial de Pinhais, saindo da Capela Unilutus.

Jefferson Oliveira, 45 anos. Profissão: gerente. Filiação: Milton Costa de Oliveira e Joveni Teresinha Oliveira. Sepultamento hoje, (Pinhais) Complexo Cerimonial de Pinhais, saindo da Capela Cemitério Vertical.

João Maria Farias Júnior, 28 anos. Profissão: autônomo. Filiação: João Maria Farias e Anair Nascimento. Sepultamento ontem.

João Mendes Neto, 71 anos. Profissão: engenheiro(a). Filiação: José de Almeida Mendes e Maria Leite Mendes. Sepultamento hoje, Crematório de São Bento do Sul Sc, saindo da Capela do Crematório de São Bento do Sul Sc.

João Vitor Assunção, 21 anos. Filiação: Rosana da Silva Assunção. Sepultamento ontem.

José Mendes de Melo, 74 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Argemiro Antônio de Melo e Rozalina Mendes de Melo. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) Cemitério Municipal Fazenda Rio Grande, saindo de Igreja Assembleia de Deus- Pinheirinho/curitiba (PR).

Jovino Vieira Rodrigues, 67 anos. Profissão: servente. Filiação: Antônio Messais Rodrigues e Justina Vieira Rodrigues. Sepultamento ontem.

Kaua Henrique Dias Samasceno, 17 anos. Filiação: Daniel Rodrigues Damasceno e Lidiane de Oliveira Dias. Sepultamento ontem.

Kethleen Rodrigues Riberito, 30 anos. Filiação: José Elizonde de Oliveira Ribeiro e Rosa Maria Rodrigues da Silva Ribeiro. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira (27)

Leonira Ana de Quadros Andrade, 65 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Antunes de Quadros e Izabel de Quadros. Sepultamento ontem.

Lorena Dotti da Conceição, 42 anos. Profissão: do lar. Filiação: Lenita Dotti da Conceição. Sepultamento hoje, (Pinhais) Complexo Cerimonial de Pinhais, saindo da Capela Jardim Cláudia Pinhais PR.

Marcelo Rodrigues da Silva, 53 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Dirceu Rodrigues da Silva e Theodora Fressato Rodrigues da Silva. Sepultamento ontem.

Maria de Lourdes Kappel Dias, 103 anos. Filiação: Eugênio Kappel e Juduth Beck Kappel. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Fazenda – Itajai – Sc, saindo de Municipal da Fazenda – Ita Jai – Sc.

Maria de Lourdes de Castro, 87 anos. Profissão: servente. Filiação: Humberto Botti e Assunta Deculato Botti. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal, saindo da Capela Prver.

Marli Ehlke Wiedmer, 66 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Celso Linhares Ehlke e Iracy Leonardi Ehlke. Sepultamento ontem.

Olizeu Jungles, 82 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: João Jungles e Maria Clerice Jungles. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque São Pedro, saindo de Memorial Luto Curitiba – Sala Ipe.

Ozair Gil, 86 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Antônio Gil e Maria Monari. Sepultamento ontem.

Paulo Clemente Francisconi, 67 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Joaquim Clemente Francisconi e Augusta Mori Francisconi. Sepultamento ontem.

Reinaldo Barbosa, 69 anos. Filiação: Nilson Barbosa e Anália Barbosa. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo de local a ser designado.

Renata Grassi Garbers, 43 anos. Profissão: estudante. Filiação: João Cláudio Garbers e Suzete Elizabeth Garbers. Sepultamento ontem.

Rogério Gonçalves, 83 anos. Filiação: Alzira Gonçalves. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Balneário Barra do Sul, saindo da Capela Cemitério Municipal de Balneário do Sul.

Rosa Maria Dourado Ledo, 64 anos. Profissão: do lar. Filiação: Eujacio Francisco Dourado e Onofra Maria de Jesus. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Mortuária Weissopolis.

Rosimeiri Galli, 35 anos. Profissão: do lar. Filiação: Walter Galli e Maria de Lourdes Galli. Sepultamento ontem.

Sebastião Rodrigues, 90 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Francisco Antônio Rodrigues e Rufina Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

Terezinha Gonçalves Franco, 81 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Paulo Baka e Estanislava Baka. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 04 do Água Verde.

Tsutomu Watanabe, 84 anos. Profissão: desenhista. Filiação: Haruo Watanabe e Tieko Watanabe. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Valmir Ramalho do Nascimento, 62 anos. Profissão: açougueiro. Filiação: Precilio Lomes do Nascimento e Maria Ramalho Nascimento. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Paroquial do Orleans.

Vitório Beihamim Canelo, 84 anos. Filiação: Cândido Canelo e Rosa Wengrzen. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 03 Água Verde.

Wenceslau Barbosa Neto, 73 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: João Barbosa e Ednea Aparecida Baptista Barbosa. Sepultamento ontem.

Wilton Salvador de Araújo, 89 anos. Profissão: economista. Filiação: Francisco Clemente de Araújo e Ernestina Vasconcelos de Araújo. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Telêmaco Borba/ (PR), saindo da Capela Municipal de Telêmaco Borba.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira (27)

Você já viu essas??

No Batel Nova Mercadoteca de Curitiba: veja bares e restaurantes confirmados Especial Publicitário Aprenda a fazer receita fácil e deliciosa de bolo de aniversário Não sei se vou ou se fico… Parou leva multa? Motoristas encucados com sinalização duvidosa em rua de….