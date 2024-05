Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira (24)

AGUINALDO MARCONDES PINHEIRO, 82 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: IRENE WIEDERMANN PINHEIRO. Filiação: PEDRO MARCONDES PINHEIRO e MARIA MARCONDES PINHEIRO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 24 de maio de 2024 às 15:00h.

ALMERINDA ESPINDOLA ZANATTA, 78 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: AGENOR ESPINDOLA e QUINTINA ESPINDOLA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 24 de maio de 2024 às 10:00h.

ANTONIETTA SCHIRMER ORCELLI, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: RAPHAEL VIRGILIO ORCELLI. Filiação: OLYNTO SCHIMER e CARO SCHIMER. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 24 de maio de 2024 às 17:00h.

AUREA CRISTINA PEREIRA, 60 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: AUREO PEREIRA e MARIA DA SILVA PEREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 24 de maio de 2024.

BENEDITA MACHADO LIMA, 77 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: ELIAS FERREIRA LIMA. Filiação: FRANCISCO MACHADO e MARIA ANTONIA MACHADO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 24 de maio de 2024.

CLARICE SEGALLA RIBAS, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ABDON JORGE TABORDA RIBAS. Filiação: PEDRO SEGALLA SOBRINHO e ESTELA FONSACA SEGALLA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sexta-feira, 24 de maio de 2024 às 16:00h.

CLEYS GUIMARAES RIBAS, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EURIDES MASCARENHAS RIBAS. Filiação: JOAQUIM CORDEIRO GUIMARAES e LEONY MEDEIROS GUIMARAES. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 24 de maio de 2024.

DIRCELIA SANTOS DE LIMA, 57 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PAULO ROBERTO CAMPOS LIMA. Filiação: SALIBA SANTOS e TEREZINHA DE MIRANDA SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 24 de maio de 2024 às 17:00h.

ELMA KOPP, 98 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JOAO EVANGELISTA KOPP e VANDA OLGA KOPP. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 24 de maio de 2024 às 17:00h.

ERNANI PAULO PEREIRA, 59 ano(s). Profissão: OPERADOR(A). Filiação: OTAVIO PEREIRA e AMANTINA PEREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 24 de maio de 2024 às 17:00h.

ERNESTINA MARIA DE LIMA DE MIRANDA, 73 ano(s). Filiação: ANTONIO VERGILIO DE LIMA e SEBASTIANA FERREIRA DE LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 24 de maio de 2024 às 12:00h.

FERNANDO OLIVEIRA DE ANDRADE, 52 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: CASSIANA TOAZA CALDEIRA. Filiação: ALBERTO DAL BIANCO DE ANDRADE e AIDE MARLENE DE OLIVEIRA ANDRADE. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 23 de maio de 2024 às 17:00h.

GILBERTO WACKERHAGE, 67 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: LEOPOLDO WACKERHAGE e LUCIA GLASENAPP WACKERHAGE. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 24 de maio de 2024 às 16:30h.

GIUSEPPINA BETTIN BOSCARO, 95 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: CORINA MESCALCHIN. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, sexta-feira, 24 de maio de 2024.

HAROLDO HUBNER, 84 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Cônjuge: MARIA DINACIR HUBNER. Filiação: THEODORO HUBNER e GERTRUDES KNAPICH HUBNER. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, sexta-feira, 24 de maio de 2024 às 17:00h.

INES RIBASKI HARTMANN, 64 ano(s). Profissão: ASSISTENTE SOCIAL. Filiação: ESTANISLAU RIBASKI e ESTANISLAVA STANULA RIBASKI. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 24 de maio de 2024.

IVAN DE OLIVEIRA, 83 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: ADAIR SCHIELEL. Filiação: ACRISIO DE OLIVEIRA e ETELVINA DE OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 23 de maio de 2024 às 22:00h.

JOSE APARECIDO FONSECA, 32 ano(s). Profissão: AUXILIAR COZINHA. Filiação: ELIDIO PEREIRA FONSECA e IRACI DA CRUZ FONSECA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sexta-feira, 24 de maio de 2024 às 17:00h.

JOSE ROBERTO SPINA, 71 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: ESTENIL VILLATORE SPINA. Filiação: JOSE BENEDITO SPINA e EDA DORIS HARTMANN SPINA. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 24 de maio de 2024 às 18:00h.

JUVENTINO MACEDO XAVIER, 81 ano(s). Profissão: ESTOFADOR. Filiação: JOSINO GUIMARAES XAVIER e HORISONTINA MACEDO XAVIER. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 24 de maio de 2024 às 11:00h.

KARYELE LUIZA SILVEIRA, 25 ano(s). Profissão: ATENDENTE. Filiação: NILSON CLEVERTON SILVEIRA e MARIA LUIZA DA SILVA GONCALVES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sexta-feira, 24 de maio de 2024 às 17:00h.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira (24)

LUIS ANDRE PRADO DOS SANTOS, 51 ano(s). Profissão: SAPATEIRO. Filiação: AQUINO ALVES DOS SANTOS e LORENA DO PRADO SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 24 de maio de 2024 às 10:00h.

MANOEL NUNES DE ARAUJO, 91 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: SATURNINO ELIAS DE ARAUJO e PASTORIA NUNES SOARES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 24 de maio de 2024 às 10:00h.

MARCOS DO ESPIRITO SANTO MUELLER, 78 ano(s). Profissão: TAXISTA. Cônjuge: HELENA DA APARECIDA BANDEIRA MUELLER. Filiação: ISMAR AFONSO MUELLER e MARIA TIZONE MUELLER. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 24 de maio de 2024 às 16:00h.

MARIA APARECIDA TISSE, 60 ano(s). Profissão: AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Filiação: CELSO TISSE e HELENA TOZIM TISSE. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, quinta-feira, 23 de maio de 2024.

MARIA DE FATIMA FERNANDES, 67 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: RAIMUNDO JACINTO DA SILVA e FRANCISCA MARIA DA PENHA. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 24 de maio de 2024 às 17:00h.

MARIA ISABEL DA SILVA, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CELSO DA SILVA. Filiação: JOAQUIM JOVINO MARTINS e ALVINA GONCALVES MARTINS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 24 de maio de 2024 às 17:00h.

MARIA ROSA VISINONI, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO SOCHA e EVA SOCHA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 24 de maio de 2024.

MARIE MARCAN MULLER, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: RAMIRO EDMUNDO MULLER. Filiação: FRANZ MARCAN e MARIE MARCAN. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO COMUNA EVANGÉLICA LUTERANA, sexta-feira, 24 de maio de 2024 às 16:00h.

MAURO SILVERIO PRUDENTE, 61 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: MARIO SILVERIO PRUDENTE e MARIA APARECIDA PRUDENTE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 24 de maio de 2024.

MONICA MARIA MOSCON, 82 ano(s). Profissão: RELIGIOSO (A). Filiação: JOAO BATISTA MOSCON e CECILIA DEZEM. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sexta-feira, 24 de maio de 2024 às 16:00h.

OSWALDO JOAQUIM SANTOS, 70 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Filiação: JOSE JOAQUIM DOS SANTOS e CECILIA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 24 de maio de 2024 às 13:00h.

PEDRO TERNOWSKI, 79 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Filiação: JOAO TERNOWSKI e MARIA NOVACAO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 24 de maio de 2024.

ROMILDO BOZA, 88 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: ALDETE BERTAPELLI BOZA. Filiação: LUIZ BOZA e REGINA TULIO BOZA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 24 de maio de 2024 às 16:30h.

ROSALIA TOMAZONI, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VALMOR TOMAZONI. Filiação: AUGUSTO SCHATZMANN e MARIA CUNHA SCHATZMANN. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, sexta-feira, 24 de maio de 2024.

ROSE MARI E SA, 80 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: EDMUNDO DANILO FURTADO E SA. Filiação: ANTONIO GAVLIKI e ONDINA TORRES GAVLIKI. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 24 de maio de 2024 às 17:00h.

SALVADOR SANCHES NUNES, 66 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Cônjuge: ELENA MARIA NAILDE DE SOUZA. Filiação: JOSE GREGORAVICIUS NUNES e MARIA SANCHES NUNES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, sexta-feira, 24 de maio de 2024 às 16:00h.

TEREZINHA DE JESUS, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO MANOEL. Filiação: JOAQUIM MUNIZ e MARIA DE JESUS MUNIZ. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, sexta-feira, 24 de maio de 2024 às 16:00h.

TEREZINHA HOLTMANN GRIBOGI, 77 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: VALDOMIRO GRIBOGI. Filiação: DOMINGOS HOLTMANN e EDVIRGES HOLTMANN. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO COLÔNIA MURICY, sexta-feira, 24 de maio de 2024 às 16:00h.

VANDERCI DE SOUZA SILVA, 50 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: ANTONIO MARCULINO DA SILVA e ZELITA DE SOUZA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 24 de maio de 2024.

VANDERLEI JOSE LOPES, 44 ano(s). Profissão: SEGURANÇA. Cônjuge: BENENISSE PIRES DA SILVA LOPES. Filiação: ANTONIO MEDEIRA LOPES e NATAIR CARDOSO LOPES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, sexta-feira, 24 de maio de 2024 às 16:00h.

