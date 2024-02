Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira (29)

ABELINA VALENTINI, 64 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Filiação: e ADILIA VALENTINI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 29 de fevereiro de 2024 às 12:00h.

ADELAIDE SCHOMOSKOVSKI, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: VITOR LUIZ e IRACY LUIZ. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 29 de fevereiro de 2024.

ADOLAR CEZAR CARDOSO, 70 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: MAURICEA FERNANDES MAYER. Filiação: AMADEU CARDOSO e IVONE VEIGA CARDOSO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 29 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

ALCIDES GUIMARAES RAMOS, 89 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Cônjuge: ESCOLASTICA FERREIRA RAMOS. Filiação: ERNESTO SOUZA RAMOS e ODOMIRA TEIXEIRA GUIMARAES. Sepultamento: (BOCAIÚVA DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BOCAIÚVA DO SUL, quarta-feira, 28 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

AURORA MARTINS MEIRELLES, 87 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: JOSE MEIRELLES JUNIOR. Filiação: e ANTONIA MARTINS DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quarta-feira, 28 de fevereiro de 2024.

BOLESLAW ZYTYNSKI, 97 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: ZYGMUNT ZYTYNSKI e KAZIMIERA STRZEMECKA. Sepultamento: SANTO ANTONIO PONTA GROSSA, quinta-feira, 29 de fevereiro de 2024.

CLAIRE FERMIANO RODRIGUES, 63 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: JOSE NEWTON SCHERER. Filiação: CLARO FERMIANO RODRIGUES e IRECEMA LOURDES FERMIANO RODRIGUES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 29 de fevereiro de 2024 às 20:00h.

DACY FERREIRA VIEIRA, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SATURNINO VIEIRA E SILVA NETTO. Filiação: DJALMA FERREIRA e MARIA JOSE MOREIRA FERREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 29 de fevereiro de 2024 às 10:30h.

DEIVELIZ RODRIGUES BARBOSA, 49 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: ELORI RODRIGUES BARBOSA e CELIA LUZIA DE MELO. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, quinta-feira, 29 de fevereiro de 2024.

DIRCE MATOZO, 67 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: e TEREZA MATOZO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quinta-feira, 29 de fevereiro de 2024 às 10:00h.

EDUARDO ESSER HASKEL, 19 dia(s). Profissão: MENOR. Filiação: HENRIQUE FREIBERGER HASKEL e TAMIRIS CAROLINE APARECIDA ESSER GRILLO. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE MANOEL RIBAS/PR, quinta-feira, 29 de fevereiro de 2024.

EVALDO ELISEU DA SILVA PEREIRA, 93 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: ROZA MARIA PEREIRA. Filiação: JOAO PAULO ALVES PERREIRA e ELVIRA XAVIER DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 29 de fevereiro de 2024 às 16:00h.

FRANCIELE DE MEIRE AZEVEDO, 42 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: VILSON AZEVEDO e MARIA IRENE DE MEIRE AZEVEDO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 28 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

ILDEMIRO FERNANDO MAZETO, 88 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: AZORILDA DALLABONA MAZETO. Filiação: GUILHERME MAZETO e MARIA MAZETO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 29 de fevereiro de 2024.

IRINEIA DOS ANJOS LOPES, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: EUZEBIO FERREIRA DA COSTA e LEONOR CORREA DE MELLO COSTA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 29 de fevereiro de 2024 às 10:00h.

IVONE POSSA NUNES, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO SALES NUNES. Filiação: ALIPIO POSSA e FELOMENA TREFELI POSSA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, quinta-feira, 29 de fevereiro de 2024 às 16:30h.

JOSE ANTONIO MARTINS, 67 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JOAO MARIA MARTINS e MARIA GONCALVES MARTINS. Sepultamento: A DEFINIR, quinta-feira, 29 de fevereiro de 2024.

JOSE FERREIRA LUSTOSA, 67 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO FERREIRA LUSTOSA e MARIA GUALDINA LUSTOSA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, quinta-feira, 29 de fevereiro de 2024 às 16:30h.

JOSEFA CAVALCANTE DOS SANTOS, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: e LUZIA TENORIO DE MENESES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 29 de fevereiro de 2024.

KLEBER ROGERIO DA SILVA, 46 ano(s). Profissão: MOTOBOY. Cônjuge: ROSANE LEMOS. Filiação: e LOURDES LOPES DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 29 de fevereiro de 2024 às 09:00h.

LAERCIO GASPAR, 43 ano(s). Profissão: AUTÔNOMO(A). Filiação: MARCELINO ALVES GASPAR e JUDITE DOS SANTOS GASPAR. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, quinta-feira, 29 de fevereiro de 2024 às 10:30h.

LUCI COSTA RODRIGUES, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AGUINALDO RODRIGUES. Filiação: JOAO ALFREDO COSTA e MARIA ELVIRA MARQUES COSTA. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, quinta-feira, 29 de fevereiro de 2024 às 09:00h.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira (29)

LUCILA REGINALDO, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO ALFREDO REGINALDO e DAVINA REGINALDO. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quinta-feira, 29 de fevereiro de 2024.

LUIZ CARLOS DE SOUZA, 66 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Filiação: SILVINO RICARDO DE SOUZA e MARIA LUIZA DE SOUZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 29 de fevereiro de 2024 às 11:00h.

MARIA CASTURINA PORTES DE BARROS, 67 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAQUIM PORTES DE BARROS e MARIA TRINDADE PEREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 29 de fevereiro de 2024 às 10:00h.

MARIA DO CARMO FABRIS OLIVEIRA, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA. Filiação: ANTONIO FABRIS e MARIA DE LOURDES FABRIS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 29 de fevereiro de 2024.

MARIA JOSE KOLCZYCKI WZOREK, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: WOADISLAU WZOREK. Filiação: WALDOMIRO KOLCZYCKI e JULIA KOLCZYCKI. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quinta-feira, 29 de fevereiro de 2024.

MARIA LUCI PEREIRA, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO CARLOS PROVESI. Filiação: FRANCISCO PEREIRA e JOSEFINA PEREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 29 de fevereiro de 2024 às 16:30h.

MARINETE ANTONIA PADOVAM, 55 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Filiação: JOSE HUMBERTO PADOVAM e IZALINA MARIA SOTOCORNO PADOVAM. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quinta-feira, 29 de fevereiro de 2024 às 15:00h.

MARLI TEREZINHA DE SOUZA, 67 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: JOSE MARCELINO DE SOUZA e ARVINA ZULMIRA DE SOUZA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, quinta-feira, 29 de fevereiro de 2024 às 11:00h.

MIGUEL CORREA DE ALMEIDA, 75 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: MARIA TERESA NUNES ALMEIDA. Filiação: e MARIA LAURA LATUFE CORREA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quarta-feira, 28 de fevereiro de 2024 às 18:00h.

MILTON KOVALSKI, 56 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: PRAXEDES KOVALSKI e TEREZINHA RESNER KOVALSKI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 29 de fevereiro de 2024.

MITSUKAZU JINGU, 89 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: KAYOKO JINGU. Filiação: USHISAKU JINGU e ISO JINGU. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 29 de fevereiro de 2024.

OLINDA PAIVA DE OLIVEIRA, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: IZAAC SUBTIL DE OLIVEIRA. Filiação: JOSE JACINTO PAIVA e SEBASTIANA RAMOS PAIVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 29 de fevereiro de 2024 às 11:30h.

ORILDA MARGARIDA ROSSA, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EDVINO ROSSA. Filiação: GUERINO GUARESE e GUILHERMINA OLIBONI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 29 de fevereiro de 2024 às 10:00h.

ROSA MARSRZALEK TESSARO, 88 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Cônjuge: PEDRO PAULO TESSARO. Filiação: JOAO MARSRZALEK TESSARO e CATHARINA MARSRZALEK. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quinta-feira, 29 de fevereiro de 2024.

ROSEMARI KLINGELFUS BASSETTI, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUIZ LUIR BASSETTI. Filiação: PAULO KLINGELFUS e ADELIA KLINGELFUS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quinta-feira, 29 de fevereiro de 2024.

ROSICLER CONCEICAO SENEGAGLIA, 80 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Filiação: CLODOMIR SENEGAGLIA e VALENTINA BANACH SENEGAGLIA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO CENTRAL DE ARAUCÁRIA, quinta-feira, 29 de fevereiro de 2024 às 16:00h.

VALTER FERREIRA BUENO, 66 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: IZILDA APARECIDA DIAS BUENO. Filiação: SEBASTIAO FERREIRA BUENO e MARIA PIZA DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 29 de fevereiro de 2024.

VILMARI DOS SANTOS GONCALVES, 68 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Cônjuge: IDEVAL DE SOUZA GONCALVES. Filiação: JOSE ANTONIO DOS SANTOS e JACIRA STROBEL DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 29 de fevereiro de 2024 às 09:00h.

YOSSIHIRO SATO, 78 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: KATSUE TAKIGUCHI SATO. Filiação: NOBUO SATO e TAKENO SATO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quinta-feira, 29 de fevereiro de 2024.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira (29)

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!