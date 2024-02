Motos BMW agitam o Dream Car Museum de São Roque (SP)

Cerca de 30 exemplares do modelo R18 da marca alemã BMW vão agitar o complexo Dream Car Museum neste sábado (2 de março). Realizado das 10 horas às 11h30 no estacionamento do empreendimento, o evento é aberto à participação de todos os fãs. Os visitantes que chegam de carro ou moto pagam apenas o estacionamento, bem como o ingresso para conferir o acervo do museu, composto por 91 automóveis, 20 motocicletas (entre as quais uma BMW Side Car 1955) e 40 bicicletas antigas, totalizando 151 veículos. Localizado no Roteiro do Vinho, o complexo cultural, gastronômico e de lazer também oferece shopping com 23 lojas, parque de diversões e, a partir de meados de março, um kartódromo de nível internacional.

A promoção é da concessionária BMW Motorrad Grand Brasil, que está no mercado automotivo há mais de 30 anos e, desde que iniciou suas operações, realiza passeios com o seu motoclube para diversos locais. Conforme o gestor de Vendas da loja, Anderson Andriotto, a estimativa é de que participem 30 motocicletas e cerca de 60 pessoas. O evento é exclusivo para a BMW R18, modelo cruiser que consiste na evolução de um clássico e conta com motor boxer de 1.800 cilindradas que desenvolve 91 cv de potência a 4.750 rpm e 16,1 kgfm de torque a 4.000 rpm. As inscrições para o encontro podem ser feitas até esta quinta-feira (29) pelo telefone (11) 3799-9000.

Clubes de carros e empresas podem agendar eventos

Inaugurado em 9 de dezembro de 2023, o Dream Car Museum rapidamente se tornou um dos locais preferidos para a realização de eventos de veículos, tanto de carros quanto de motos. A proximidade com a capital paulista (60 km) e a completa infraestrutura oferecida transformam a novidade turística no ponto de encontro ideal para os apaixonados por clássicos ou mesmo modelos modernos. Nada mais divertido do que reunir os amigos, pegar a estrada e, ao final da viagem, conferir o acervo do museu.

O gerente do complexo lembra que diversos encontros de carros já foram realizados nos últimos meses e muitos outros estão sendo agendados por clubes da capital paulista e de Estados vizinhos. “O Dream Car Museum oferece uma inigualável estrutura para os apaixonados por carros passarem o dia inteiro: museu, restaurantes, lojas, parque de diversões para a garotada e, em breve, o kartódromo de nível internacional”, adianta Matheus Garcia.

O empreendimento conta com salão de eventos, que funciona no pavimento superior do museu e tem 1.500 metros quadrados, bem como rampa de acesso, possibilitando a entrada de veículos de grande porte. Tudo isso com vista panorâmica para os modelos expostos no acervo. Em meados de março, o Dream Car Museum também vai inaugurar o seu kartódromo de nível internacional, que poderá ser usado por montadoras de carros e motos, bem como outras empresas do ramo automotivo, para a realização de lançamentos e testes de desenvolvimento de tecnologias. O circuito ainda poderá sediar track days, modalidade cada vez mais em alta. Clubes de carros e empresas que desejarem agendar eventos podem solicitar informações pelo e-mail contato@dreamcarmuseu.com.br ou pelo telefone (11) 3090-9147.

SERVIÇO

O que: Complexo cultural, gastronômico e de lazer Dream Car Museum, aberto à visitação pública desde 9 de dezembro de 2023. Construído em uma área de 100 mil metros quadrados em meio à natureza, totaliza 12 mil metros quadrados de área construída;

Onde: Estrada do Vinho, 7.901, bairro Canguera, São Roque, São Paulo

Atrações: museu com 151 veículos raros (91 automóveis e picapes, 20 motos e 40 bicicletas), kartódromo (a partir de meados de março de 2024), parque de diversões, 23 lojas e lanchonetes, 4 restaurantes (em funcionamento nos próximos meses), salão de eventos e capela;

Horários: o complexo funciona de terças a domingos. De terças a quintas, fica aberto das 9 às 19 horas; às sextas e sábados, das 9 às 21 horas; e aos domingos e feriados, das 9 às 19 horas;

Estacionamento: custa R$ 20,00 para carros e picapes e R$ 10,00 para motos, comportando mais de 1.000 veículos. No local, há 4 eletropontos para a recarga de veículos elétricos;

Ingressos: a entrada promocional para o museu custa R$ 77,00 por pessoa aos sábados e domingos. Durante a semana, o valor promocional baixa para R$ 60,00. As compras podem ser feitas diretamente na bilheteria ou antecipadamente, pelo site www.dreamcarmuseu.com.br;

Meia-entrada: válida para pessoas com mais de 60 anos e crianças de 7 a 12 anos, além de estudantes e militares. Crianças com até 6 anos estão isentas;

Pet friendly: o complexo foi projetado para a diversão de toda a família, incluindo os seus animais de estimação. No acervo do museu, porém, podem entrar apenas pets de colo ou em carrinhos, que devem ser levados pelos visitantes ;

Contatos: podem ser feitos pelo telefone (11) 3090-9147 ou e-mail contato@dreamcarmuseu.com.br. Para mais informações, acesse o site www.dreamcarmuseu.com.br. Siga também o Dream Car Museum no Instagram: dream_car_museum.