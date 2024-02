Giovana Marinoski estreia com pódio na categoria Rotax Max

A paranaense Giovana Marinoski, da equipe SKM, Celepar, Clínica Pneumoair, ULV, Brain Treinamento Mental e Instituto ASR, estreou com pódio na categoria Rotax Max. Ela conquistou o quarto lugar na etapa de abertura da Copa São Paulo da Granja Viana, disputada sábado, no Kartódromo da Granja Viana, em Cotia, na Grande São Paulo.

Mas o resultado poderia ser melhor. Giovana largou na pole position. No entanto, na primeira bateria tomou um toque e também errou uma curva, caindo para a terceira colocação. Em excelente corrida de recuperação, buscou a liderança e ganhou a competição, porém sofreu uma penalização por bico. Na segunda bateria, largou em quarto e na volta de apresentação, um adversário rodou à sua frente e atingiu em cheio o seu kart. Com a batida, ela precisou entrar nos boxes e após os reparos, retornou à pista no intuito de marcar pontos e conseguiu finalizar com a quarta colocação na classificação final.

Giovana diz que mesmo com o pódio, ficou um gostinho amargo porque nos treinos e tomadas de tempos estava tudo bom, tanto que conquistou a pole position. Porém, os problemas começaram na primeira bateria. “Não esquentei bem os pneus. Perdi a liderança na largada e ainda na primeira volta, com pneus um pouco frios, errei no mergulho e perdi também a segunda colocação. Consegui voltar à liderança, mas sofri a penalização. Na segunda bateria, estava esquentando os pneus, quando um menino rodou a minha frente e me atingiu, entortando a barra de direção. Precisei ir para aos boxes e retornei a corrida. Mas estava difícil de pilotar. O volante quase não virava. Consegui um pódio com o quarto lugar. A próxima etapa será melhor”, enfatiza Giovana.

A vitória foi de Antônio Rocha, que somou 34 pontos ao ganhar as duas baterias. Giovana somou 23 pontos. A próxima etapa será disputada no dia 16 de março.

(Foto: Diego Tartalho/Divulgação).