Chega ao Brasil a linha 2024 de UTVs da Can-Am

A linha 2024 de UTVs Can-Am chega ao Brasil adicionando ainda mais versatilidade com um portifólio de produtos completo entre os modelos Maverick, Defender e Commander. Em resumo: uma linha com novos modelos, mais versões e uma gama crescente de opções e preços, fazendo com que o consumidor encontre um sob medida para as suas necessidades.

Mas a grande novidade da marca canadense para a linha 2024 chega quebrando paradigmas. É assim que a Can-Am apresenta o Maverick R. Construído com base nos princípios de desafiar o status quo e romper barreiras, o modelo chega mudando para sempre o cenário off-road em termos de desempenho. Projetado e inspirado na busca incessante de desempenho da Can-Am, o Maverick R vem equipado com motor de 240 hp líder do segmento, transmissão de dupla embreagem (DCT), curso de suspensão incomparável e um conjunto de tecnologia aprimorada para levar aos pilotos experiências incríveis. No Brasil, chega à rede de concessionárias da marca custando a partir de R$ 364.990,00.

Os principais atrativos do Maverick R estão no conjunto motor tricilíndrico turboalimentado e nos três modos de condução, incluindo um sistema anti-lag no modo Sport+, que permite escolher aquele que se adapta melhor às necessidades. Já a transmissão de dupla embreagem com 7 velocidades de alto desempenho, além de entregar potência máxima nas rodas, permite a mudança de marcha em apenas 0,2 segundos, proporcionando total estabilidade e controle.

Com projeto de suspensão reforçada de articulação alta e curso de 63,5 cm, o Maverick R conta com a distância ao solo líder da categoria (43,2 cm), chassi com largura de 77 polegadas e distância entre eixos de 274,3 cm – um conjunto que proporciona estabilidade e dirigibilidade otimizadas. A versão equipada com Smart-Shox traz a tecnologia de suspensão semiativa FOX Gen 3 Live Valve, que se ajusta aos terrenos mais difíceis para fornecer melhor tração e estabilidade para a condução mais suave de todos os tempos.

O design do novo modelo de desempenho da Can-Am apresenta um cockpit desenvolvido com foco na ergonomia do piloto e passageiro, para proporcionar uma experiência de pilotagem incomparável, com acesso contínuo aos controles, integração eficiente de armazenamento de carga, novos acessórios inteligentes e muito mais. A começar pela conectividade aprimorada em um enorme display touchscreen de 10,25 polegadas que coloca todos os controles ao alcance do toque. Além disso, o BRP GO!, o app da marca para pilotos, permite visualizar todos os recursos de navegação e os aplicativos do smartphone diretamente na tela.

“Pronto para corrida e para os pilotos mais exigentes. Essa é a frase que resume bem o espírito do novo Maverick R. Podemos dizer até que seja o estado-da-arte nos quesitos tecnologia, desempenho e design da Can-Am, uma verdadeira máquina que mudará a indústria. Ficou curioso? Faça um teste e se surpreenda”, desafia Alves.

Para mais informações sobre a linha 2024 Can-Am, acesse https://can-am.brp.com/off-road/br/pt/.