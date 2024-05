Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira (09)

ADAILTON IASIAK, 31 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: ANTONIO IASIAK e VERA RIBACK IASIAK. Sepultamento: MUNICIPAL DE REBOUCAS PR, quinta-feira, 9 de maio de 2024 às 16:00h.

ADELAIDE FERREIRA NEVES, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PARAILIO NEVES. Filiação: LIDIO FERREIRA e MARIA CORREIA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quinta-feira, 9 de maio de 2024 às 10:00h.

ALFREDO BERTINI, 97 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: PUREZA MARIA BERTINI. Filiação: OLINTO BERTINI e EUGENIA FRANCISCA DA CONCEICAO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, quinta-feira, 9 de maio de 2024 às 17:00h.

ALVACIR ANA PERAZEVICZ, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO PECAZEVICZ e MATILDE KRATESKI PECAZEVICZ. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quinta-feira, 9 de maio de 2024 às 15:00h.

AMAURI SEBASTIAO DE PAULA, 59 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: EDNA SONIA DE OLIVEIRA. Filiação: RUI JOSE DE PAULA e IRACEMA CARNEIRO DE PAULA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 9 de maio de 2024.

AMERITA FERREIRA DE MOURA, 67 ano(s). Filiação: JULIO GOMES FERREIRA e MARGARIDA COELHO DA SILVA. Sepultamento: CAMITERIO MUNICIPAL DE RIO BRANCO -AC, quinta-feira, 9 de maio de 2024.

ANA MARIA PIRES, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: FIRMINO MARIANO PIRES e JUREMA PINTO PIRES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 9 de maio de 2024 às 15:00h.

ANDREA GUEDES MOREIRA, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARMANDO MOREIRA. Filiação: NESTOR GUEDES PEREIRA e MARIA ANNUNCIADA VELLOZO GUEDES PEREIRA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 9 de maio de 2024 às 11:00h.

ANGELINA HRECIV DOS SANTOS, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GUMERCINDO ALVES DOS SANTOS. Filiação: JOSE HRECIV e ANA HRECIV. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO SANTO ÂNGELO, quinta-feira, 9 de maio de 2024.

ANGELO BRAZ DE OLIVEIRA, 73 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: HILDA DE SOUZA OLIVEIRA. Filiação: JULIO ESTEVAM DE OLIVEIRA e ELIZA IZABEL DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 9 de maio de 2024 às 16:30h.

ANTONIA SACOVICHE ARRUDA, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SEBASTIAO CLARO ARRUDA. Filiação: MIGUEL SACOVICHE e CATARINA SACOVICHE. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 9 de maio de 2024.

ATAIDE MATHEUS BRETSCHNNEIDER CUSTODIO, 17 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: SIRNEY FERNANDO CUSTODIO e FRANCIELI BRETSCHNNEIDER. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, quinta-feira, 9 de maio de 2024 às 16:00h.

BENEDICTA MARIA VIEIRA, 91 ano(s). Profissão: INSPETOR(A) EDUCAÇÃO. Cônjuge: NARCIZO VIEIRA. Filiação: ARLINDO RIBEIRO e LAZARA MARIA JOAQUINA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 9 de maio de 2024 às 16:30h.

DALVINA RODRIGUES DOS SANTOS, 78 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: EURIPEDES CONRADO DOS SANTOS e SABINA RODRIGUES DOS SANTOS. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, quinta-feira, 9 de maio de 2024.

DURCILIA CORDEIRO DE LIMA, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO CORDEIRO DE LIMA. Filiação: MANOEL DOS SANTOS LIMA e DURSULINA VIEIRA DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quinta-feira, 9 de maio de 2024.

EDUARDO SILVA, 1 mes(es). Profissão: MENOR. Filiação: EVERSON RICARDO MACHADO E SILVA e FABIOLA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 9 de maio de 2024.

ELIU EDISSON DE BRITO, 64 ano(s). Profissão: CONSTRUTOR CIVIL. Cônjuge: VERA LUCIA TAVARES DE ASSIS BRITO. Filiação: WALFRIDO FARIA DE BRITO e LEOVINA FRANCISCA DE BRITO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 9 de maio de 2024 às 01:00h.

ELVIRA SOUZA DA MAIA, 97 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO GONCALVES DA MAIA. Filiação: JOAO ALAUZINO DE SOUZA e ROSA BORGES DE SOUZA. Sepultamento: CEMITERIO SAO JUDAS TADEU – ITAPOA /SC, quarta-feira, 8 de maio de 2024.

FERNANDO DELORGES SOUZA REIS, 89 ano(s). Profissão: DELEGADO POLICIA. Filiação: LYDIO DE SOUZA REIS e CUSTODIA ARAUJO REIS. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quinta-feira, 9 de maio de 2024 às 17:00h.

GABRIEL PONTES, 68 ano(s). Profissão: GARÇOM. Cônjuge: JOSENAURA PEREIRA SILVA PONTES. Filiação: JOAO MARIA PONTES e PORFIRIA DE LIMA PONTES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 9 de maio de 2024 às 11:30h.

GARI JOAO DOS SANTOS, 79 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Cônjuge: NOEMIA DOS SANTOS. Filiação: BRAULINO JOAO DOS SANTOS e PALMIRA JOAO DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 9 de maio de 2024 às 12:00h.

GRORG SZABO, 86 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: ERICA SZABO. Filiação: ADAM SZABO e ELISABETHA SCHEIRICH. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 9 de maio de 2024 às 16:00h.

ILTON ANTONIO BERTOLDI, 75 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: ELIZETE CONCEICAO BERTOLDI. Filiação: JOSE BERTOLDI e ADORA BERTOLDI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 9 de maio de 2024 às 16:30h.

ITAMAR MAZZA DE FARIAS, 92 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: ANTONIO GOMES DE FARIAS FILHO. Filiação: CARLOS MAZZA e MARIA MAZZA. Sepultamento: A DEFINIR, quinta-feira, 9 de maio de 2024.

JOSE MACANEIRO JUNIOR, 39 ano(s). Profissão: EDUCAÇÃO FÍSICA. Filiação: JOSE MACANEIRO e LUZANIRA FREIRE DE LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 9 de maio de 2024 às 16:00h.

JOSE MIGUEL COUSO, 98 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: MARIA DO CEU REFOIOS. Filiação: SEBASTIAO COUSO e PERPETUA DE JESUS PIRES. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 8 de maio de 2024.

LAURITA GONCALVES RICARDO, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: TEODORO RICARDO. Filiação: ROSALINA GONCALVES DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 9 de maio de 2024 às 11:00h.

LIDIA BONOMO SILVEIRA, 79 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: JOAO MELO DA SILVEIRA. Filiação: FIOVO BONOMO e MARIA PACHECO BONOMO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 9 de maio de 2024 às 17:00h.

LIZETE ROZINHA FESTA BATISTA, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE MOISES BATISTA. Filiação: CARLOS FESTA SOBRINHO e ANGELA FESTA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 9 de maio de 2024 às 11:00h.

LOURDES LIMONTA BACCARO, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE MARIO BACCARO. Filiação: MIGUEL LIMONTA e ANGELINA BOVO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 8 de maio de 2024 às 18:00h.

MANOEL ALVES CARDOSO, 77 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: DIOMAR DOS SANTOS CARDOSO. Filiação: JOAO ALVES CARDOSO e MARIA ROSA DE LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 9 de maio de 2024 às 09:00h.

MARGARIDA TAVARES LEITE, 60 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MANOEL FIRMINO LEITE. Filiação: ANTONIO GABRIEL TAVARES e QUITERIA DA SILVA TAVARES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 9 de maio de 2024 às 13:30h.

MARIA ANA ANDRADE DO AMARAL, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: TEODORO FIDENCIO DE ANDRADE e DELFINA MIRANDA DE ANDRADE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quinta-feira, 9 de maio de 2024 às 14:30h.

MARIA DA CONCEICAO MORO FILHO, 78 ano(s). Cônjuge: JOAO ALVES PIRES. Filiação: JOAO BATISTA MORO FILHO e BENVINDA BUHRER MORO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CAMPO LARGO DA ROSEIRA, quinta-feira, 9 de maio de 2024.

MARIA FATIMA DOS SANTOS, 67 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO AGUIAR. Filiação: JOSE RIBEIRO DE SOUZA e CARMELITA RIBEIRO DE SOUZA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, quinta-feira, 9 de maio de 2024.

MARIA LUIZA BELLO VIRGILIO, 58 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AGNALDO VIRGILIO. Filiação: ANTONIO BELLO FILHO e IDALINA ALVES BELLO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 9 de maio de 2024 às 16:30h.

MERILYN DA SILVA EUZEBIA, 36 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ALTAIR EUZEBIA e VERA LUCIA DA SILVA EUZEBIA. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, quinta-feira, 9 de maio de 2024 às 11:30h.

MYRTES REGINA MATTOS JUNQUEIRA, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PAULO FONTANA JUNQUEIRA. Filiação: IBERE DE MATTOS e ENOE TOURINHO DE MATTOS. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quarta-feira, 8 de maio de 2024 às 17:00h.

NAIRA REGINA DA SILVA MANSUR AISSE, 73 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: MIGUEL MANSUR AISSE. Filiação: PEDRO MARIANO DA SILVA e MARIA DE LOURDES SCHLEMPER DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 9 de maio de 2024 às 17:30h.

NEUSA SEGATIN FRANCISCO, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: BIBIANO FRANCISCO. Filiação: AUGUSTO SEGANTIN e AMABILE AMBROSIO SEGANTIN. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 9 de maio de 2024 às 10:00h.

ONILDA DOS SANTOS DA SILVA CAMPOS, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AQUILES ANTUNES DA SILVA. Filiação: ATANAZIO RIBEIRO DOS SANTOS e TEREZINHA BOEIRA DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 9 de maio de 2024 às 16:30h.

PRISCILA TOZETTO MAYER, 52 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: CAIFAIZ JOSE GONCALVES. Filiação: FREDERICO WALTER MAYER e SIRLENE TOZETTO MAYER. Sepultamento: CEMITÉRIO PARQUE CAMPOS GERAIS /PR, quinta-feira, 9 de maio de 2024 às 16:00h.

ROSA FERNANDES DOS SANTOS, 61 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS e VALDOMIRA BALDUINO DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 9 de maio de 2024.

ROSA HATSUKO KUNIOSHI IHA, 89 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: PEDRO IHA. Filiação: KUNIOSHI SHEISHEI e KUNIOSHI TAMA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 9 de maio de 2024.

ROSANA SUOTA KUAPSA, 53 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: MARCIO KAUAPSA. Filiação: EMILIO SUOTA e ANA KUKLIK SUOTA. Sepultamento: CEMITÉRIO SERRINHA CONTENDA PR, quinta-feira, 9 de maio de 2024 às 17:00h.

ROZI DO ROCIO SOBCZYNSKI PEREIRA, 66 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: ANTONIO GANCALVES PEREIRA. Filiação: MIROSLAU SOBCZYNSKI e LEONIR SOPPA SOBCZYNSKI. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quinta-feira, 9 de maio de 2024 às 14:30h.

TEREZA DE OLIVEIRA RAYMUNDO, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE LINO BATISTA RAYMUNDO. Filiação: ROBERTO DE OLIVEIRA e JOVINA BARBOSA DE OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 8 de maio de 2024 às 14:30h.

THEREZA CAROSIO DA FONSECA, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MILTON MOREIRA DA FONSECA. Filiação: ORESTES CAROSIO e EMILIA VIDOTTI CAROSIO. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE ARAPONGAS / PR, quinta-feira, 9 de maio de 2024.

VERA LUCIA BERTOLI, 75 ano(s). Filiação: VICENTE BERTOLI e LIGIA DE OLIVEIRA BERTOLI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 9 de maio de 2024 às 10:00h.

VERA PIRES DA SILVA, 49 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: REINALDO FRANCA DA SILVA. Filiação: ORLANDO LOPES CARDOSO e JULIA DO ROSARIO PIRES. Sepultamento: CEMITÉRIO JARDIM ETERNO (PARANAGUÁ), quinta-feira, 9 de maio de 2024.

YOLANDA MARGARITA BERNAEZ DE CABELLO, 62 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: PEDRO CELESTINO BERNAEZ e CARMEN LASTENIA GUAITA DE BERNAEZ. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quinta-feira, 9 de maio de 2024.

ZILZA SOUZA DE OLIVEIRA, 76 ano(s). Profissão: BALCONISTA. Cônjuge: DEOMIRO AMERICO DE OLIVEIRA. Filiação: EUFLAZINA SOUZA VIANA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 9 de maio de 2024 às 14:00h.

