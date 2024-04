Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira (03)

ACIR SPRADA DA SILVA, 77 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: ADELAIDE ALVES DA SILVA. Filiação: FELIX DA SILVA DUTRA e FRANCISCA SPRADA. Sepultamento: CEMITERIO NA CIDADE DE SANTA MARIA DO OESTE – PR, quarta-feira, 3 de abril de 2024 às 13:00h.

ALBINO SANGALI, 86 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: IRMA IZABELA SANGALI. Filiação: BATISTA SANGALI e JOSEFINA ASCARI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 3 de abril de 2024 às 15:00h.

ALMIRA MARIA DA SILVA, 95 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Cônjuge: JOAO CORDEIRO. Filiação: JOSE PEDRO DA SILVA e FRANCISCA AURORA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 4 de abril de 2024 às 15:00h.

ARILDA DOS SANTOS DE MATTOS, 75 ano(s). Cônjuge: JOSE CANDIDO DE MATTOS. Filiação: JOSE INACIO DOS SANTOS e ANGELINA CAVALHEIRO DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 3 de abril de 2024 às 14:00h.

AUREA MATTOS TEIXEIRA DE CARVALHO, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LERY TEIXEIRA DE CARVALHO. Filiação: LERY TEIXEIRA DE CARVALHO e NAO CONSTA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 3 de abril de 2024.

AVANY MAYER PRYPLOTSKI, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO PRYPLOTSKI SOBRINHO. Filiação: ANTONIO MAYER e LEOCADIA FARENIUK MAYER. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 3 de abril de 2024 às 15:00h.

CELIA REGINA DA SILVA, 58 ano(s). Profissão: RECURSOS HUMANOS. Filiação: ESMAR JOSE DA SILVA e NATALINA CARNEIRO DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quarta-feira, 3 de abril de 2024 às 09:00h.

CLOTILDE CUNHA DE LUCA, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JURACY CUNHA DE LUCA. Filiação: JOAO DA LUZ e MARIA JOAQUINA DE LIMA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO CENTRAL DE ARAUCÁRIA, quarta-feira, 3 de abril de 2024 às 14:00h.

CRISTIANE BERGAMASCHI FERREIRA LEITE, 64 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: CLAUDIO FERREIRA LEITE. Filiação: LYBIO BERGAMASCHI e ISMENIA WITZEL BERGAMASCHI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 3 de abril de 2024 às 17:00h.

DALTON MELNISKI, 72 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Filiação: ANTONIO MELNISKI e MARIA MELNISKI. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, quarta-feira, 3 de abril de 2024.

DILCE FREIRE SCHOEMBERGER, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: RUY SCHOEMBERGER. Filiação: ARTHUR JONES e EUGENIA FREIRE JONES. Sepultamento: CEMITÉRIO SÃO MARCOS EM TELEMACO BORBA PR, quarta-feira, 3 de abril de 2024 às 17:00h.

ELCIO ANTONIO COSTA, 59 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: GICELI DE FATIMA BONATO COSTA. Filiação: ORESTES COSTA e IOLANDA ROSI PILATO COSTA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, quarta-feira, 3 de abril de 2024.

ELIZABETH SPRADA, 69 ano(s). Profissão: AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Filiação: JOSE RAUL SPRADA e ELZIRA SPRADA. Sepultamento: CEMITÉRIO SÃO PEDRO PONTAL DO PARANÁ/PR, quarta-feira, 3 de abril de 2024 às 17:00h.

EMILIA TIBURSKI, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OSVALDO TIBURSKI. Filiação: FRANCISCO LESNIOVIES e PAULINA LESNIOVIES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 2 de abril de 2024 às 16:30h.

FELIPE SADIOVSKI PARIZOTO, 29 ano(s). Profissão: AUXILIAR ALMOXARIFADO. Filiação: ARMANDO PARIZOTO e MARLI TEREZINHA SADIOVSKI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 3 de abril de 2024 às 17:00h.

GILBERTO LOPES RANGEL, 51 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Cônjuge: MAURA LUCIA DA SILVA. Filiação: FRANCISCO LOPES RANGEL e CLARICE LOPES DA SILVA RANGEL. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 3 de abril de 2024 às 17:00h.

ITAMAR LUIZ PEREIRA, 89 ano(s). Profissão: BARBEIRO. Cônjuge: TEREZINHA PEREIRA. Filiação: CARMELINO SEBASTIAO PEREIRA e MARIA GONCALVES PEREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 3 de abril de 2024 às 16:30h.

JOAO BRITO DE OLIVEIRA, 84 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: MARILDES FLORENCIA ELLER DE OLIVEIRA. Filiação: JOSE DA ANUNCIACAO DE OLIVEIRA e MARIA IDALINA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 3 de abril de 2024 às 09:00h.

JOAO MARCOS MARQUES DA SILVA, 18 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: MARCOS MARQUES DA SILVA e LUCIANE DE FRANCA DA SILVA. Sepultamento: COLONIA D PEDRO, quarta-feira, 3 de abril de 2024 às 16:30h.

JOAQUIM CLODOALDO FERNANDES, 69 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: ELIZABETTE ZENI FERNANDES. Filiação: JOSE FERNANDES e ANA MARTINS FERNANDES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 3 de abril de 2024 às 10:00h.

LEO PAULO PLASTWICH, 90 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: LINDAMIR THERESINHA PLASTWICH. Filiação: PAULO PLASTWICH e MARIA BONKE PLASTWICH. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 2 de abril de 2024 às 19:00h.

LILIAN CHAGAS PECHIR, 28 ano(s). Profissão: NUTRICIONISTA. Filiação: PAULO CESAR PECHIR BARBOSA e MARIA CLEONICE CHAGAS PECHIR. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 3 de abril de 2024 às 16:00h.

MARIA ALICE RIBEIRO MARTINS, 91 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: VENTURA MARTINS. Filiação: GUILHERME MARTINS e LUIZA RIBEIRO. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, quarta-feira, 3 de abril de 2024 às 15:00h.

MARIA BENEDITA DA SILVA BASTOS, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NELSON BASTOS. Filiação: APARICIO DA SILVA e IDALINA CORREIA DA SILVA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quarta-feira, 3 de abril de 2024 às 14:00h.

MARIA DE LOURDES LAPKOSKI AVILA, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MARIO AVILA. Filiação: WALDEMIRO LAPKOSKI e MARIA LAPKOSKI. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quarta-feira, 3 de abril de 2024 às 15:00h.

MARIA LUCIA DE SOUZA CARDIA, 61 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: PAULO CESAR CARDIA. Filiação: MANOEL DOMINGOS DE SOUZA e LUZIA MACHADO DE SOUZA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, quarta-feira, 3 de abril de 2024 às 10:00h.

MATHEUS FELIPE DOS SANTOS PEREIRA, 24 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: FABIO PEREIRA e FRANCIELLE CELESTINA DOS SANTOS PEREIRA. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO SÃO ROQUE, quarta-feira, 3 de abril de 2024 às 16:30h.

MICHELE MENDONCA CARDOZO RAVAZOLI, 50 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: GILSON ROBERTO RAVAZOLI. Filiação: RAPHAEL MENDONCA CARDOZO e LEA VILMA CARDOZO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 2 de abril de 2024 às 16:30h.

NAIR MORAES, 98 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE MANOEL MORAES e AURORA DOS ANJOS MORAES. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quarta-feira, 3 de abril de 2024 às 14:00h.

NELCI TEREZINHA FELISBERTO BLONKOSKI, 69 ano(s). Profissão: AUXILIAR ENFERMAGEM. Cônjuge: ANTONIO BLONKOSKI. Filiação: AVELINO FELISBERTO e ORENTINA MEDEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 3 de abril de 2024 às 17:00h.

NELSON DE LIMA RODRIGUES, 75 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: TEREZA SANTOS CABRAL RODRIGUES. Filiação: VITORINO FRANCISCO RODRIGUES e MARIA DE RODRIGUES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 3 de abril de 2024 às 16:00h.

NOEL GOMES DE OLIVEIRA, 82 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Cônjuge: EUNICE SENE DE OLIVEIRA. Filiação: PEDRO GOMES DE OLIVEIRA e ALZIRA DE MELO BRAGA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 3 de abril de 2024.

PAULO PIERI, 82 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: LOVALDINA CANTON PIERI. Filiação: ANGELO PIERI e IGNES PEDRAO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 3 de abril de 2024.

RENI TEREZINHA ZANONA, 73 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: DOMINGOS ANTONIO ZANONA e ANALIA DE LIMA ZANONA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 3 de abril de 2024 às 17:00h.

SHIRLEY SALUTE PAVAN, 77 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: JUSTINO PAVAN. Filiação: SEVERINO SEBASTIAO ZONTA e DILETA FRAZE ZONTA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 3 de abril de 2024.

SIDNEI REY FERNANDES, 57 ano(s). Profissão: TÉCNICO LABORATÓRIO. Cônjuge: NOELI PILZ. Filiação: JESUS REY FERNANDES e MARIA DA CONCEICAO LAURINDO FERNANDES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 3 de abril de 2024 às 14:00h.

SONIA MARA CORREA SANTOS, 54 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: FRANCISCO VICENTE CORREIA FILHO e MARIA DO ROCIO CORREIA. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, quarta-feira, 3 de abril de 2024 às 17:00h.

TEREZA DA CRUZ, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EDIVAL DA CRUZ. Filiação: e OLGA DEMECHUKI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 3 de abril de 2024 às 17:00h.

VALDIR BRUNO MEYER, 71 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ALZIRA VANISKI DE ASSUNCAO MEYER. Filiação: MYRO BRUNO MEYER e HERTA LEONORA MEYER. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 3 de abril de 2024 às 10:00h.

VINICIUS DE MORAIS, 15 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: e TATIANE APARECIDA DE MORAIS. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, quarta-feira, 3 de abril de 2024 às 10:00h.

WALMIRA OLIVEIRA MORAES FINAU, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SEBASTIAO LUCIVAL FINAU. Filiação: JOAO MARIA MORAES e IRACEMA OLIVEIRA MORAES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 3 de abril de 2024 às 16:00h.

