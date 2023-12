Falecimentos do dia em Curitiba; Obituário desta terça-feira (05)

Abadia Gomes da Costa, 84 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Bazilio Correa da Silva e Ergina Gomes de Azevedo. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande).

Altamir Miranda, 66 anos. Profissão: operador(a) máquinas. Filiação: Angelino Miranda e Maria Luiz Miranda. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Bom Jesus – Tatuquara – Curitiba (PR).

Antônio Carlos dos Santos, 71 anos. Profissão: motorista. Filiação: Vitor dos Santos e Maria Catarina Ribeiro. Sepultamento ontem.

Arlette Correia Ross, 92 anos. Profissão: dentista. Filiação: José Madureira Correia e Gertrudes Burgel Madureira Correia. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Comuna Evangélica Luterana, saindo da Capela Cemitério Luterano.

Aroldo Nicolau Túlio, 76 anos. Profissão: garçom. Filiação: Antônio Zem Túlio e Anna Maria Zonato Túlio. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Santa Felicidade, saindo da Capela Cemitério Paroquial Santa Felicidade.

Carlos Henrique Siqueira, 28 anos. Profissão: promotor(a) vendas. Filiação: José Carlos Siqueira e Nereide Rodrigues dos Santos Siqueira. Sepultamento ontem.

Catarina de Laguna Tavares, 52 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Cláudio José Pereira Tavares e Roseris Maria Pfutzenreuter Tavares. Sepultamento ontem.

Cleiton Platner de Almeida, 32 anos. Filiação: Orlando Siqueira de Almeida e Goreti do Rocio Platner. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela da Luz.

Cleverson Aparecido Fabrício, 44 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Adir Fabrício e Balduina Alves dos Santos. Sepultamento ontem.

Dinora Cubinski Gonçalves, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Cubinski e Idalina Cubinski. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo de Memorial Luto Curitiba/ Sala Ipe.

Diogo Ribeiro Kaczyk, 36 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: José Ribeiro e Luciliane Kaczyk. Sepultamento ontem.

Dirceu Abreu Saenz, 68 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Setembrino Saenz e Laurentina de Abreu Saenz. Sepultamento ontem.

Diumarina do Rocio de Lima, 74 anos. Filiação: Manoel Alves e Maria das Dores Carvalho Alves. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Sitio Cercado.

Dorival Costa de Oliveira, 75 anos. Filiação: Teodoro Costa de Souza e Conceição Pereira de Oliveira. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Diamante.

Erlita da Aparecida Ribeiro Tibes, 56 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Leonor Ribeiro Tibes e Alaides de Souza Tibes. Sepultamento hoje, (Rio Negro) Cemitério Municipal de Rio Negro (PR), saindo da Capela de Rio Negro.

Fábio Lopes Ferreira, 38 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: João Lopes Ferreira e Maria Aparecida Conceição Ferreira. Sepultamento ontem.

Gilson Rodrigues, 52 anos. Profissão: motorista. Filiação: José Maria Rodrigues e Maria Ceo Rodrigues. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Helena Jabur, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Constantino Gerge Christofis e Maria Christofis. Sepultamento hoje, (Paranaguá) CemitérioMunicipal Nossa Senhora do Carmo, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 – Municipal São Francisco de Paula.

Ivo Matys, 51 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Estefano Matys e Verônica Aksenen Matys. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Ivonei Marcal da Silva, 48 anos. Profissão: autônomo(a). Filiação: Elias Marcal da Silva e Marina Teodoro da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

João Miguel Rocha, 74 anos. Filiação: João Alfredo Rocha e Amanda Sperling Rocha. Sepultamento hoje, Cemitério Faxina São José dos Pinhais, saindo da Capela Natalina Berti (São José dos Pinhais).

João Said Sallum, 71 anos. Profissão: médico(a). Filiação: Said João Sallum e Ezilda José Abussamara Sallum. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano CuritibaPR.

Jorge Galdino da Silva, 79 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: José Galdino da Silva e Prudenciana do Espírito Santo de Souza. Sepultamento ontem.

Jorge Negro Floes, 79 anos. Profissão: religioso (a). Filiação: Joaquim Alves Floes e Regina Negro Floes. Sepultamento hoje, (Contenda) Cemitério Municipal de Contenda, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

José Nilton da Silva, 48 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Antônio Ramos da Silva e Luzia Gregório da Silva. Sepultamento ontem.

José Vinícius de Bomfim, 22 anos. Profissão: mecânico. Filiação: José de Carlos de Bomfim e Adriana Lemes de Paiva. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Jardim Independência, saindo de Igreja São João Batista – Jardim Sol Nascente – Araucária /PR.

Josefa de Melo, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: Oledina Cordeiro. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Júlio Weinrich, 84 anos. Profissão: mecanico montador. Filiação: Júlio Weinrich e Marta Weinrich. Sepultamento ontem.

Laryssa Pinheiro Pereira, 22 anos. Profissão: estudante. Filiação: José Alves Pereira e Rosana Collaco Pinheiro. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Umbará, saindo da Capela Cemitério Paroquial Umbará.

Ligia Domingues da Silva, 75 anos. Profissão: tesoureiro(a). Filiação: Durval Domingues da Silva e Zelindda Oliveira da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 – Capela Municipal do Água Verde.

Márcia Maria Guimarães, 60 anos. Profissão: esteticista. Filiação: Oliveiros da Silva Guimarães e Maria José Guimarães. Sepultamento ontem.

Marcos Roberto Vigo, 67 anos. Profissão: motorista. Filiação: Ileo Vigo e Lúcia Gbur Vigo. Sepultamento ontem.

Maria Calderan Brambilla, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: Jacob Calderan e Emília Delatorre. Sepultamento ontem.

Maria Irene Santana da Cruz, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Santana da Cruz e Izaura Ferreira da Cruz. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

Maria Stacholski Ribeiro, 63 anos. Profissão: do lar. Filiação: Frederico Otto Stacholski e Hildegard Stacholski. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Comunitária Bairro Novo / Sitio Cercado.

Odair Machado Alves Fagundes, 64 anos. Profissão: encanador(a). Filiação: Sezinando Alves Fagundes e Demetilde Machado Alves Fagundes. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 02 – Municipal São Francisco de Paula.

Paulo Sousa Guimarães, 79 anos. Filiação: Justino de Sousa Guimarães e Maria Ferreira do Nascimento. Sepultamento ontem.

Raquel Teresinha Fanini Gomes, 79 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Constantino Fanni e Mary Elezabeth Holmes. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Jade.

Rosicleia Ribeiro Marangoni Becker, 65 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Bernardo Estevam Marangoni e Gerina Ribeiro Marangoni. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Onix.

Sílvia Helena Maciag, 52 anos. Profissão: recepcionista. Filiação: Lauro Miguel Maciag e Carmem Sílvia Benatto Maciag. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Esmeralda.

Sonali Picksius Rodrigues, 62 anos. Profissão: do lar. Filiação: Osvaldo Picksius e Eliza Schauer Picksius. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Natalina Berti (São José dos Pinhais).

Vauquiria Luciano de Almeida, 66 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Antônio Luciano e Edevirges Luciano. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Campo Comprido, saindo da Capela Cemitério Paroquial Campo Comprido.

Vicente Siman, 83 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Antônio Siman e Adevira Belski. Sepultamento ontem.

Wedina Ribeiro Aparecido, 42 anos. Profissão: atendente. Filiação: Sebastião Ribeiro e Ana Ferreira dos Santos Ribeiro. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 2 Municipal da Água Verde.

