Nome: NABIHA ABDULILAH OMEIRI

Data do Falecimento: quarta-feira, 16 de outubro de 2019

Idade: 79 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: FAHMI OMEIRI

Nome da Mãe: NEHAYA OMEIRI

Cônjuge: ABDULILAH OMEIRI

Número da FAF: 013532/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – SUGISAWA

Local do Velório: IGREJAS – MESQUITA – LARGO DA ORDEM

Local do Sepultamento: MULÇUMANO JARDIM DE ALLA

Data do Sepultamento: quinta-feira, 17 de outubro de 2019

Funerária: JARDIM DA SAUDADE (CURITIBA) (41) 3095-5505

Nome: DULCE DE ALMEIDA CREPARDI

Data do Falecimento: quarta-feira, 16 de outubro de 2019

Idade: 70 ano(s)

Profissão: COMERCIANTE

Nome do Pai: JOAQUIM DE ALMEIDA

Nome da Mãe: OLGA ROCHA DAS NEVES ALMEIDA

Cônjuge: ELIAS PEREIRA DOS SANTOS

Número da FAF: 013530/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: OUTROS – CAPELA MORTUÁRIA PEDRO FUSS SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR)

Data do Sepultamento: quinta-feira, 17 de outubro de 2019

Funerária: MEDIANEIRA (ALMIRANTE TAMANDARÉ – PR) (41) 3047-6600

Nome: REGIANE DA SILVA KEPPE

Data do Falecimento: quarta-feira, 16 de outubro de 2019

Idade: 46 ano(s)

Profissão: FISCAL OPERACIONAL

Nome do Pai: LUIZ ANDRE KEPPE

Nome da Mãe: EUNICE KENKEL KEPPE

Número da FAF: 013529/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – EVANGÉLICO MACKENZIE

Local do Velório: OUTROS – CAPELA JD COLINA

Local do Sepultamento: CEMITÉRIO JARDIM DA COLINA (COLOMBO)

Data do Sepultamento: quinta-feira, 17 de outubro de 2019 às 13:00h

Funerária: ATUBA (PINHAIS-PR) (41) 3668-3000

Nome: DIRCEU ANGELO VALLE

Data do Falecimento: quarta-feira, 16 de outubro de 2019

Idade: 65 ano(s)

Profissão: PEDREIRO

Nome do Pai: ANTONIO VALLE

Nome da Mãe: AMALIA ESMANHOTTO VALLE

Cônjuge: SUELI DE JESUS VALLE

Número da FAF: 013528/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – NOSSA SENHORA DO ROCIO – CAMPO LARGO/PR

Local do Velório: PAROQUIAL SANTA FELICIDADE

Local do Sepultamento: CEMITÉRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ)

Data do Sepultamento: quinta-feira, 17 de outubro de 2019 às 09:00h

Funerária: ÔMEGA (CURITIBA) (41) 3045-0490

Nome: MARIA DAS DORES MACANEIRO TULIO

Data do Falecimento: quarta-feira, 16 de outubro de 2019

Idade: 57 ano(s)

Profissão: TÉCNICO ENFERMAGEM

Nome do Pai: JOAO MACANEIRO

Nome da Mãe: MARIA FLORES MACANEIRO

Cônjuge: HERSIO TULIO

Número da FAF: 013527/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – NOSSA SENHORA DO ROCIO – CAMPO LARGO/PR

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL DO BOQUEIRÃO – CAPELA 01 – BOQUEIRÃO

Local do Sepultamento: PARQUE SENHOR DO BONFIM (S.J.DOS PINHAIS)

Data do Sepultamento: quinta-feira, 17 de outubro de 2019 às 09:00h

Funerária: MENINO DEUS (CURITIBA) (41) 3076-4464

Nome: GISLEINE FATIMA DE FREITAS

Data do Falecimento: quarta-feira, 16 de outubro de 2019

Idade: 39 ano(s)

Profissão: COBRADOR DE ONIBUS

Nome do Pai: PEDRO RAMOS DE FREITAS

Nome da Mãe: MARIA APARECIDA DE FREITAS

Número da FAF: 013526/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: CAPELA MORTUÁRIA PAROQUIAL DO ORLEANS

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DO ÁGUA VERDE

Data do Sepultamento: quinta-feira, 17 de outubro de 2019

Funerária: REDENTOR (CURITIBA) (41) 3322-6395

Nome: ELFRIEDA RODRIGUES

Data do Falecimento: quarta-feira, 16 de outubro de 2019

Idade: 93 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: CARLOS GAULKE

Nome da Mãe: IDA MOSER

Número da FAF: 013525/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – HOSPITAL DO IDOSO

Local do Velório: OUTROS – CAPELA MUNICIPAL DE ROLANDIA

Local do Sepultamento: A DEFINIR

Data do Sepultamento: quinta-feira, 17 de outubro de 2019 às 11:00h

Funerária: BAPTISTA E RIBEIRO (BOCAIUVA DO SUL – PR) (041) 3663-4943

Nome: JANETE DO ROSARIO DOZORES FRAGOAS

Data do Falecimento: quarta-feira, 16 de outubro de 2019

Idade: 67 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: JOAO DOZORES

Nome da Mãe: MARIA DO ROSARIO DOZORES

Cônjuge: FELIPE ANTUNHA FRAGOAS

Número da FAF: 013524/2019

Local do Falecimento: UPA – CIC

Local do Velório: OUTROS – CAPELA MORTUÁRIA FREI MIGUEL CIC CURITIBA PR

Local do Sepultamento: A DEFINIR

Data do Sepultamento: quinta-feira, 17 de outubro de 2019 às 09:00h

Funerária: BOM JESUS DE PINHAIS (CURITIBA) (41) 3044-4111

Nome: MARIA DE LOURDES JESUS PERES

Data do Falecimento: quarta-feira, 16 de outubro de 2019

Idade: 67 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: CONRADO PEREIRA DOS SANTOS

Nome da Mãe: MARIA JOSEFA DE JESUS

Cônjuge: ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS

Número da FAF: 013523/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – EVANGÉLICO MACKENZIE

Local do Velório: IGREJAS – EVANGELICA / RUA, LIRIO 173/ ALTO BOQUEIRAO..

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DO BOQUEIRÃO

Data do Sepultamento: quinta-feira, 17 de outubro de 2019 às 09:30h

Funerária: CATEDRAL (CURITIBA) (41) 3224-6726

Nome: HAMILTON RIBEIRO GALVAO

Data do Falecimento: quarta-feira, 16 de outubro de 2019

Idade: 82 ano(s)

Profissão: OUTROS

Nome do Pai: MARTIMINIANO GALLES GALVAO

Nome da Mãe: URSULINA RIBEIRO DE LIMA

Cônjuge: TEODOMIRA LOURENCO DE FRANCA

Número da FAF: 013522/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – CLÍNICAS (HC-UFPR)

Local do Velório: RESIDÊNCIA

Local do Sepultamento: A DEFINIR

Data do Sepultamento: quinta-feira, 17 de outubro de 2019 às 17:00h

Funerária: ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE LUTO ( ITAPERUÇU- PR) (41) 3603-1526

Nome: ELOINDA BRAGA PINTO

Data do Falecimento: quarta-feira, 16 de outubro de 2019

Idade: 86 ano(s)

Profissão: ADVOGADO(A)

Nome do Pai: ELOY DELLE BRAGA

Nome da Mãe: OLINDA KASECKER BRAGA

Cônjuge: JOSE ROBERTO PINTO

Número da FAF: 013521/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – VITA BATEL

Local do Velório: CAPELA MORTUÁRIA PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO

Local do Sepultamento: PAROQUIAL DE CAMPO COMPRIDO

Data do Sepultamento: quinta-feira, 17 de outubro de 2019 às 10:00h

Funerária: SANTA PAULA (CURITIBA) (41) 3354-6600

Nome: TERESINHA DE JESUS SADLOSKI

Data do Falecimento: quarta-feira, 16 de outubro de 2019

Idade: 69 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: BENEDITO MILLAO

Nome da Mãe: MARIA MAGDALENA MORENA

Cônjuge: ROBERTO SADLOSKI

Número da FAF: 013520/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – VITÓRIA – ( ANTIGO MILTON MURICY)

Local do Velório: CAPELA MORTUÁRIA JARDIM DA SAUDADE II

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE II (PINHAIS)

Data do Sepultamento: quinta-feira, 17 de outubro de 2019 às 11:00h

Funerária: MENINO DEUS (ALMIRANTE TAMANDARÉ – PR) (41) 3657-7377

Nome: * NATIMORTO*

Data do Falecimento: quarta-feira, 16 de outubro de 2019

Idade: 4 hora(s)

Profissão: MENOR

Nome do Pai: JOSE DIRCEU

Nome da Mãe: CAMILA DA ROCHA

Número da FAF: 013519/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – CLÍNICAS (HC-UFPR)

Local do Velório: OUTROS – CAPELA MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL PR

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL

Data do Sepultamento: quinta-feira, 17 de outubro de 2019 às 17:00h

Funerária: PRADO & BERTI (SÃO JOSÉ DOS PINHAIS – PR) (41) 3282-7621

Nome: JOSE RIBEIRO BATISTA

Data do Falecimento: quarta-feira, 16 de outubro de 2019

Idade: 70 ano(s)

Profissão: AGRICULTOR

Nome do Pai: JOAQUIM RIBEIRO BATISTA

Nome da Mãe: IZABEL CORDEIRO DE ANDRADE

Cônjuge: DORACI ROSA LEAL BATISTA

Número da FAF: 013515/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – CRUZ VERMELHA

Local do Velório: OUTROS – CAPELA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Data do Sepultamento: quinta-feira, 17 de outubro de 2019 às 10:00h

Funerária: BASSO (BALSA NOVA/PR) (41) 3292-4324

Nome: JOVINA LEMES FERREIRA

Data do Falecimento: quarta-feira, 16 de outubro de 2019

Idade: 79 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: JULIO LEMES DOS SANTOS

Nome da Mãe: BENEDITA MARIA DA CONCEICAO

Cônjuge: JOSE DE PAULA FERREIRA

Número da FAF: 013514/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: OUTROS – SALÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CAJURÚ

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE II (PINHAIS)

Data do Sepultamento: quinta-feira, 17 de outubro de 2019 às 14:00h

Funerária: COMUNAL DA SAUDADE (CURITIBA – PR) (41) 3071-6003

Nome: ANA ADELAIDE DO AMARAL

Data do Falecimento: quarta-feira, 16 de outubro de 2019

Idade: 84 ano(s)

Profissão: ATENDENTE

Nome do Pai: JOSE PIO CORREA

Nome da Mãe: FRANCISCA JOANA CORREA

Cônjuge: PEDRO NELSON DO AMARAL

Número da FAF: 013513/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – COSTANTINI

Local do Velório: PARQUE IGUAÇU

Local do Sepultamento: PARQUE IGUAÇU

Data do Sepultamento: quinta-feira, 17 de outubro de 2019 às 09:00h

Funerária: JARDIM DA SAUDADE (CURITIBA) (41) 3095-5505

Nome: BOB MAX BUESS

Data do Falecimento: quarta-feira, 16 de outubro de 2019

Idade: 77 ano(s)

Profissão: COMERCIANTE

Nome do Pai: MAX OTTO BUESS

Nome da Mãe: KATHARINA FETZ

Cônjuge: MARILIA PINEDO BUESS

Número da FAF: 013512/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Local do Velório: OUTROS – CAPELA UNILUTUS CURITIBA PR

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE II (PINHAIS)

Data do Sepultamento: quinta-feira, 17 de outubro de 2019 às 16:00h

Funerária: NOSSA SENHORA APARECIDA (CURITIBA) (41) 3045-7722

Nome: CARLOS DA SILVA MATTOS

Data do Falecimento: quarta-feira, 16 de outubro de 2019

Idade: 91 ano(s)

Profissão: ADVOGADO(A)

Nome do Pai: ALVARO ROSA DE MATTOS

Nome da Mãe: ERNESTINA DA SILVA MATTOS

Cônjuge: MARIA BENTA PEREIRA MATTOS

Número da FAF: 013511/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – SÃO VICENTE

Local do Velório: PARQUE IGUAÇU

Local do Sepultamento: PARQUE IGUAÇU

Data do Sepultamento: quarta-feira, 16 de outubro de 2019 às 17:00h

Funerária: PINHEIRINHO (CURITIBA) (41) 3093-7723

Nome: NELLY LAMBERG CARNEIRO BOND

Data do Falecimento: quarta-feira, 16 de outubro de 2019

Idade: 87 ano(s)

Profissão: PROFESSOR(A)

Nome do Pai: CARLOS LAMBERG

Nome da Mãe: GLACY LOYOLA LAMBERG

Cônjuge: DAURO RIVADAVIA CARNEIRO BOND JUNIOR

Número da FAF: 013509/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Local do Velório: CAPELA VATICANO – ESMERALDA

Local do Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA

Data do Sepultamento: quinta-feira, 17 de outubro de 2019 às 13:00h

Funerária: LIBERDADE (CURITIBA) (41) 3075-7818

Nome: ARACY MARIA PINTO BARBIERI

Data do Falecimento: quarta-feira, 16 de outubro de 2019

Idade: 92 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: ZEFERINO DE SOUZA PINTO

Nome da Mãe: MARIA DA SILVA

Cônjuge: PEDRO BARBIERI

Número da FAF: 013510/2019

Local do Falecimento: LARES E ASILOS – LAR BEM QUERER- RUA BORTOLO GUSSO 63- CAPÃO RASO CURITIBA PR

Local do Velório: PAROQUIAL UMBARÁ

Local do Sepultamento: PAROQUIAL DE UMBARÁ

Data do Sepultamento: quarta-feira, 16 de outubro de 2019 às 17:00h

Funerária: REDENTOR (CURITIBA) (41) 3322-6395

Nome: RAIMUNDO LUIS DA SILVA PUCHALSKI

Data do Falecimento: quarta-feira, 16 de outubro de 2019

Idade: 53 ano(s)

Profissão: VENDEDOR(A)

Nome do Pai: RAIMUNDO NOVINSKI PUCHALSKI

Nome da Mãe: MARIETA DA SILVA PUCHALSKI

Número da FAF: 013507/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – NOSSA SENHORA DO ROCIO – CAMPO LARGO/PR

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL DO ÁGUA VERDE – CAP 02 CEMIT MUN AGUA VERDE

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DO ÁGUA VERDE

Data do Sepultamento: quarta-feira, 16 de outubro de 2019 às 17:00h

Funerária: BONFIM (CURITIBA) (41) 3071-6011