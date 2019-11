Os grupos Vestuário (0,68%) e Despesas Pessoais (0,4%) foram os que apresentaram as maiores altas do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – 15 (IPCA-15) de novembro. Já o principal impacto positivo partiu do segmento de Transportes, que teve variação de 0,3% e influência de 0,06 ponto porcentual no IPCA-15, conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em Vestuário, o destaque foram os itens roupa masculina (1,15%), roupa infantil (0,65%) e roupa feminina (0,49%). Além disso, as joias e bijuterias mostraram aceleração de preços em relação ao mês anterior, passando de alta de 1,24% em outubro para 1,87% em novembro.

No grupo Despesas Pessoais, o IBGE ressaltou a influência dos subitens empregado doméstico (0,31%) e jogos de azar (2,46%). Esta última variação reflete reajuste no preço das apostas a partir do dia 10 deste mês.

Em Transportes, que respondeu pelo maior impacto negativo do IPCA-15, os destaques foram combustíveis (1,07%) e passagens aéreas (4,44%).

A gasolina e o etanol continuaram apresentando aceleração, de 0,8% e 2,53%, respectivamente. Os preços do óleo diesel (0,58%) e do gás veicular (0,10%) também subiram.