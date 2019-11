Mesmo com o dólar à vista novamente em baixa ante o real, os juros futuros seguem em alta moderada nesta quinta-feira, 21, com bom volume de negócios. Segundo um operador de renda fixa, o mercado se ajusta a declarações do presidente do BC, Roberto Campos Neto, de que pode mudar a condução da política monetária caso haja repasse para a inflação. O movimento de alta também se dá antes do leilão de LTN e NTN-F e em meio à alta dos juros dos Treasuries.

Segundo ele, “é importante ver se este movimento de câmbio está fazendo com que a expectativa de inflação à frente esteja sendo elevada, porque isso acaba contaminando a curva de expectativa de inflação”. Campos Neto acrescentou que, caso isso esteja ocorrendo, o BC agirá por meio da política monetária, e não do câmbio.

Às 9h54 desta quinta, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2021 estava em 4,700%, de 4,658% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2023 estava em 5,86%, de 5,80%, enquanto o vencimento para janeiro de 2027 marcava 6,75%, de 6,71% no ajuste de terça-feira (19).