O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, foi ao Twitter para celebrar acordos que podem movimentar o setor de aviação no Brasil. No primeiro tuíte da manhã desta quinta-feira, 5, o ministro anunciou resolução de impasse com o governo argentino. “Conseguimos ampliar de 133 para 170 o limite semanal de voos comerciais entre os países e acabamos com limite para voos de carga. Demanda em alta!”, disse.

Tarcísio de Freitas ainda comemorou a assinatura de um termo de compromisso para construção de um aeroporto na cidade de Caxias do Sul (RS), e o aumento na quantidade de voos das companhias Gol e Air Europa, dividindo esse feito com o Ministério do Turismo e Marcelo Álvaro Antônio, atual ministro da pasta.

“Air Europa consolidando sua estratégia de entrar na aviação nacional. Junto à Gol, anunciou voos para mais 20 cidades saindo de São Paulo, Recife, Fortaleza e Salvador”, anunciou o ministro da Infraestrutura em sua conta oficial.