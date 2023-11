Golpe desvia pagamento via Pix em compras onlines

Mais um golpe que desvia pagamentos feitos pelo Pix, agora em operações realizadas por computadores, foi identificado pela Equipe de Investigação e Análise da Kaspersky, empresa de segurança digital. A fraude, com versão similar em celulares, redireciona os valores para criminosos e o vírus infecta equipamentos de consumidores e empresas.

Nomeado de GoPix, o malwere infecta desktops e notebooks e usa uma técnica diferente para redirecionar pagamentos online. A disseminação do GoPix ocorre por meio de anúncios maliciosos na internet, usando links patrocinados em buscas no Google feitas com erro de ortografia para WhatsApp Web. Por exemplo, se o usuário escreve WatsApp. Também houve fraudes usando o site dos Correios, no mesmo esquema.

Desde janeiro, a ameaça já foi bloqueada mais de 10 mil vezes.

